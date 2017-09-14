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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лют, 2025 00:36
Wirująświatła написав:
Даже акул все задолбало. Путин Трамп и т.д.
На берега Канады начали выбрасываться акулы с опухшими мозгами. Нечто начало поражать мозги хищниц, и ученые не знают, что это: у рыб не было признаков травм, голода или менингоэнцефалита.
Это они наш форум почитали
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Додано: Пон 10 лют, 2025 00:57
Water написав:
Так я й прочитав і не зрозумів під якими санкціями Херсон і Запоріжжя?
Під європейськими, 8-й пакет.
New geographical restrictions. The new measures expand the geographical scope of the restrictions to include not only Crimea, Donetsk, and Luhansk, but also Kherson and Zaporizhzhia.
в оригінальному тексті пакету є фраза "non-government controlled areas", за подальшими роз'ясненнями "за умови підтвердження укр. владою"...
An up-to-date list of territories temporarily occupied by Russia can be found on the dedicated website maintained by Ukrainian authorities.
проте сайту такого немає, території під контролем не статичні (тоді Херсон ще був в окупації) + ніякого офіційно визнаного кордону в цих областях немає, фактично довести перебування в "controlled areas" можуть "нє только ліш всє".
відповідно європейські контрагенти розглядають ці області як підсанкційні "целіком".
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sergey_stasyuk555
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Додано: Пон 10 лют, 2025 01:17
Hotab написав:. 1) "Більченка Степана Борисовича, було викрадено......
2) "страждає на синдром обструктивне апное сну"
Ну тобто хлопець хропить. Ви колись в казармі на 150 чоловік ночували? Іноді здається, що хроплять там абсолютно всі. Так, розумію, що насправді з цим діагнозом там трохи складніше. Тому йдемо до законодавства. А там за наказом міноборони чоловіки з апное сну, якщо коротко, визнаються непридатними лише за наявності важкої епілепсії, виражених психічних розладів або після об'єктивних досліджень на так званий індекс апное/гіпное (АНІ), які мають показати важкий ступінь захворювання. Кому цікаво гугліть наказ мінооборони № 262 від 27.04.2024. Або хай медики коментують. Тобто сам по собі діагноз апное сну не є підставою для відсрочки.
..............
UPD З'явилися нові факти. Був доставлений у навчальний центр. В навчальному центрі оголошений в СЗЧ. Тобто або щось сталося в НЦ, або після втечі з НЦ. В ТЦК його ніхто не бив.
Согласен со всем, кроме п.2.
Уточню - апноэ это всё же не храп. Это приостановка дыхания. Как частный случай, во сне.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 01:20
UA написав:
............
Смародерить бойцу матрас или кресло раскладное, чтобы в лесу не на земле сидеть это разве преступление?
А вот вскрытие дверей частного дома гранатой к дверной ручке, никогда не понимал.
Для того, чтобы взять матрас или кресло раскладное, надо сначала открыть дверь. Дома или квартиры.
Учитывая, что медвежатников не так много, гораздо проще это сделать гранатой.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 01:24
sergey_stasyuk555 написав: Water написав:
Так я й прочитав і не зрозумів під якими санкціями Херсон і Запоріжжя?
Під європейськими, 8-й пакет.
New geographical restrictions. The new measures expand the geographical scope of the restrictions to include not only Crimea, Donetsk, and Luhansk, but also Kherson and Zaporizhzhia.
Я читаю наступне:
all the non-government controlled areas of Ukraine in the oblasts of Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson.
в оригінальному тексті пакету є фраза "non-government controlled areas", за подальшими роз'ясненнями "за умови підтвердження укр. владою"...
An up-to-date list of territories temporarily occupied by Russia can be found on the dedicated website maintained by Ukrainian authorities.
проте сайту такого немає, території під контролем не статичні (тоді Херсон ще був в окупації) + ніякого офіційно визнаного кордону в цих областях немає, фактично довести перебування в "controlled areas" можуть "нє только ліш всє".
відповідно європейські контрагенти розглядають ці області як підсанкційні "целіком".
Це хто, наприклад?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 01:24
sergey_stasyuk555 написав:
кстаті хотаб трипільську тес совок будував 9 років.
а ти повірив що слуги все відновили менш ніж за рік.
навіть дітлахи не такі наївні зараз, просто якась ясєльна група ))
Смотря какие разрушения.
Поменять прокладки сальника гораздо проще и быстрее, чем сделать автомобиль.
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ЛАД
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Додано: Пон 10 лют, 2025 01:48
ЛАД написав: sergey_stasyuk555 написав:
кстаті хотаб трипільську тес совок будував 9 років.
а ти повірив що слуги все відновили менш ніж за рік.
навіть дітлахи не такі наївні зараз, просто якась ясєльна група ))
Смотря какие разрушения.
Поменять прокладки сальника гораздо проще и быстрее, чем сделать автомобиль.
Я вам напомню,как зеленые ссали в уши,что восстановление невозможно и три года будем жить с отключениями.
Они даже тут не могут не врать, -10 на улице, у меня на полляма бекапов- а свет не отключают.
Если зеленый открыл рот-он соврал.
Явно загоняли лохов в покупку всего энерготворящего и энергонакопительного.Им потом битками заносили откаты за панические высказывания и вырубания рубильников в +38 в тени. Лицедеи,блин. Цирк на дроти
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Додано: Пон 10 лют, 2025 02:02
ЛАД написав: UA написав:
............
Смародерить бойцу матрас или кресло раскладное, чтобы в лесу не на земле сидеть это разве преступление?
А вот вскрытие дверей частного дома гранатой к дверной ручке, никогда не понимал.
Для того, чтобы взять матрас или кресло раскладное, надо сначала открыть дверь. Дома или квартиры.
Учитывая, что медвежатников не так много, гораздо проще это сделать гранатой.
Бог дал человеку руки и ум, чтобы человек умел акуратно переломить гаечным ключом цилиндр нижнего и изготовленными из подручных средств отмычками выставить в ряд сувальды в верхнем замке. При спешке и плохом расположении духа можно просто забить ригеля а замки. Граната удел варваров и невежд.
К чужой собственности даже на войне нужно проявлять уважение.
Востаннє редагувалось UA
в Пон 10 лют, 2025 02:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 02:03
Господар Вельзевула
Явно загоняли лохов в покупку всего энерготворящего и энергонакопительного.
Пальці в тиски заганяли, щоб ви купили?
В нерухомість Києва вас також хтось заганяє зараз?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 02:09
Господар Вельзевула написав:
Я вам напомню,как зеленые ссали в уши,что восстановление невозможно и три года будем жить с отключениями.
Они даже тут не могут не врать, -10 на улице, у меня на полляма бекапов- а свет не отключают.
Если зеленый открыл рот-он соврал.
Явно загоняли лохов в покупку всего энерготворящего и энергонакопительного.Им потом битками заносили откаты за панические высказывания и вырубания рубильников в +38 в тени. Лицедеи,блин. Цирк на дроти
Назовите мне умного человека относящегося к зеленым....
Не завистливого, не жадного, а именно умного.
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