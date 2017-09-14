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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12532125331253412535

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так отож... -- а потом будет "ой, эти демократы -- какие-то неправильные -- давайте следующих теперь подождем"


Так если б хоть когда-то, за всю историю наблюдений, были правильные..
ну может Рузвельт разве что
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:59

andrijk777
Давайте все-таки розрізняти людей які володіли інформацією і простих людей.
Я, наприклад, не знав наскільки велике угрупування стоїть в Криму, в Білорусії.
Розумна людина опирається на факти а не на віру. Більше фактів - точніші прогнози.


Не треба думати, що за тиждень там чи більше було 100% відомо , що війна 100% буде.
Путін грав і шантажував. Він міг навіть 23-го вечером дати команду «стоп». В яких випадках? Та будь яких: Україна на щось там погодилась, Європа і США щось би пообіцяли і т. д.

Так, коли на кордоні сконцентровані величезні сили в стані повної готовності - це велика ймовірність вторгнення. Але не 100%-ва..
СОУ знали про величезну ймовірність і були в готовності вже кілька днів.

Що дійсно в будь якому разі треба було зробити незалежно, відбулось би вторгнення чи ні- це тимчасове повне перекриття руху до Криму, інженерні споруди, які не проїде техніка , мінування доріг/мостів в Крим. Це б дало якийсь час. Можливо б зберегло Херсон, ЗАЕС, і навіть Маріуполь.
Нема перешкод які не проводяться. Є виграний час, щоб керівництво відійшло від шоку не тоді, коли танки по каховській греблі вже йшли
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:15

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:---------------------------
ЛАД
Ни демократы, ни Британия не обеспечат достаточным количеством оружия. Да и финансов.
---------------------------
Для чого?)) Для Перемоги.

А для збереження влади забезпечать.
Нет.
Бесконечную войну они не обеспечат. После войны выборы. Чем дольше будет война, тем больше будет разрушений и потерь (в т.ч. потерь территории). Соответственно, тем меньше шансов у Зеленского переизбраться.

До чого бескінечна війна та переобрання?
Переформулюю: забезпечать збереження елітного статусу.
Хоч в межах України, як Львівської області (отакого утрировано найгіршого варіанту).

А от згода влади на перемир'я, яке хтось потім зможе визначити зрадою тощо, цього не дасть.

Каким образом?
Выборы после войны обязательно будут, куда ж денешься. Ни демократы, ни Британия не будут обеспечивать "елітний статус" без выборов (диктатуру).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:19

  Hotab написав:andrijk777
Давайте все-таки розрізняти людей які володіли інформацією і простих людей.
Я, наприклад, не знав наскільки велике угрупування стоїть в Криму, в Білорусії.
Розумна людина опирається на факти а не на віру. Більше фактів - точніші прогнози.


Не треба думати, що за тиждень там чи більше було 100% відомо , що війна 100% буде.
Путін грав і шантажував. Він міг навіть 23-го вечером дати команду «стоп». В яких випадках? Та будь яких: Україна на щось там погодилась, Європа і США щось би пообіцяли і т. д.

Так, коли на кордоні сконцентровані величезні сили в стані повної готовності - це велика ймовірність вторгнення. Але не 100%-ва..
........
Весной 2021 проводились росс. учения около наших границ. И концентрация сил была, возможно, не меньшей. Или ненамного меньшей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:19

У ГУР зробили заяву щодо завершення війни

Найближчим часом Україну очікують важливі події, які принесуть добрі новини, зазначив Андрій Юсов.

Українцям не варто очікувати на завершення повномасштабної війни найближчим часом. Замісць цього треба працювати над тим, аби наблизити його. Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов

"Чекати не варто. Варто над цим наполегливо працювати. І така робота ведеться, і українське політичне, воєнне керівництво, українські дипломати, в тому числі громадський сектор, культурна дипломатія, нерядові громадські організації активно над цим працюють. І так, працюють і наші партнери", - заявив він у відповідь на віповідне питання.

Юсов погодився зі словами президента США Дональда Трампа щодо необхідності миру і зупинки війни через яку страждають люди. І нагадав, що найближчим часом Україну очікують важливі події, які принесуть добрі новини. Серед них Мюнхенська безпекова конференція і не тільки. Водночас головні події сьогодні відбуваються саме на фронті.

"Про це не варто забувати. Тому той, хто допомагав і продовжує допомагати, правильно робить. Той, хто підтримує українські сили безпеки та оборони, допомагає, донатить. Хто не може донатити, підтримує в інший спосіб. Власне, розслаблятись не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати добрих новин. Добрі новини треба робити", - зазначив він.

У Юсова запитали щодо заяв окремих нардепів, що нібито за три місяці не будуть продовжувати воєнний стан. Представник ГУР на це відповів, що "могли б ще взяти колоду карт таро, можна було б магічну кулю взяти".

"Я розумію, що і ці народні депутати палко вболівають за долю України, але водночас вони політики та проводять комунікацію з огляду на власні політичні перспективи та мету привернути до себе увагу, - відповів Юсов на запитання і додав, що ГУР орієнтується на реальні факти та офіційні повідомлення. - Коли вони будуть, будемо говорити предметно. Прогнози залишаються тільки прогнозами, навіть коли ми говоримо про синоптиків і прогноз погоди".

https://www.youtube.com/watch?v=g5tZWipH-r0
Востаннє редагувалось Xenon в Пон 10 лют, 2025 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:20

  detroytred написав:До чого бескінечна війна та переобрання?
Переформулюю: забезпечать збереження елітного статусу.
Хоч в межах України, як Львівської області (отакого утрировано найгіршого варіанту).

А от згода влади на перемир'я, яке хтось потім зможе визначити зрадою тощо, цього не дасть.

це ще якщо ЗУ прийме як свого, можливі нюанси
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:20

Галина Васильченко

Довгоочікувана перемога волонтерської спільноти – уряд нарешті вніс зміни до Постанови №112, які знімають податкове навантаження з допомоги для наших захисників.

📍Нова редакція вже опублікована на сайті КМУ

Усі, хто дотичний до волонтерства, знає, скільки «проблем» створювала ця постанова. Оскільки перелік засобів, які звільняються від оподаткування, часто не враховував реальні потреби військових і запити волонтерів.

👉🏻Тепер же постанова відповідає актуальному стану речей. Автівки, такмед, всі види дронів, засобів РЕБ чи комплектуючих — можна передати військовим без перешкод. Тобто без сплати 18% ПДФО та 5% ВЗ. Це величезний крок назустріч тим, хто щодня забезпечує армію всім необхідним.
Ірина_
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