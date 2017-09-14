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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лют, 2025 02:15
Hotab написав:Господар Вельзевула
Явно загоняли лохов в покупку всего энерготворящего и энергонакопительного.
Пальці в тиски заганяли, щоб ви купили?
В нерухомість Києва вас також хтось заганяє зараз?
Я его заголяю.
Не хочу ему помогать
Он думает, что я не желаю конкурента
И прет с удвоенной силой...
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Додано: Пон 10 лют, 2025 02:17
Shaman написав: katso написав:
ну да, какая может быть отстрочка у лаборанта ядерной физики, их же как грязи (5 вузов на страну с кафедрой ядерная физика х 5 лаборантов в каждом) да и зачем эта физика нужна, ракеты даст дядя от нас только пехота (сарказм мод офф)
у Харкові цілий факультет є, не те що кафедра
Можно детали, какой ВУЗ, ссылку?
И это не отменяет вопрос "а сколько там лаборантов?". Ну просто интересно. Кореш работал лаборантом в институте Патона говорил их там на весь институт человек 5, рукастых по теме, и это не ядерная физика а более распространенные стали и сплавы.
тому не треба так чіплятися до лаборанта кафедри. чи може він там й був лаборантом в надії пропетляти?..
Може був в надії а може не в надії це ми не знаємо
Але знаємо факти:
1.Країна колись сдала ядерну зброю
2. Потім на неї напали.
3. Наявність ЯО настільки ключове що МЗС говорить "ми ще щось можемо" а Президент "було б непогано щоб повернули"
І тут на тобі - паралелльна реальність
- не всі спецалисти у ядерної енергетиці мають бронь
- й дивним чином гинуть випавши з авто
Кажете рівняємось на Ізраіль? ну-ну
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Додано: Пон 10 лют, 2025 02:40
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав: sergey_stasyuk555 написав:
кстаті хотаб трипільську тес совок будував 9 років.
а ти повірив що слуги все відновили менш ніж за рік.
навіть дітлахи не такі наївні зараз, просто якась ясєльна група ))
Смотря какие разрушения.
Поменять прокладки сальника гораздо проще и быстрее, чем сделать автомобиль.
Я вам напомню,как зеленые ссали в уши,что восстановление невозможно и три года будем жить с отключениями.
Они даже тут не могут не врать, -10 на улице, у меня на полляма бекапов- а свет не отключают.
Если зеленый открыл рот-он соврал.
Явно загоняли лохов в покупку всего энерготворящего и энергонакопительного.Им потом битками заносили откаты за панические высказывания и вырубания рубильников в +38 в тени. Лицедеи,блин. Цирк на дроти
Как-то не отслеживал заявления по Киевской ТЭЦ - далеко, меня не касалось.
По харьковской ТЭЦ-5 такие заявления были, так она и не работает.
А по отключениям э-э два момента.
1. Уникально тёплая зима. Во всяком случае, первые 2 месяца. Холодно стало всего 3-4 дня назад. И то -10 у нас только ночью, днём ниже -5 пока не было.
2. Сколько тут ругают Зеленского, что он не предупредил о войне. Теперь решили "на всякий случай" предупредить о возможных отключениях э-э. Ругают за это. Но была бы зима похолоднее, кто знает, как бы было. Да и сейчас возможны варианты, зима ещё не кончилась. Сегодня здесь писали, что закупки газа Украиной сильно выросли.
То, что у нас люди паникёры, а у вас "на полляма бекапов", так кто виноват, что народ такой нервный? Тут много обсуждали этот вопрос и я писал, что не буду заниматься всей этой самодеятельностью. И таки не потратил ни копейки.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 02:49
UA написав: ЛАД написав: UA написав:
............
Смародерить бойцу матрас или кресло раскладное, чтобы в лесу не на земле сидеть это разве преступление?
А вот вскрытие дверей частного дома гранатой к дверной ручке, никогда не понимал.
Для того, чтобы взять матрас или кресло раскладное, надо сначала открыть дверь. Дома или квартиры.
Учитывая, что медвежатников не так много, гораздо проще это сделать гранатой.
Бог дал человеку руки и ум, чтобы человек умел акуратно переломить гаечным ключом цилиндр нижнего
Надо иметь гаечный ключ.
и изготовленными из подручных средств отмычками выставить в ряд сувальды в верхнем замке.
Это уже надо уметь. Я, напрмер, даже не представляю себе, как это сделать. И из каких "подручных средств" можно изготовить отмычки и как они должны выглядеть.
При спешке и плохом расположении духа можно просто забить ригеля а замки. Граната удел варваров и невежд.
К чужой собственности даже на войне нужно проявлять уважение.
Уважение к собственности врага?
Вы с Луны свалились? Когда это такое было? Можете привести пример хоть одной войны, на которой "уважалась чужая собственность"? Причём не только врага, но и своих граждан?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 02:50
katso написав:
ну да, какая может быть отстрочка у лаборанта ядерной физики, их же как грязи
Вот видите как неудачно получается, еще и седьмой фейк в одном небольшом сообщении на фейсбуке. Оказывается лаборант и совсем не ядерной физики.
Полный непрофессионализм, имхо.
Опытные пропагандисты знают, что искусство вранья должно быть филигранным. Должно быть 11 абзацев истинной правды, а в одном чуть искажена действительность в нужном направлении. Тогда да, ипсо аплодисменты и повышение в звании.
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