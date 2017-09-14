Додано: Пон 10 лют, 2025 14:38

detroytred написав: ЛАД написав: Не напомните, когда Келлог говорил о необходимости немедленных выборов, а не после мира/перемирия? Не напомните, когда Келлог говорил о необходимости немедленных выборов, а не после мира/перемирия?

Він пішов на це уточнення.

Після того, як отримав відлуп.

Щоб зберегти обличчя))) Він пішов на це уточнення.Після того, як отримав відлуп.Щоб зберегти обличчя)))

В цій грі основне, що за будь-яких розкладів всі гравці, окрім України, у виграшу.

Банкет за рахунок неї..



Чого варте тільки те, як контрибуції та репарації з агресора перетворюються в - Україна розрахується надрами і т.д.

За допомогу.

Тобто по суті ці репарації-контрибуції з України.

Треш...

Я как-то не помню, чтобы он заявлял о необходимости немедленных выборов. Разве что был тонкий намёк, что в других демократических странах выборы во время войны проводились. Правда, "забыл" о том, что в этих "демократических странах" война не шла на их территории, враг не оккупировал 20% их территории и у них не было четверти (или пятой части?) беженцев за границей.Никакого треша.О "репараціях-контрибуціях", насколько помню, говорили/мечтали только мы и то не все. Трезвые люди понимали, что это, скажем мягко, крайне маловероятно.Запад об этом никогда не говорил.А насчёт "Україна розрахується надрами і т.д.", так Союз после 45-го тоже рассчитывался за ленд-лиз. Не надрами, так у него были деньги, а у нас и деньги заёмные.