detroytred написав:Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки. А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок. Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))
Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною
fox767676 написав:detroytred Якщо суіцидальні мотиви переважать то так і зроблять. А потім як з романовими - прошу пана до підвала, разом з діточками , бонусом статус великоумучеників
Ловіть вумну думку: *Народ... Вы наивные? ))) Даже если все сожмется до Львовской области это никак не повлияет ни на легитимность ни на субъектность... Ну... то властям типо стать раком и без мыла на эшафот Минска-3 чи все таки по Лакийски "иди и пробуй взять"? Ответ очевиден.* (С)
fler написав:Народна депутатка Мар’яна Безугла пережила бурхливий роман із капітаном ЗСУ, який загинув на фронті. За словами депутатки, її обранець мав паралельні стосунки і навіть був заручений з іншою військовою. Крім того, чоловік був одружений та мав маленьку дитину. https://tsn.ua/ukrayina/bezugla-rozpovi ... t=11458008 В цій історії мені шкода дружину та дитину. А Безкутня вкотре довела, що вона безмозгла.
Поганий з вас детектив Вона писала, що їхні стосунки тривали роки. Але як виявилось, з літа. Ймовірно. Отже, все нормально, ми розійшлися, вона з'явилась. Мабуть.
detroytred написав:Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки. А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок. Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))
Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною
detroytred написав:Ловіть вумну думку: *Народ... Вы наивные? ))) Даже если все сожмется до Львовской области это никак не повлияет ни на легитимность ни на субъектность... Ну... то властям типо стать раком и без мыла на эшафот Минска-3 чи все таки по Лакийски "иди и пробуй взять"? Ответ очевиден.* (С)
Такое. Даже продолжать не хочется. Могий вместити да вместит.