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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лют, 2025 10:13
UA написав:
Он думает, что я не желаю конкурента
И прет с удвоенной силой
он это кто?
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Wirująświatła
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Додано: Пон 10 лют, 2025 11:07
когда Вашингтон говорил, что будет война, зе рассказывал что это вранье
когда Вашингтон говорит, что будет конец войны, зе снова говорит то же самое.
он находится в подозрительной конфронтации, юношеского бунта и протеста к США.
видимо, сказывается детство. возможно отца постоянно не было дома и этот комплекс гештальт - не закрыт
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Бетон
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Додано: Пон 10 лют, 2025 11:16
Бетон
А сколько тут народу которым Трамп с Максом в лифте нассали??
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fox767676
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Додано: Пон 10 лют, 2025 11:20
Бетон написав:
когда Вашингтон говорил, что будет война, зе рассказывал что это вранье
когда Вашингтон говорит, что будет конец войны, зе снова говорит то же самое.
он находится в подозрительной конфронтации, юношеского бунта и протеста к США.
видимо, сказывается детство. возможно отца постоянно не было дома и этот комплекс гештальт - не закрыт
Добрий ранок .
Здоров,я всім .
Якось ви не с того почали .
Нічого не чути , кого вбили ?
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холява
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Додано: Пон 10 лют, 2025 11:20
Война уже никому не интересна.
Праздник бусификации вытеснил всё.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 11:27
Трамп подтвердил, что провёл разговор с Путиным и пытается добиться прогресса в урегулировании войны РФ против Украины.
Когда именно и о чем говорил президент США с лидером РФ — Трамп не уточнил
холява написав:
Нічого не чути , кого вбили ?
да пофиг. Нам важно чтобы вы были живы... Доброе утро.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 10 лют, 2025 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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Додано: Пон 10 лют, 2025 11:28
fox767676 написав:Бетон
А сколько тут народу которым Трамп с Максом в лифте нассали??
Хе хе
Я точно знаю, что грязь по колено по улице моей бабули сделал путин. Ночью прилетел на ракете, достал грейдер и, зачем то, прогрёб корыто грязи несколько километров
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Бетон
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Додано: Пон 10 лют, 2025 11:30
UA написав:
Война уже никому не интересна.
Праздник бусификации вытеснил всё.
Як в народі кажуть, краще донька повія, ніж син тцкашник
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Бетон
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