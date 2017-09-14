Давайте все-таки розрізняти людей які володіли інформацією і простих людей. Я, наприклад, не знав наскільки велике угрупування стоїть в Криму, в Білорусії. Розумна людина опирається на факти а не на віру. Більше фактів - точніші прогнози.
Не треба думати, що за тиждень там чи більше було 100% відомо , що війна 100% буде. Путін грав і шантажував. Він міг навіть 23-го вечером дати команду «стоп». В яких випадках? Та будь яких: Україна на щось там погодилась, Європа і США щось би пообіцяли і т. д.
Так, коли на кордоні сконцентровані величезні сили в стані повної готовності - це велика ймовірність вторгнення. Але не 100%-ва.. СОУ знали про величезну ймовірність і були в готовності вже кілька днів.
Що дійсно в будь якому разі треба було зробити незалежно, відбулось би вторгнення чи ні- це тимчасове повне перекриття руху до Криму, інженерні споруди, які не проїде техніка , мінування доріг/мостів в Крим. Це б дало якийсь час. Можливо б зберегло Херсон, ЗАЕС, і навіть Маріуполь. Нема перешкод які не проводяться. Є виграний час, щоб керівництво відійшло від шоку не тоді, коли танки по каховській греблі вже йшли
detroytred написав:--------------------------- ЛАД Ни демократы, ни Британия не обеспечат достаточным количеством оружия. Да и финансов. --------------------------- Для чого?)) Для Перемоги.
А для збереження влади забезпечать.
Нет. Бесконечную войну они не обеспечат. После войны выборы. Чем дольше будет война, тем больше будет разрушений и потерь (в т.ч. потерь территории). Соответственно, тем меньше шансов у Зеленского переизбраться.
До чого бескінечна війна та переобрання? Переформулюю: забезпечать збереження елітного статусу. Хоч в межах України, як Львівської області (отакого утрировано найгіршого варіанту).
А от згода влади на перемир'я, яке хтось потім зможе визначити зрадою тощо, цього не дасть.
Каким образом? Выборы после войны обязательно будут, куда ж денешься. Ни демократы, ни Британия не будут обеспечивать "елітний статус" без выборов (диктатуру).
Давайте все-таки розрізняти людей які володіли інформацією і простих людей. Я, наприклад, не знав наскільки велике угрупування стоїть в Криму, в Білорусії. Розумна людина опирається на факти а не на віру. Більше фактів - точніші прогнози.
Не треба думати, що за тиждень там чи більше було 100% відомо , що війна 100% буде. Путін грав і шантажував. Він міг навіть 23-го вечером дати команду «стоп». В яких випадках? Та будь яких: Україна на щось там погодилась, Європа і США щось би пообіцяли і т. д.
Так, коли на кордоні сконцентровані величезні сили в стані повної готовності - це велика ймовірність вторгнення. Але не 100%-ва.. ........
Весной 2021 проводились росс. учения около наших границ. И концентрация сил была, возможно, не меньшей. Или ненамного меньшей.
P.s.
Багато ТОП-чиновників Києва звалили напередодні війни, очевидно що вони просто володіли інформацією, а не просто вірили чи не вірили.
Интересны 2 момента. 1. Откуда такая инфа о "багато ТОП-чиновників"? 2. Откуда уверенность, что они "звалили" благодаря информации, а не просто по принципу - будет-не будет, а сало надо перепрятать?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 10 лют, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Найближчим часом Україну очікують важливі події, які принесуть добрі новини, зазначив Андрій Юсов.
Українцям не варто очікувати на завершення повномасштабної війни найближчим часом. Замісць цього треба працювати над тим, аби наблизити його. Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов
"Чекати не варто. Варто над цим наполегливо працювати. І така робота ведеться, і українське політичне, воєнне керівництво, українські дипломати, в тому числі громадський сектор, культурна дипломатія, нерядові громадські організації активно над цим працюють. І так, працюють і наші партнери", - заявив він у відповідь на віповідне питання.
Юсов погодився зі словами президента США Дональда Трампа щодо необхідності миру і зупинки війни через яку страждають люди. І нагадав, що найближчим часом Україну очікують важливі події, які принесуть добрі новини. Серед них Мюнхенська безпекова конференція і не тільки. Водночас головні події сьогодні відбуваються саме на фронті.
"Про це не варто забувати. Тому той, хто допомагав і продовжує допомагати, правильно робить. Той, хто підтримує українські сили безпеки та оборони, допомагає, донатить. Хто не може донатити, підтримує в інший спосіб. Власне, розслаблятись не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати добрих новин. Добрі новини треба робити", - зазначив він.
