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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12529125301253112532>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:53

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки.
А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок.
Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))

Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною

як щодо "індивідуальних санкцій"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:57

  detroytred написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки.
А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок.
Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))

Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною

Для підтримки є демократи та Британія.

до кінця
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:59

  detroytred написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки.
А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок.
Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))

Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною

Для підтримки є демократи та Британія.

а як щодо якогось гучного розслідування яке наприклад виявить що перші 10 осіб вкрали 10 млрд грошей від американський платників податків + диктатура + порушення прав - як результат : конфіскувати, заборонити, відкрити крим.справи. Невже б все рівно "півруки" і пішли будувати ізольовану диктатуру?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Теперь для ЛАДа, который вроде как уже не молод и наверное очень не глуп

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Для этого население должно остаться на месте в момент нападения, ведь это будет мотивировать наших украинских героев. Согласитесь, что защищать заранее и быстро брошенный твоим населением населенный пункт, захочется менее самоотверженно и упорно. А упорство наших защитников необходимо, иначе орки разграбят всю страну. Надеюсь, в добропорядочность тех, кто пришел на чужую землю захватывать, грабить, насиловать и убивать, мало кто верит.

Тобто свідомо залишити цивільних - щоб принести їх в жертву - щоб мотивувати спротив та консолідацію міжнародної підтримки. Конституційно (с)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:07

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки.
А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок.
Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))

Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною

А я вірю. Ви розумієте що Трамп фактично вимагає від Зе позбутись влади.
І не думаю що в Трампа є прям серйозні компромати на Зе. А важелі впливу які? Фінансування і так все припинене.
Цілком згідний з detroytred, надіюсь те що він сказав - правда.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:08

https://t.me/lvivych_news/47962

Втікав від тцк, потрапив під машину, встав і побіг далі.
Ні, це не сюжет фільму, це-відео з нагрудної камери, яка зафільмувала втечу чоловіка від тцк

неймовірний порятунок :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:15

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Вы с Луны свалились? Когда это такое было? Можете привести пример хоть одной войны, на которой "уважалась чужая собственность"? Причём не только врага, но и своих граждан?

Офіційні правила і практика ведення війни постійно міняються, воно називається з порушення законів та звичаїв війни. Романтичні врємєна пройшли.
3 дня на розграбування міста і гвалтування гусей вже не дають.

Не дают.
Поэтому, несмотря на все законы, грабят не 3 дня, а постоянно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А я вірю. Ви розумієте що Трамп фактично вимагає від Зе позбутись влади

влади він буде позбавлений вкінці-кінців
питання за яких обставин
чи буде читати лекції про менеджменту потужності та стендапи у гайд парку
чи буде підданий "прокляттю пам'яті" і у всіх синагогах будуть читати пульс денура стосовно всієї його родини
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:17

  Letusrock написав:а як щодо якогось гучного розслідування яке наприклад виявить що перші 10 осіб вкрали 10 млрд грошей від американський платників податків

Думаєте ті що крали прям в доках так і написали: "Такий-то вкрав ці гроші". :D :D
Довести крадіжку грошей в чужій країні дуже важко, фактично нереально.
Навіть не пам'ятаю прецедентів таких "гучних розслідувань" з результатом.
andrijk777
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