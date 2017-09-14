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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12529125301253112532

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:19

  flyman написав:
  fler написав:Народна депутатка Мар’яна Безугла пережила бурхливий роман із капітаном ЗСУ, який загинув на фронті. За словами депутатки, її обранець мав паралельні стосунки і навіть був заручений з іншою військовою. Крім того, чоловік був одружений та мав маленьку дитину.
https://tsn.ua/ukrayina/bezugla-rozpovi ... t=11458008
В цій історії мені шкода дружину та дитину. А Безкутня вкотре довела, що вона безмозгла.

Поганий з вас детектив

Вона писала, що їхні стосунки тривали роки. Але як виявилось, з літа. Ймовірно. Отже, все нормально, ми розійшлися, вона з'явилась. Мабуть.

Герой на днях загинув на війні. Дружина та дитина сумують і готуються до поховання. А тут повилазила різна гидота зі своїми ̶о̶п̶у̶с̶а̶м̶и̶ описами романтичних стосунків з ним під час війни. Найогидніше, що він не може їм відповісти. Крім того, що ж ці ляді мовчали, коли він був живий? Чому тоді не писали діфірамби у соцмережах? Тому й безмозглі, що доречніше зараз їм було б мовчати.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:22

:shock:
Востаннє редагувалось flyman в Пон 10 лют, 2025 13:23, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:22

  detroytred написав:
  Господар Вельзевула написав:
  detroytred написав:Так він і йде.
Півруки показує гарно.
"Ініціативам" Трампа.
По крайній мірі поки.


В чем? Пример?
Выложите пример,где он быкует

Самий основний (ключовніше нікуди, бо це основа трампівського плану) -- йому через Келога прямо в лоба про вибори.
У відповідь -- півруки.

Предмет саме бикування, а не правильнонеправильно доцільнонедоцільно можнанеможна проводити вибори під час війни.

Не напомните, когда Келлог говорил о необходимости немедленных выборов, а не после мира/перемирия?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:25

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:А я вірю. Ви розумієте що Трамп фактично вимагає від Зе позбутись влади

влади він буде позбавлений вкінці-кінців

В кінці-кінці все закінчиться, навіть Сонце згасне.
  fox767676 написав:питання за яких обставин
чи буде читати лекції про менеджменту потужності та стендапи у гайд парку
чи буде підданий "прокляттю пам'яті" і у всіх синагогах будуть читати пульс денура стосовно всієї його родини

Чому ви усі так хвилюєтеся що буде з Зе після його правління.
Я думаю що питання збереження(продовження) влади хвилює Зе в рази більше ніж що з ним буде після. Нафіг думати за після, якщо можна просто продовжити правління?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:25

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:а як щодо якогось гучного розслідування яке наприклад виявить що перші 10 осіб вкрали 10 млрд грошей від американський платників податків

Думаєте ті що крали прям в доках так і написали: "Такий-то вкрав ці гроші". :D :D
Довести крадіжку грошей в чужій країні дуже важко, фактично нереально.
Навіть не пам'ятаю прецедентів таких "гучних розслідувань" з результатом.

Павло Лазаренко
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:30

  detroytred написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки.
А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок.
Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))

Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною

Для підтримки є демократи та Британія.

Ни демократы, ни Британия не обеспечат достаточным количеством оружия. Да и финансов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:30

  flyman написав:Лазаренко

Також з Кривого Рогу! Совпадєніє? Не думаю.
andrijk777
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