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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 125271252812529125301253112532>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 11:59

  flyman написав:ІПСО
https://dou.ua/forums/topic/52425/

прочитав, все як завжди.
Маю геніальний план для збільшення бази для рекрутингу (або можете це рахувати як непророцтво):
2026 рік, провінція. Рекрутери зупиняють дівчину, вона показує паспорт але її відвозять у відоме місце для надання соц.підтримки. Там вона вночі проходить ВЛК, яке визнає її чоловіком. От вам і новобранець. А хто незгоден то хай "оскаржує згідно законодавства". Профіт))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:03

  Letusrock написав:
  flyman написав:ІПСО
https://dou.ua/forums/topic/52425/

прочитав, все як завжди.
Маю геніальний план для збільшення бази для ректритингу (або можете це рахувати як непророцтво):
2026 рік, провінція. Рекрутери зупиняють дівчину, вона показує паспорт але її відвозять у відоме місце для надання соц.підтримки. Там вона вночі проходить ВЛК, яке визнає її чоловіком. От вам і новобранець. А хто незгоден то хай "оскаржує згідно законодавства". Профіт))

"моніторинг ЛГБТ" (с) (тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:08

18-24

До речі дуже хитро намаються вирішити питання мобілізації 18-24, ніби як буде добровільний контракт з різними плюшками.
Але по факту якщо рекрутери психологічним та фізичним тиском можуть примусити 40 річного, то примусити "нєокрєпші уми" 18-24 річних це як два пальці...
Можна передбачити різкий сплеск укладання контрактів після прийняття закону, нові відео з рекрутинговою агітацією з бусиків та різке збільшення бажаючих відсвяткувати 18-річчя в ЄС
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:12

  flyman написав:ІПСО
https://dou.ua/forums/topic/52425/


О,точно как предсказывал. Я ж говорил, что никакие бумажки могут не помочь-пинками на "влк" и внесение изменения в Обериг на уровне районного регистратора.
Там в комментах писали что и брони/отсрочки пофигу.
Ничто в этом мире не может противостоять грубой силе.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:13

  ЛАД написав:Вы с Луны свалились? Когда это такое было? Можете привести пример хоть одной войны, на которой "уважалась чужая собственность"? Причём не только врага, но и своих граждан?

Офіційні правила і практика ведення війни постійно міняються, воно називається з порушення законів та звичаїв війни. Романтичні врємєна пройшли.
3 дня на розграбування міста і гвалтування гусей вже не дають.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:19

Народна депутатка Мар’яна Безугла пережила бурхливий роман із капітаном ЗСУ, який загинув на фронті. За словами депутатки, її обранець мав паралельні стосунки і навіть був заручений з іншою військовою. Крім того, чоловік був одружений та мав маленьку дитину.
https://tsn.ua/ukrayina/bezugla-rozpovi ... t=11458008
В цій історії мені шкода дружину та дитину. А Безкутня вкотре довела, що вона безмозгла.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:27

  fler написав:Народна депутатка Мар’яна Безугла пережила бурхливий роман із капітаном ЗСУ, який загинув на фронті. За словами депутатки, її обранець мав паралельні стосунки і навіть був заручений з іншою військовою. Крім того, чоловік був одружений та мав маленьку дитину.
https://tsn.ua/ukrayina/bezugla-rozpovi ... t=11458008
В цій історії мені шкода дружину та дитину. А Безкутня вкотре довела, що вона безмозгла.

Аморальна і безмозгла -- це різні речі. До того ж в даному випадку аморальність суто в площині лише сімейних цінностей.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:29

  Wirująświatła написав:
Трамп подтвердил, что провёл разговор с Путиным и пытается добиться прогресса в урегулировании войны РФ против Украины.
Когда именно и о чем говорил президент США с лидером РФ — Трамп не уточнил

Тепер пригадуєм, що Зе казав про значення кому буде перший дзвінок (йому чи пу).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:34

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
Трамп подтвердил, что провёл разговор с Путиным и пытается добиться прогресса в урегулировании войны РФ против Украины.
Когда именно и о чем говорил президент США с лидером РФ — Трамп не уточнил

Тепер пригадуєм, що Зе казав про значення кому буде перший дзвінок (йому чи пу).


Вы кстати говорили со мной,что зе "пойдет по краям",помните.
Не пошел. Вертится как уж,намазанний олиею.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:35

  fox767676 написав:Бетон

А сколько тут народу которым Трамп с Максом в лифте нассали??

В нас називають Макса рашоахентом, а Такера лизальником дупи путла.
У відповідь Трамп розміщує фото втрьох в червоних кеппі: він з цими двома в Овальному кабінеті.

Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки.
А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок.

Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))
detroytred
 
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