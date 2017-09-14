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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12525125261252712528

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 10:13

  UA написав:Он думает, что я не желаю конкурента
И прет с удвоенной силой
он это кто?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 11:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

когда Вашингтон говорил, что будет война, зе рассказывал что это вранье
когда Вашингтон говорит, что будет конец войны, зе снова говорит то же самое.

он находится в подозрительной конфронтации, юношеского бунта и протеста к США.
видимо, сказывается детство. возможно отца постоянно не было дома и этот комплекс гештальт - не закрыт
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 11:16

Бетон

А сколько тут народу которым Трамп с Максом в лифте нассали??
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 11:20

  Бетон написав:когда Вашингтон говорил, что будет война, зе рассказывал что это вранье
когда Вашингтон говорит, что будет конец войны, зе снова говорит то же самое.

он находится в подозрительной конфронтации, юношеского бунта и протеста к США.
видимо, сказывается детство. возможно отца постоянно не было дома и этот комплекс гештальт - не закрыт


Добрий ранок .
Здоров,я всім .

Якось ви не с того почали .
Нічого не чути , кого вбили ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 11:20

Война уже никому не интересна.
Праздник бусификации вытеснил всё.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 11:27

Трамп подтвердил, что провёл разговор с Путиным и пытается добиться прогресса в урегулировании войны РФ против Украины.
Когда именно и о чем говорил президент США с лидером РФ — Трамп не уточнил


  холява написав:Нічого не чути , кого вбили ?
да пофиг. Нам важно чтобы вы были живы... Доброе утро.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 11:28

  fox767676 написав:Бетон

А сколько тут народу которым Трамп с Максом в лифте нассали??

Хе хе
Я точно знаю, что грязь по колено по улице моей бабули сделал путин. Ночью прилетел на ракете, достал грейдер и, зачем то, прогрёб корыто грязи несколько километров
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 11:30

  UA написав:Война уже никому не интересна.
Праздник бусификации вытеснил всё.

Як в народі кажуть, краще донька повія, ніж син тцкашник
Бетон
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