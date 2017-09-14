Додано: Пон 10 лют, 2025 02:40

Господар Вельзевула написав: ЛАД написав: sergey_stasyuk555 написав: кстаті хотаб трипільську тес совок будував 9 років.

а ти повірив що слуги все відновили менш ніж за рік.

навіть дітлахи не такі наївні зараз, просто якась ясєльна група )) кстаті хотаб трипільську тес совок будував 9 років.а ти повірив що слуги все відновили менш ніж за рік.навіть дітлахи не такі наївні зараз, просто якась ясєльна група ))

Смотря какие разрушения.

Поменять прокладки сальника гораздо проще и быстрее, чем сделать автомобиль. Смотря какие разрушения.Поменять прокладки сальника гораздо проще и быстрее, чем сделать автомобиль.



Я вам напомню,как зеленые ссали в уши,что восстановление невозможно и три года будем жить с отключениями.

Они даже тут не могут не врать, -10 на улице, у меня на полляма бекапов- а свет не отключают.

Если зеленый открыл рот-он соврал.

Явно загоняли лохов в покупку всего энерготворящего и энергонакопительного.Им потом битками заносили откаты за панические высказывания и вырубания рубильников в +38 в тени. Лицедеи,блин. Цирк на дроти Я вам напомню,как зеленые ссали в уши,что восстановление невозможно и три года будем жить с отключениями.Они даже тут не могут не врать, -10 на улице, у меня на полляма бекапов- а свет не отключают.Если зеленый открыл рот-он соврал.Явно загоняли лохов в покупку всего энерготворящего и энергонакопительного.Им потом битками заносили откаты за панические высказывания и вырубания рубильников в +38 в тени. Лицедеи,блин. Цирк на дроти

Как-то не отслеживал заявления по Киевской ТЭЦ - далеко, меня не касалось.По харьковской ТЭЦ-5 такие заявления были, так она и не работает.А по отключениям э-э два момента.1. Уникально тёплая зима. Во всяком случае, первые 2 месяца. Холодно стало всего 3-4 дня назад. И то -10 у нас только ночью, днём ниже -5 пока не было.2. Сколько тут ругают Зеленского, что он не предупредил о войне. Теперь решили "на всякий случай" предупредить о возможных отключениях э-э. Ругают за это. Но была бы зима похолоднее, кто знает, как бы было. Да и сейчас возможны варианты, зима ещё не кончилась. Сегодня здесь писали, что закупки газа Украиной сильно выросли.То, что у нас люди паникёры, а у вас "на полляма бекапов", так кто виноват, что народ такой нервный? Тут много обсуждали этот вопрос и я писал, что не буду заниматься всей этой самодеятельностью. И таки не потратил ни копейки.