У Юсова запитали щодо заяв окремих нардепів, що нібито за три місяці не будуть продовжувати воєнний стан. Представник ГУР на це відповів, що "могли б ще взяти колоду карт таро, можна було б магічну кулю взяти".
"Я розумію, що і ці народні депутати палко вболівають за долю України, але водночас вони політики та проводять комунікацію з огляду на власні політичні перспективи та мету привернути до себе увагу, - відповів Юсов на запитання і додав, що ГУР орієнтується на реальні факти та офіційні повідомлення. - Коли вони будуть, будемо говорити предметно. Прогнози залишаються тільки прогнозами, навіть коли ми говоримо про синоптиків і прогноз погоди".
Довгоочікувана перемога волонтерської спільноти – уряд нарешті вніс зміни до Постанови №112, які знімають податкове навантаження з допомоги для наших захисників.
📍Нова редакція вже опублікована на сайті КМУ
Усі, хто дотичний до волонтерства, знає, скільки «проблем» створювала ця постанова. Оскільки перелік засобів, які звільняються від оподаткування, часто не враховував реальні потреби військових і запити волонтерів.
👉🏻Тепер же постанова відповідає актуальному стану речей. Автівки, такмед, всі види дронів, засобів РЕБ чи комплектуючих — можна передати військовим без перешкод. Тобто без сплати 18% ПДФО та 5% ВЗ. Це величезний крок назустріч тим, хто щодня забезпечує армію всім необхідним.
Найближчим часом Україну очікують важливі події, які принесуть добрі новини, зазначив Андрій Юсов.
Українцям не варто очікувати на завершення повномасштабної війни найближчим часом. Замісць цього треба працювати над тим, аби наблизити його. Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов
"Чекати не варто. Варто над цим наполегливо працювати. І така робота ведеться, і українське політичне, воєнне керівництво, українські дипломати, в тому числі громадський сектор, культурна дипломатія, нерядові громадські організації активно над цим працюють. І так, працюють і наші партнери", - заявив він у відповідь на віповідне питання.
Юсов погодився зі словами президента США Дональда Трампа щодо необхідності миру і зупинки війни через яку страждають люди. І нагадав, що найближчим часом Україну очікують важливі події, які принесуть добрі новини. Серед них Мюнхенська безпекова конференція і не тільки. Водночас головні події сьогодні відбуваються саме на фронті.
"Про це не варто забувати. Тому той, хто допомагав і продовжує допомагати, правильно робить. Той, хто підтримує українські сили безпеки та оборони, допомагає, донатить. Хто не може донатити, підтримує в інший спосіб. Власне, розслаблятись не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати добрих новин. Добрі новини треба робити", - зазначив він.
У Юсова запитали щодо заяв окремих нардепів, що нібито за три місяці не будуть продовжувати воєнний стан. Представник ГУР на це відповів, що "могли б ще взяти колоду карт таро, можна було б магічну кулю взяти".
"Я розумію, що і ці народні депутати палко вболівають за долю України, але водночас вони політики та проводять комунікацію з огляду на власні політичні перспективи та мету привернути до себе увагу, - відповів Юсов на запитання і додав, що ГУР орієнтується на реальні факти та офіційні повідомлення. - Коли вони будуть, будемо говорити предметно. Прогнози залишаються тільки прогнозами, навіть коли ми говоримо про синоптиків і прогноз погоди".
Путін планує зустрітися з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним у Москві 10 лютого. "Один із найважливіших зараз російських регіонів. Звичайно, питання відновлення, питання соціально-економічного забезпечення "ДНР", допомоги людям, які опинилися у скрутній ситуації. Розмова очікується предметна, питань на порядку денному дуже багато", – сказав спікер Кремля. https://www.ostro.org/news/putin-sogodn ... an-i510932 Як повідомлялося раніше, Путін викреслив ватажка "ДНР" зі списку членів президії Державної ради Росії. Денис Пушилін був введений Путіним до складу цього органу 12 грудня 2023 року. До нового списку ватажок «ДНР» не потрапив. https://www.ostro.org/news/putin-sogodn ... an-i510932 Хто може пояснити мету цієї зустрічі високого рівня? І чому викреслив зі списку?
О,точно как предсказывал. Я ж говорил, что никакие бумажки могут не помочь-пинками на "влк" и внесение изменения в Обериг на уровне районного регистратора. Там в комментах писали что и брони/отсрочки пофигу. Ничто в этом мире не может противостоять грубой силе.
Увы. Списался с автором поста на Доу в телеге. "виключили" его 20 лет назад. Это не катит. Нужно было подтверждать. А учитывая изменения в указе 402- и не подтвердил бы. Так что бусифицировали по закону,выходит.