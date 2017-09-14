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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1253112532125331253412535>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:46

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що українців, які критикують державу, слід відловлювати і притягувати до відповідальності за державну зраду. Про це він заявив в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Винахідник суперсучасної зброї "кулебівська лопата" з США знову вчить як правильно батьківщину любити - даючи інтервю патріотичній мамі ухилянта.
я хочу нагадати, що щоразу, коли у нас немає держави, у нас голодомор, стирання національного ДНК”, — додав Кулеба

в якому регіоні він планує голодувати з народом?))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:50

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:А я вірю. Ви розумієте що Трамп фактично вимагає від Зе позбутись влади

влади він буде позбавлений вкінці-кінців

В кінці-кінці все закінчиться, навіть Сонце згасне.
  fox767676 написав:питання за яких обставин
чи буде читати лекції про менеджменту потужності та стендапи у гайд парку
чи буде підданий "прокляттю пам'яті" і у всіх синагогах будуть читати пульс денура стосовно всієї його родини

Чому ви усі так хвилюєтеся що буде з Зе після його правління.
Я думаю що питання збереження(продовження) влади хвилює Зе в рази більше ніж що з ним буде після. Нафіг думати за після, якщо можна просто продовжити правління?


Якщо він не розуміє що за своїми характеристиками та перспективами більш схожий на Нерона з Геліогабалом, ніж на Черчиля зі Сталіним, то може жінка пояснить
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 10 лют, 2025 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:51

  Господар Вельзевула написав:О,точно как предсказывал. Я ж говорил, что никакие бумажки могут не помочь-пинками на "влк" и внесение изменения в Обериг на уровне районного регистратора.
Там в комментах писали что и брони/отсрочки пофигу.
Ничто в этом мире не может противостоять грубой силе.

там же комент:

коли в тебе є всі документи, ти виконав всі обов’язки ти все одно щось порушуєш.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:56

  Letusrock написав:Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що українців, які критикують державу, слід відловлювати і притягувати до відповідальності за державну зраду. Про це він заявив в інтерв’ю Наталії Мосейчук.


Цікава біографія батька:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Кулеба_Іван_Дмитрович
Хлопчик з Полтавщини ...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 10 лют, 2025 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:09

Умному человеку несложно разгадать признаки приближающейся широкомасштабной войны.
-----------
лично я так не думаю.Подавляющее большинство не верило в войну.Те кто верил думали что ограничется Востоком.А прям тех кто верил что зайдут со всех сторон и с Беларуси наверное вообще еденицы.
Или к примеру взять Ахметова он что не умный что не вывез металлопродукции с той же Азовстали на миллиарды или не вывез завод ионных газов или как там правильно которых только два в мире.
Лмчно я понял что будет война в час ночи когда увидел выступление президента,тогда я понял что пздц но тоже думал только ЛНР ДНР.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:16

тут психологическая тонкость
лично я умом понимал что русские не приминут воспользоваться своим укрепившимся положением в Беларуси
но верить в это и ринимать в рассчет к действиям ,по личным причинам, ОООЧЕНЬ не хотелось
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:20

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:20

  Бетон написав:Не дивлюсь новини.
Який зараз у країни план?
А)Справедливого миру?
Б)Перемоги?
В)Незламності?
Ґ) Стійкості?
Д) Потужності?
Хто в курсах?

из всех речей Зе нам нужен только справедливый мир. Или до останьої верби.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:21

Наверное точно так же сейчас - ООЧЕНЬ не хочется думать про продление БД
но люди которые рассчитывают в таком сценарии на какое-то улучшение перспектив очень сильно ошибаются. пострадают все, даже випы
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:23

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:А я вірю. Ви розумієте що Трамп фактично вимагає від Зе позбутись влади

влади він буде позбавлений вкінці-кінців

В кінці-кінці все закінчиться, навіть Сонце згасне.
  fox767676 написав:питання за яких обставин
чи буде читати лекції про менеджменту потужності та стендапи у гайд парку
чи буде підданий "прокляттю пам'яті" і у всіх синагогах будуть читати пульс денура стосовно всієї його родини

Чому ви усі так хвилюєтеся що буде з Зе після його правління.
Я думаю що питання збереження(продовження) влади хвилює Зе в рази більше ніж що з ним буде після. Нафіг думати за після, якщо можна просто продовжити правління?

Вот просто интересно, человек действительно верит, что Зеленский может установить диктатуру и оставаться у власти бесконечно?
ЛАД
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