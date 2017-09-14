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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:22
detroytred написав: Господар Вельзевула написав: detroytred написав:
Так він і йде.
Півруки показує гарно.
"Ініціативам" Трампа.
По крайній мірі поки.
В чем? Пример?
Выложите пример,где он быкует
Самий основний (ключовніше нікуди, бо це основа трампівського плану) -- йому через Келога прямо в лоба про вибори.
У відповідь -- півруки.
Предмет саме бикування, а не правильнонеправильно доцільнонедоцільно можнанеможна проводити вибори під час війни.
Не напомните, когда Келлог говорил о необходимости немедленных выборов, а не после мира/перемирия?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:25
fox767676 написав: andrijk777 написав:
А я вірю. Ви розумієте що Трамп фактично вимагає від Зе позбутись влади
влади він буде позбавлений вкінці-кінців
В кінці-кінці все закінчиться, навіть Сонце згасне.
fox767676 написав:
питання за яких обставин
чи буде читати лекції про менеджменту потужності та стендапи у гайд парку
чи буде підданий "прокляттю пам'яті" і у всіх синагогах будуть читати пульс денура стосовно всієї його родини
Чому ви усі так хвилюєтеся що буде з Зе після його правління.
Я думаю що питання збереження(продовження) влади хвилює Зе в рази більше ніж що з ним буде після. Нафіг думати за після, якщо можна просто продовжити правління?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:25
andrijk777 написав: Letusrock написав:
а як щодо якогось гучного розслідування яке наприклад виявить що перші 10 осіб вкрали 10 млрд грошей від американський платників податків
Думаєте ті що крали прям в доках так і написали: "Такий-то вкрав ці гроші".
Довести крадіжку грошей в чужій країні дуже важко, фактично нереально.
Навіть не пам'ятаю прецедентів таких "гучних розслідувань" з результатом.
Павло Лазаренко
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:30
detroytred написав: Letusrock написав: detroytred написав:
Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки.
А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок.
Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))
Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною
Для підтримки є демократи та Британія.
Ни демократы, ни Британия не обеспечат достаточным количеством оружия. Да и финансов.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:30
flyman написав:
Лазаренко
Також з Кривого Рогу! Совпадєніє? Не думаю.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:33
Не дивлюсь новини.
Який зараз у країни план?
А)Справедливого миру?
Б)Перемоги?
В)Незламності?
Ґ) Стійкості?
Д) Потужності?
Хто в курсах?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:33
fler написав:
Народна депутатка Мар’яна Безугла пережила бурхливий роман із капітаном ЗСУ, який загинув на фронті.
начнем теперь личную жизнь обсуждать? каждому хочется быть счастливым и увы иногда "счастье" противоречит общественным нормам.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:36
ЛАД написав:
Не напомните, когда Келлог говорил о необходимости немедленных выборов, а не после мира/перемирия?
Він пішов на це уточнення.
Після того, як отримав відлуп.
Щоб зберегти обличчя)))
Бо Зе ще й додав, не просто перемир'я для виборів, а перемир'я з гарантіями (тобто миру, а не перемир'я).
Я ж кажу: Зе красиво натикав факів Келлогу (Трампу)...
Тепер з логікою вони зроблять теж саме у відповідь. Тільки ієзуїтські -- перекладуть на Європу. І гарантії безпеки на майбутнє теж.
В цій грі основне, що за будь-яких розкладів всі гравці, окрім України, у виграшу.
Банкет за рахунок неї..
Чого варте тільки те, як контрибуції та репарації з агресора перетворюються в - Україна розрахується надрами і т.д.
За допомогу.
Тобто по суті ці репарації-контрибуції з України.
Треш...
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:36
барабашов написав: Shaman написав:
я тобі казав, що системи немає - окремі одинокі випадки можливо й БУЛИ, бо всі твої приклади дворічної давнини. поки два приклади. й тобі вже казали, що раніше якщо таке й було, зараз немає...
Когда ж мы про тебя такие "помылкови новыны" прочитаем?
Что не хотел.
Тряс отсрочкой.
Пытался запугать криками "Твари!не имеете права!" весь Т4 или Газель
А потом Орехов или Константиновка и во рту осталось зубов 5...
кличеш проблеми на інших, отримаєш сам
ти як бачу вже репетуєш, як воно з тобою буде. чи маєш надію, що такого кабана не зможуть завантажити у бусік? ти ж здоровий, зможеш як два Успіха кабани носити
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:39
ЛАД написав:
Ни демократы, ни Британия не обеспечат достаточным количеством оружия. Да и финансов.
Для чого?)) Для Перемоги.
А для збереження влади забезпечать.
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