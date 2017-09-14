Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що українців, які критикують державу, слід відловлювати і притягувати до відповідальності за державну зраду. Про це він заявив в інтерв’ю Наталії Мосейчук.
Винахідник суперсучасної зброї "кулебівська лопата" з США знову вчить як правильно батьківщину любити - даючи інтервю патріотичній мамі ухилянта.
я хочу нагадати, що щоразу, коли у нас немає держави, у нас голодомор, стирання національного ДНК”, — додав Кулеба
в якому регіоні він планує голодувати з народом?))
andrijk777 написав:А я вірю. Ви розумієте що Трамп фактично вимагає від Зе позбутись влади
влади він буде позбавлений вкінці-кінців
В кінці-кінці все закінчиться, навіть Сонце згасне.
fox767676 написав:питання за яких обставин чи буде читати лекції про менеджменту потужності та стендапи у гайд парку чи буде підданий "прокляттю пам'яті" і у всіх синагогах будуть читати пульс денура стосовно всієї його родини
Чому ви усі так хвилюєтеся що буде з Зе після його правління. Я думаю що питання збереження(продовження) влади хвилює Зе в рази більше ніж що з ним буде після. Нафіг думати за після, якщо можна просто продовжити правління?
Якщо він не розуміє що за своїми характеристиками та перспективами більш схожий на Нерона з Геліогабалом, ніж на Черчиля зі Сталіним, то може жінка пояснить
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 10 лют, 2025 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Господар Вельзевула написав:О,точно как предсказывал. Я ж говорил, что никакие бумажки могут не помочь-пинками на "влк" и внесение изменения в Обериг на уровне районного регистратора. Там в комментах писали что и брони/отсрочки пофигу. Ничто в этом мире не может противостоять грубой силе.
там же комент:
коли в тебе є всі документи, ти виконав всі обов’язки ти все одно щось порушуєш.
Letusrock написав:Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що українців, які критикують державу, слід відловлювати і притягувати до відповідальності за державну зраду. Про це він заявив в інтерв’ю Наталії Мосейчук.
Умному человеку несложно разгадать признаки приближающейся широкомасштабной войны. ----------- лично я так не думаю.Подавляющее большинство не верило в войну.Те кто верил думали что ограничется Востоком.А прям тех кто верил что зайдут со всех сторон и с Беларуси наверное вообще еденицы. Или к примеру взять Ахметова он что не умный что не вывез металлопродукции с той же Азовстали на миллиарды или не вывез завод ионных газов или как там правильно которых только два в мире. Лмчно я понял что будет война в час ночи когда увидел выступление президента,тогда я понял что пздц но тоже думал только ЛНР ДНР.
тут психологическая тонкость лично я умом понимал что русские не приминут воспользоваться своим укрепившимся положением в Беларуси но верить в это и ринимать в рассчет к действиям ,по личным причинам, ОООЧЕНЬ не хотелось
Наверное точно так же сейчас - ООЧЕНЬ не хочется думать про продление БД но люди которые рассчитывают в таком сценарии на какое-то улучшение перспектив очень сильно ошибаются. пострадают все, даже випы
andrijk777 написав:А я вірю. Ви розумієте що Трамп фактично вимагає від Зе позбутись влади
влади він буде позбавлений вкінці-кінців
В кінці-кінці все закінчиться, навіть Сонце згасне.
fox767676 написав:питання за яких обставин чи буде читати лекції про менеджменту потужності та стендапи у гайд парку чи буде підданий "прокляттю пам'яті" і у всіх синагогах будуть читати пульс денура стосовно всієї його родини
Чому ви усі так хвилюєтеся що буде з Зе після його правління. Я думаю що питання збереження(продовження) влади хвилює Зе в рази більше ніж що з ним буде після. Нафіг думати за після, якщо можна просто продовжити правління?
Вот просто интересно, человек действительно верит, что Зеленский может установить диктатуру и оставаться у власти бесконечно?