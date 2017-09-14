прочитав, все як завжди. Маю геніальний план для збільшення бази для рекрутингу (або можете це рахувати як непророцтво): 2026 рік, провінція. Рекрутери зупиняють дівчину, вона показує паспорт але її відвозять у відоме місце для надання соц.підтримки. Там вона вночі проходить ВЛК, яке визнає її чоловіком. От вам і новобранець. А хто незгоден то хай "оскаржує згідно законодавства". Профіт))
прочитав, все як завжди. Маю геніальний план для збільшення бази для ректритингу (або можете це рахувати як непророцтво): 2026 рік, провінція. Рекрутери зупиняють дівчину, вона показує паспорт але її відвозять у відоме місце для надання соц.підтримки. Там вона вночі проходить ВЛК, яке визнає її чоловіком. От вам і новобранець. А хто незгоден то хай "оскаржує згідно законодавства". Профіт))
До речі дуже хитро намаються вирішити питання мобілізації 18-24, ніби як буде добровільний контракт з різними плюшками. Але по факту якщо рекрутери психологічним та фізичним тиском можуть примусити 40 річного, то примусити "нєокрєпші уми" 18-24 річних це як два пальці... Можна передбачити різкий сплеск укладання контрактів після прийняття закону, нові відео з рекрутинговою агітацією з бусиків та різке збільшення бажаючих відсвяткувати 18-річчя в ЄС
О,точно как предсказывал. Я ж говорил, что никакие бумажки могут не помочь-пинками на "влк" и внесение изменения в Обериг на уровне районного регистратора. Там в комментах писали что и брони/отсрочки пофигу. Ничто в этом мире не может противостоять грубой силе.
ЛАД написав:Вы с Луны свалились? Когда это такое было? Можете привести пример хоть одной войны, на которой "уважалась чужая собственность"? Причём не только врага, но и своих граждан?
Офіційні правила і практика ведення війни постійно міняються, воно називається з порушення законів та звичаїв війни. Романтичні врємєна пройшли. 3 дня на розграбування міста і гвалтування гусей вже не дають.
Народна депутатка Мар’яна Безугла пережила бурхливий роман із капітаном ЗСУ, який загинув на фронті. За словами депутатки, її обранець мав паралельні стосунки і навіть був заручений з іншою військовою. Крім того, чоловік був одружений та мав маленьку дитину. https://tsn.ua/ukrayina/bezugla-rozpovi ... t=11458008 В цій історії мені шкода дружину та дитину. А Безкутня вкотре довела, що вона безмозгла.
fler написав:Народна депутатка Мар’яна Безугла пережила бурхливий роман із капітаном ЗСУ, який загинув на фронті. За словами депутатки, її обранець мав паралельні стосунки і навіть був заручений з іншою військовою. Крім того, чоловік був одружений та мав маленьку дитину. https://tsn.ua/ukrayina/bezugla-rozpovi ... t=11458008 В цій історії мені шкода дружину та дитину. А Безкутня вкотре довела, що вона безмозгла.
Аморальна і безмозгла -- це різні речі. До того ж в даному випадку аморальність суто в площині лише сімейних цінностей.