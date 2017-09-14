ЛАД написав:Вот просто интересно, человек действительно верит, что Зеленский может установить диктатуру и оставаться у власти бесконечно?
Безкінечно це скільки? Наприклад якщо б (!!) це залежало виключно від Зе, то для початку можна сказати "трамп редіска, нехоче справедливого миру", тому жодного перемиря чи виборів, підкрутимо гайки та чекаємо перемогу потрібного кандидата в 2028, а потім ще рік-два-три щоб "досягти миру через силу". І правління до 2031-го в кишені)). В умовах війни 12 років при владі відчувається як "безкінечно"
ЛАД написав:Не напомните, когда Келлог говорил о необходимости немедленных выборов, а не после мира/перемирия?
Він пішов на це уточнення. Після того, як отримав відлуп. Щоб зберегти обличчя)))
Я как-то не помню, чтобы он заявлял о необходимости немедленных выборов. Разве что был тонкий намёк, что в других демократических странах выборы во время войны проводились. Правда, "забыл" о том, что в этих "демократических странах" война не шла на их территории, враг не оккупировал 20% их территории и у них не было четверти (или пятой части?) беженцев за границей.
В цій грі основне, що за будь-яких розкладів всі гравці, окрім України, у виграшу. Банкет за рахунок неї..
Чого варте тільки те, як контрибуції та репарації з агресора перетворюються в - Україна розрахується надрами і т.д. За допомогу. Тобто по суті ці репарації-контрибуції з України. Треш...
Никакого треша. О "репараціях-контрибуціях", насколько помню, говорили/мечтали только мы и то не все. Трезвые люди понимали, что это, скажем мягко, крайне маловероятно. Запад об этом никогда не говорил. А насчёт "Україна розрахується надрами і т.д.", так Союз после 45-го тоже рассчитывался за ленд-лиз. Не надрами, так у него были деньги, а у нас и деньги заёмные.
konstantin kirovograd написав:Умному человеку несложно разгадать признаки приближающейся широкомасштабной войны. ----------- лично я так не думаю.Подавляющее большинство не верило в войну.Те кто верил думали что ограничется Востоком.А прям тех кто верил что зайдут со всех сторон и с Беларуси наверное вообще еденицы. Или к примеру взять Ахметова он что не умный что не вывез металлопродукции с той же Азовстали на миллиарды или не вывез завод ионных газов или как там правильно которых только два в мире. Лмчно я понял что будет война в час ночи когда увидел выступление президента,тогда я понял что пздц но тоже думал только ЛНР ДНР.
Давайте все-таки розрізняти людей які володіли інформацією і простих людей. Я, наприклад, не знав наскільки велике угрупування стоїть в Криму, в Білорусії. Розумна людина опирається на факти а не на віру. Більше фактів - точніші прогнози. Багато ТОП-чиновників Києва звалили напередодні війни, очевидно що вони просто володіли інформацією, а не просто вірили чи не вірили.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 10 лют, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
але звідки взялась іллюзія шо демократи варті щоб їх чекати ще мінімум 2 роки ? саме за демократів віддали за так ЯЗ, ракети та Крим росіянам, відпустили росіян неушкодженими з правобережжя осінню 2022, вбили крапельні обсяги зброї та маси мотивованих бійців у безмістовному контрнаступі 2023, впровадили такий рівень санкцій ("3 з 10"), що дозволим руським адаптуватися і набути економічного імунітету
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 10 лют, 2025 14:44, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Народна депутатка Мар’яна Безугла пережила бурхливий роман із капітаном ЗСУ, який загинув на фронті. За словами депутатки, її обранець мав паралельні стосунки і навіть був заручений з іншою військовою. Крім того, чоловік був одружений та мав маленьку дитину. https://tsn.ua/ukrayina/bezugla-rozpovi ... t=11458008 В цій історії мені шкода дружину та дитину. А Безкутня вкотре довела, що вона безмозгла.
мені шкода дитину і безкутню (вона не дорослішає, перше і друге відео для неї)
ЛАД написав:Ни демократы, ни Британия не обеспечат достаточным количеством оружия. Да и финансов.
Для чого?)) Для Перемоги.
А для збереження влади забезпечать.
Нет. Бесконечную войну они не обеспечат. После войны выборы. Чем дольше будет война, тем больше будет разрушений и потерь (в т.ч. потерь территории). Соответственно, тем меньше шансов у Зеленского переизбраться.
Та перестаньте. Каждый видит,что хочет. Зе сказал- я не против,но-бла,бла,бла. Ну подпилят. За стол садится-уже хорошо.Ему задавали прямой вопрос про конфронтацию с Америкой.
"Журналистка спросила Зеленского: если Трамп предложит ему мирное соглашение, которое будет неприемлемым, сможет ли президент Украины противостоять лидеру США, несмотря на возможные последствия в военной поддержке, и сможет ли Украина воевать успешно. "Мы не можем быть в противостоянии с США. Это невыгодно нам, стране, которая в войне, и это невыгодно президенту Трампу, который является президентом сильной Америки, и ему невыгодна победа Путина", – ответил глава украинского государства. По его словам, если будет противостояние позиций Украины и Америки, то от этого выиграет только российский диктатор" https://news.liga.net/all/news/zelenskii-otvetil-chto-budet-esli-tramp-predlozhit-nevygodnyi-mir-ne-v-interesah-zapada
Это через руку? Тут как бы Си не показал через руку. Ну Трамп говорит,что тер и с Си,и тот згоден остановить войну,но китайское коварство известно.
fox767676 написав:але звідки взялась іллюзія шо демократи варті щоб їх чекати ще мінімум 2 роки ? саме за демократів віддали за так ЯЗ, ракети та Крим росіянам, відпустили росіян неушкодженими з правобережжя осінню 2022, вбили крапельні обсяги зброї та маси мотивованих бійців у безмістовному контрнаступі 2023, впровадили такий рівень санкцій ("3 з 10"), що дозволим руським адаптуватися і набути економічного імунітету
Так отож... -- а потом будет "ой, эти демократы -- какие-то неправильные -- давайте следующих теперь подождем"
konstantin kirovograd написав:Умному человеку несложно разгадать признаки приближающейся широкомасштабной войны. ----------- лично я так не думаю.Подавляющее большинство не верило в войну.Те кто верил думали что ограничется Востоком.А прям тех кто верил что зайдут со всех сторон и с Беларуси наверное вообще еденицы. Или к примеру взять Ахметова он что не умный что не вывез металлопродукции с той же Азовстали на миллиарды или не вывез завод ионных газов или как там правильно которых только два в мире. Лмчно я понял что будет война в час ночи когда увидел выступление президента,тогда я понял что пздц но тоже думал только ЛНР ДНР.
ЛАД написав:Ни демократы, ни Британия не обеспечат достаточным количеством оружия. Да и финансов.
Для чого?)) Для Перемоги.
А для збереження влади забезпечать.
Нет. Бесконечную войну они не обеспечат. После войны выборы. Чем дольше будет война, тем больше будет разрушений и потерь (в т.ч. потерь территории). Соответственно, тем меньше шансов у Зеленского переизбраться.
До чого бескінечна війна та переобрання? Переформулюю: забезпечать збереження елітного статусу. Хоч в межах України, як Львівської області (отакого утрировано найгіршого варіанту).
А от згода влади на перемир'я, яке хтось потім зможе визначити зрадою тощо, цього не дасть.