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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12532125331253412535>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вот просто интересно, человек действительно верит, что Зеленский может установить диктатуру и оставаться у власти бесконечно?

Безкінечно це скільки?
Наприклад якщо б (!!) це залежало виключно від Зе, то для початку можна сказати "трамп редіска, нехоче справедливого миру", тому жодного перемиря чи виборів, підкрутимо гайки та чекаємо перемогу потрібного кандидата в 2028, а потім ще рік-два-три щоб "досягти миру через силу". І правління до 2031-го в кишені)). В умовах війни 12 років при владі відчувається як "безкінечно"
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:38

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Не напомните, когда Келлог говорил о необходимости немедленных выборов, а не после мира/перемирия?

Він пішов на це уточнення.
Після того, як отримав відлуп.
Щоб зберегти обличчя)))
Я как-то не помню, чтобы он заявлял о необходимости немедленных выборов. Разве что был тонкий намёк, что в других демократических странах выборы во время войны проводились. Правда, "забыл" о том, что в этих "демократических странах" война не шла на их территории, враг не оккупировал 20% их территории и у них не было четверти (или пятой части?) беженцев за границей.

В цій грі основне, що за будь-яких розкладів всі гравці, окрім України, у виграшу.
Банкет за рахунок неї..

Чого варте тільки те, як контрибуції та репарації з агресора перетворюються в - Україна розрахується надрами і т.д.
За допомогу.
Тобто по суті ці репарації-контрибуції з України.
Треш...
Никакого треша.
О "репараціях-контрибуціях", насколько помню, говорили/мечтали только мы и то не все. Трезвые люди понимали, что это, скажем мягко, крайне маловероятно.
Запад об этом никогда не говорил.
А насчёт "Україна розрахується надрами і т.д.", так Союз после 45-го тоже рассчитывался за ленд-лиз. Не надрами, так у него были деньги, а у нас и деньги заёмные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:40

  konstantin kirovograd написав:Умному человеку несложно разгадать признаки приближающейся широкомасштабной войны.
-----------
лично я так не думаю.Подавляющее большинство не верило в войну.Те кто верил думали что ограничется Востоком.А прям тех кто верил что зайдут со всех сторон и с Беларуси наверное вообще еденицы.
Или к примеру взять Ахметова он что не умный что не вывез металлопродукции с той же Азовстали на миллиарды или не вывез завод ионных газов или как там правильно которых только два в мире.
Лмчно я понял что будет война в час ночи когда увидел выступление президента,тогда я понял что пздц но тоже думал только ЛНР ДНР.

Давайте все-таки розрізняти людей які володіли інформацією і простих людей.
Я, наприклад, не знав наскільки велике угрупування стоїть в Криму, в Білорусії.
Розумна людина опирається на факти а не на віру. Більше фактів - точніші прогнози.
Багато ТОП-чиновників Києва звалили напередодні війни, очевидно що вони просто володіли інформацією, а не просто вірили чи не вірили.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 10 лют, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:41

але звідки взялась іллюзія
шо демократи варті щоб їх чекати ще мінімум 2 роки ?
саме за демократів віддали за так ЯЗ, ракети та Крим росіянам, відпустили росіян неушкодженими з правобережжя осінню 2022, вбили крапельні обсяги зброї та маси мотивованих бійців у безмістовному контрнаступі 2023, впровадили такий рівень санкцій ("3 з 10"), що дозволим руським адаптуватися і набути економічного імунітету
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 10 лют, 2025 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:44

  fler написав:Народна депутатка Мар’яна Безугла пережила бурхливий роман із капітаном ЗСУ, який загинув на фронті. За словами депутатки, її обранець мав паралельні стосунки і навіть був заручений з іншою військовою. Крім того, чоловік був одружений та мав маленьку дитину.
https://tsn.ua/ukrayina/bezugla-rozpovi ... t=11458008
В цій історії мені шкода дружину та дитину. А Безкутня вкотре довела, що вона безмозгла.


