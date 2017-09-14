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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1252812529125301253112532>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:39

  Господар Вельзевула написав:
  detroytred написав:Тепер пригадуєм, що Зе казав про значення кому буде перший дзвінок (йому чи пу).


Вы кстати говорили со мной,что зе "пойдет по краям",помните.
Не пошел. Вертится как уж,намазанний олиею.

Так він і йде.
Півруки показує гарно.
"Ініціативам" Трампа.
По крайній мірі поки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:41

За крок до перевороту думок©

Бачу, що тут пани(кріпаки?) мають гарний настрій))

Жартуюють, гумористи😁

Чи це з ряду - "вони сміялись, щоб не плакати"© ?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:42

detroytred
Якщо суіцидальні мотиви переважать то так і зроблять. А потім як з романовими - прошу пана до підвала, разом з діточками , бонусом статус великоумучеників
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:42

  detroytred написав:Так він і йде.
Півруки показує гарно.
"Ініціативам" Трампа.
По крайній мірі поки.


В чем? Пример?
Выложите пример,где он быкует
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки.
А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок.
Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))

Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:45

  fox767676 написав:detroytred
Якщо суіцидальні мотиви переважать то так і зроблять. А потім як з романовими - прошу пана до підвала, разом з діточками , бонусом статус великоумучеників

Ловіть вумну думку:
*Народ... Вы наивные? )))
Даже если все сожмется до Львовской области это никак не повлияет ни на легитимность ни на субъектность...
Ну... то властям типо стать раком и без мыла на эшафот Минска-3 чи все таки по Лакийски "иди и пробуй взять"?
Ответ очевиден.* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:48

  fler написав:Народна депутатка Мар’яна Безугла пережила бурхливий роман із капітаном ЗСУ, який загинув на фронті. За словами депутатки, її обранець мав паралельні стосунки і навіть був заручений з іншою військовою. Крім того, чоловік був одружений та мав маленьку дитину.
https://tsn.ua/ukrayina/bezugla-rozpovi ... t=11458008
В цій історії мені шкода дружину та дитину. А Безкутня вкотре довела, що вона безмозгла.

Поганий з вас детектив

Вона писала, що їхні стосунки тривали роки. Але як виявилось, з літа. Ймовірно. Отже, все нормально, ми розійшлися, вона з'явилась. Мабуть.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:49

  Господар Вельзевула написав:
  detroytred написав:Так він і йде.
Півруки показує гарно.
"Ініціативам" Трампа.
По крайній мірі поки.


В чем? Пример?
Выложите пример,где он быкует

Самий основний (ключовніше нікуди, бо це основа трампівського плану) -- йому через Келога прямо в лоба про вибори.
У відповідь -- півруки.

Предмет саме бикування, а не правильнонеправильно доцільнонедоцільно можнанеможна проводити вибори під час війни.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:51

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки.
А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок.
Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))

Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною

Для підтримки є демократи та Британія.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:53

  detroytred написав:Ловіть вумну думку:
*Народ... Вы наивные? )))
Даже если все сожмется до Львовской области это никак не повлияет ни на легитимность ни на субъектность...
Ну... то властям типо стать раком и без мыла на эшафот Минска-3 чи все таки по Лакийски "иди и пробуй взять"?
Ответ очевиден.* (С)


Такое. Даже продолжать не хочется. Могий вместити да вместит.
Господар Вельзевула
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