Українцям не варто очікувати на завершення повномасштабної війни найближчим часом.

Найближчим часом Україну очікують важливі події, які принесуть добрі новини, зазначив Андрій Юсов.Замісць цього треба працювати над тим, аби наблизити його. Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов"Чекати не варто. Варто над цим наполегливо працювати. І така робота ведеться, і українське політичне, воєнне керівництво, українські дипломати, в тому числі громадський сектор, культурна дипломатія, нерядові громадські організації активно над цим працюють. І так, працюють і наші партнери", - заявив він у відповідь на віповідне питання.Юсов погодився зі словами президента США Дональда Трампа щодо необхідності миру і зупинки війни через яку страждають люди. І нагадав, що найближчим часом Україну очікують важливі події, які принесуть добрі новини. Серед них Мюнхенська безпекова конференція і не тільки. Водночас головні події сьогодні відбуваються саме на фронті."Про це не варто забувати. Тому той, хто допомагав і продовжує допомагати, правильно робить. Той, хто підтримує українські сили безпеки та оборони, допомагає, донатить. Хто не може донатити, підтримує в інший спосіб. Власне, розслаблятись не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати добрих новин. Добрі новини треба робити", - зазначив він.У Юсова запитали щодо заяв окремих нардепів, що нібито за три місяці не будуть продовжувати воєнний стан. Представник ГУР на це відповів, що "могли б ще взяти колоду карт таро, можна було б магічну кулю взяти"."Я розумію, що і ці народні депутати палко вболівають за долю України, але водночас вони політики та проводять комунікацію з огляду на власні політичні перспективи та мету привернути до себе увагу, - відповів Юсов на запитання і додав, що ГУР орієнтується на реальні факти та офіційні повідомлення. - Коли вони будуть, будемо говорити предметно. Прогнози залишаються тільки прогнозами, навіть коли ми говоримо про синоптиків і прогноз погоди".