мені шкода дитину і безкутню (вона не дорослішає, перше і друге відео для неї)

інколи краще мовчати, для неї виявилось "важко промовчати".дивиться на ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=lLtRj35B8Qs&t=311s


ще одно відео, може хтось побачить і скорегує свою поведінку(впершу чергу до своїх найближчих людей)
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:47

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Ни демократы, ни Британия не обеспечат достаточным количеством оружия. Да и финансов.

Для чого?)) Для Перемоги.

А для збереження влади забезпечать.
Нет.
Бесконечную войну они не обеспечат. После войны выборы. Чем дольше будет война, тем больше будет разрушений и потерь (в т.ч. потерь территории). Соответственно, тем меньше шансов у Зеленского переизбраться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:48

Та перестаньте. Каждый видит,что хочет.
Зе сказал- я не против,но-бла,бла,бла.
Ну подпилят.
За стол садится-уже хорошо.Ему задавали прямой вопрос про конфронтацию с Америкой.

"Журналистка спросила Зеленского: если Трамп предложит ему мирное соглашение, которое будет неприемлемым, сможет ли президент Украины противостоять лидеру США, несмотря на возможные последствия в военной поддержке, и сможет ли Украина воевать успешно.
"Мы не можем быть в противостоянии с США. Это невыгодно нам, стране, которая в войне, и это невыгодно президенту Трампу, который является президентом сильной Америки, и ему невыгодна победа Путина", – ответил глава украинского государства.
По его словам, если будет противостояние позиций Украины и Америки, то от этого выиграет только российский диктатор"
https://news.liga.net/all/news/zelenskii-otvetil-chto-budet-esli-tramp-predlozhit-nevygodnyi-mir-ne-v-interesah-zapada

Это через руку?
Тут как бы Си не показал через руку. Ну Трамп говорит,что тер и с Си,и тот згоден остановить войну,но китайское коварство известно.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:52

  fox767676 написав:але звідки взялась іллюзія
шо демократи варті щоб їх чекати ще мінімум 2 роки ?
саме за демократів віддали за так ЯЗ, ракети та Крим росіянам, відпустили росіян неушкодженими з правобережжя осінню 2022, вбили крапельні обсяги зброї та маси мотивованих бійців у безмістовному контрнаступі 2023, впровадили такий рівень санкцій ("3 з 10"), що дозволим руським адаптуватися і набути економічного імунітету

Так отож... -- а потом будет "ой, эти демократы -- какие-то неправильные -- давайте следующих теперь подождем" :)
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:53

  konstantin kirovograd написав:Умному человеку несложно разгадать признаки приближающейся широкомасштабной войны.
-----------
лично я так не думаю.Подавляющее большинство не верило в войну.Те кто верил думали что ограничется Востоком.А прям тех кто верил что зайдут со всех сторон и с Беларуси наверное вообще еденицы.
Или к примеру взять Ахметова он что не умный что не вывез металлопродукции с той же Азовстали на миллиарды или не вывез завод ионных газов или как там правильно которых только два в мире.
Лмчно я понял что будет война в час ночи когда увидел выступление президента,тогда я понял что пздц но тоже думал только ЛНР ДНР.

++++++
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:57

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Ни демократы, ни Британия не обеспечат достаточным количеством оружия. Да и финансов.

Для чого?)) Для Перемоги.

А для збереження влади забезпечать.
Нет.
Бесконечную войну они не обеспечат. После войны выборы. Чем дольше будет война, тем больше будет разрушений и потерь (в т.ч. потерь территории). Соответственно, тем меньше шансов у Зеленского переизбраться.

До чого бескінечна війна та переобрання?
Переформулюю: забезпечать збереження елітного статусу.
Хоч в межах України, як Львівської області (отакого утрировано найгіршого варіанту).

А от згода влади на перемир'я, яке хтось потім зможе визначити зрадою тощо, цього не дасть.
detroytred
 
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