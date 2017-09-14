fler написав:Народна депутатка Мар’яна Безугла пережила бурхливий роман із капітаном ЗСУ, який загинув на фронті. За словами депутатки, її обранець мав паралельні стосунки і навіть був заручений з іншою військовою. Крім того, чоловік був одружений та мав маленьку дитину. https://tsn.ua/ukrayina/bezugla-rozpovi ... t=11458008 В цій історії мені шкода дружину та дитину. А Безкутня вкотре довела, що вона безмозгла.
Поганий з вас детектив Вона писала, що їхні стосунки тривали роки. Але як виявилось, з літа. Ймовірно. Отже, все нормально, ми розійшлися, вона з'явилась. Мабуть.
Герой на днях загинув на війні. Дружина та дитина сумують і готуються до поховання. А тут повилазила різна гидота зі своїми ̶о̶п̶у̶с̶а̶м̶и̶ описами романтичних стосунків з ним під час війни. Найогидніше, що він не може їм відповісти. Крім того, що ж ці ляді мовчали, коли він був живий? Чому тоді не писали діфірамби у соцмережах? Тому й безмозглі, що доречніше зараз їм було б мовчати.
andrijk777 написав:А я вірю. Ви розумієте що Трамп фактично вимагає від Зе позбутись влади
влади він буде позбавлений вкінці-кінців
В кінці-кінці все закінчиться, навіть Сонце згасне.
fox767676 написав:питання за яких обставин чи буде читати лекції про менеджменту потужності та стендапи у гайд парку чи буде підданий "прокляттю пам'яті" і у всіх синагогах будуть читати пульс денура стосовно всієї його родини
Чому ви усі так хвилюєтеся що буде з Зе після його правління. Я думаю що питання збереження(продовження) влади хвилює Зе в рази більше ніж що з ним буде після. Нафіг думати за після, якщо можна просто продовжити правління?
Letusrock написав:а як щодо якогось гучного розслідування яке наприклад виявить що перші 10 осіб вкрали 10 млрд грошей від американський платників податків
Думаєте ті що крали прям в доках так і написали: "Такий-то вкрав ці гроші". Довести крадіжку грошей в чужій країні дуже важко, фактично нереально. Навіть не пам'ятаю прецедентів таких "гучних розслідувань" з результатом.
detroytred написав:Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки. А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок. Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))
Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною
Для підтримки є демократи та Британія.
Ни демократы, ни Британия не обеспечат достаточным количеством оружия. Да и финансов.