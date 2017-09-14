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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 125301253112532125331253412535>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:22

  detroytred написав:
  Господар Вельзевула написав:
  detroytred написав:Так він і йде.
Півруки показує гарно.
"Ініціативам" Трампа.
По крайній мірі поки.


В чем? Пример?
Выложите пример,где он быкует

Самий основний (ключовніше нікуди, бо це основа трампівського плану) -- йому через Келога прямо в лоба про вибори.
У відповідь -- півруки.

Предмет саме бикування, а не правильнонеправильно доцільнонедоцільно можнанеможна проводити вибори під час війни.

Не напомните, когда Келлог говорил о необходимости немедленных выборов, а не после мира/перемирия?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:25

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:А я вірю. Ви розумієте що Трамп фактично вимагає від Зе позбутись влади

влади він буде позбавлений вкінці-кінців

В кінці-кінці все закінчиться, навіть Сонце згасне.
  fox767676 написав:питання за яких обставин
чи буде читати лекції про менеджменту потужності та стендапи у гайд парку
чи буде підданий "прокляттю пам'яті" і у всіх синагогах будуть читати пульс денура стосовно всієї його родини

Чому ви усі так хвилюєтеся що буде з Зе після його правління.
Я думаю що питання збереження(продовження) влади хвилює Зе в рази більше ніж що з ним буде після. Нафіг думати за після, якщо можна просто продовжити правління?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:25

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:а як щодо якогось гучного розслідування яке наприклад виявить що перші 10 осіб вкрали 10 млрд грошей від американський платників податків

Думаєте ті що крали прям в доках так і написали: "Такий-то вкрав ці гроші". :D :D
Довести крадіжку грошей в чужій країні дуже важко, фактично нереально.
Навіть не пам'ятаю прецедентів таких "гучних розслідувань" з результатом.

Павло Лазаренко
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:30

  detroytred написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:Все ж таки притримуюсь думки експерта, що в Мюнхені Венс привезе Зе ультиматум. Наші покажуть у відповідь півруки.
А потім почнеться, так звана, ескалація. Що на фронті, що внутрі закручування гайок.
Або Трамп виявиться дійсно всемогутнім))

Якщо проблема тільки в "натиснути на Зе і Ко" то невірю що в Трампа нема цілого мішка компроматів та важелів впливу (політичних, фінансових і т.д.) щоб відповідь на ультиматум була позитивною

Для підтримки є демократи та Британія.

Ни демократы, ни Британия не обеспечат достаточным количеством оружия. Да и финансов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:30

  flyman написав:Лазаренко

Також з Кривого Рогу! Совпадєніє? Не думаю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не дивлюсь новини.
Який зараз у країни план?
А)Справедливого миру?
Б)Перемоги?
В)Незламності?
Ґ) Стійкості?
Д) Потужності?
Хто в курсах?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:33

  fler написав:Народна депутатка Мар’яна Безугла пережила бурхливий роман із капітаном ЗСУ, який загинув на фронті.
начнем теперь личную жизнь обсуждать? каждому хочется быть счастливым и увы иногда "счастье" противоречит общественным нормам.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:36

  ЛАД написав:Не напомните, когда Келлог говорил о необходимости немедленных выборов, а не после мира/перемирия?

Він пішов на це уточнення.
Після того, як отримав відлуп.
Щоб зберегти обличчя)))

Бо Зе ще й додав, не просто перемир'я для виборів, а перемир'я з гарантіями (тобто миру, а не перемир'я).
Я ж кажу: Зе красиво натикав факів Келлогу (Трампу)...
Тепер з логікою вони зроблять теж саме у відповідь. Тільки ієзуїтські -- перекладуть на Європу. І гарантії безпеки на майбутнє теж.

В цій грі основне, що за будь-яких розкладів всі гравці, окрім України, у виграшу.
Банкет за рахунок неї..

Чого варте тільки те, як контрибуції та репарації з агресора перетворюються в - Україна розрахується надрами і т.д.
За допомогу.
Тобто по суті ці репарації-контрибуції з України.
Треш...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:36

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:Shaman помнишь ты рассказывал что не бывает с тцк в окоп за 4 дня?
https://reyestr.court.gov.ua/Review/114480791

я тобі казав, що системи немає - окремі одинокі випадки можливо й БУЛИ, бо всі твої приклади дворічної давнини. поки два приклади. й тобі вже казали, що раніше якщо таке й було, зараз немає...

Когда ж мы про тебя такие "помылкови новыны" прочитаем?
Что не хотел.
Тряс отсрочкой.
Пытался запугать криками "Твари!не имеете права!" весь Т4 или Газель
А потом Орехов или Константиновка и во рту осталось зубов 5...

кличеш проблеми на інших, отримаєш сам :D

ти як бачу вже репетуєш, як воно з тобою буде. чи маєш надію, що такого кабана не зможуть завантажити у бусік? ти ж здоровий, зможеш як два Успіха кабани носити :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:39

  ЛАД написав:Ни демократы, ни Британия не обеспечат достаточным количеством оружия. Да и финансов.

Для чого?)) Для Перемоги.

А для збереження влади забезпечать.
detroytred
 
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