detroytred написав:Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки. А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок. Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))
Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною
detroytred написав:Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки. А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок. Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))
Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною
detroytred написав:Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки. А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок. Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))
Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною
Для підтримки є демократи та Британія.
а як щодо якогось гучного розслідування яке наприклад виявить що перші 10 осіб вкрали 10 млрд грошей від американський платників податків + диктатура + порушення прав - як результат : конфіскувати, заборонити, відкрити крим.справи. Невже б все рівно "півруки" і пішли будувати ізольовану диктатуру?
buratinyo написав:Для этого население должно остаться на месте в момент нападения, ведь это будет мотивировать наших украинских героев. Согласитесь, что защищать заранее и быстро брошенный твоим населением населенный пункт, захочется менее самоотверженно и упорно. А упорство наших защитников необходимо, иначе орки разграбят всю страну. Надеюсь, в добропорядочность тех, кто пришел на чужую землю захватывать, грабить, насиловать и убивать, мало кто верит.
Тобто свідомо залишити цивільних - щоб принести їх в жертву - щоб мотивувати спротив та консолідацію міжнародної підтримки. Конституційно (с)
detroytred написав:Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки. А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок. Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))
Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною
А я вірю. Ви розумієте що Трамп фактично вимагає від Зе позбутись влади. І не думаю що в Трампа є прям серйозні компромати на Зе. А важелі впливу які? Фінансування і так все припинене. Цілком згідний з detroytred, надіюсь те що він сказав - правда.
ЛАД написав:Вы с Луны свалились? Когда это такое было? Можете привести пример хоть одной войны, на которой "уважалась чужая собственность"? Причём не только врага, но и своих граждан?
Офіційні правила і практика ведення війни постійно міняються, воно називається з порушення законів та звичаїв війни. Романтичні врємєна пройшли. 3 дня на розграбування міста і гвалтування гусей вже не дають.
Не дают. Поэтому, несмотря на все законы, грабят не 3 дня, а постоянно.
andrijk777 написав:А я вірю. Ви розумієте що Трамп фактично вимагає від Зе позбутись влади
влади він буде позбавлений вкінці-кінців питання за яких обставин чи буде читати лекції про менеджменту потужності та стендапи у гайд парку чи буде підданий "прокляттю пам'яті" і у всіх синагогах будуть читати пульс денура стосовно всієї його родини
Letusrock написав:а як щодо якогось гучного розслідування яке наприклад виявить що перші 10 осіб вкрали 10 млрд грошей від американський платників податків
Думаєте ті що крали прям в доках так і написали: "Такий-то вкрав ці гроші". Довести крадіжку грошей в чужій країні дуже важко, фактично нереально. Навіть не пам'ятаю прецедентів таких "гучних розслідувань" з результатом.