О,точно как предсказывал. Я ж говорил, что никакие бумажки могут не помочь-пинками на "влк" и внесение изменения в Обериг на уровне районного регистратора. Там в комментах писали что и брони/отсрочки пофигу. Ничто в этом мире не может противостоять грубой силе.
Увы. Списался с автором поста на Доу в телеге. "виключили" его 20 лет назад. Это не катит. Нужно было подтверждать. А учитывая изменения в указе 402- и не подтвердил бы. Так что бусифицировали по закону,выходит.
Там по-моему в 2015 были изменения в законодательстве. И типа де-юре пересмотр только тех,кто ДО 2015. А де-факто -это Резерв+ . От шо там написано-ото и будет. Я не про то,как должно быть. Я про реалии.
Господар Вельзевула написав:Та перестаньте. Каждый видит,что хочет. Зе сказал- я не против,но-бла,бла,бла. Ну подпилят. За стол садится-уже хорошо.Ему задавали прямой вопрос про конфронтацию с Америкой.
"Журналистка спросила Зеленского: если Трамп предложит ему мирное соглашение, которое будет неприемлемым, сможет ли президент Украины противостоять лидеру США, несмотря на возможные последствия в военной поддержке, и сможет ли Украина воевать успешно. "Мы не можем быть в противостоянии с США. Это невыгодно нам, стране, которая в войне, и это невыгодно президенту Трампу, который является президентом сильной Америки, и ему невыгодна победа Путина", – ответил глава украинского государства. По его словам, если будет противостояние позиций Украины и Америки, то от этого выиграет только российский диктатор" https://news.liga.net/all/news/zelenskii-otvetil-chto-budet-esli-tramp-predlozhit-nevygodnyi-mir-ne-v-interesah-zapada
Это через руку? Тут как бы Си не показал через руку. Ну Трамп говорит,что тер и с Си,и тот згоден остановить войну,но китайское коварство известно.
Але Зе не відповів на питання!!!
Приблизно це виглядає так: -Якщо завтра буде дощ ви підете на роботу? -Ні, завтра дощу не буде.
Ці всі питання-відповіді політиків - це мусор. Просто слова. Це стосується не тільки Зе. Але Зе точно майстер таких відповідей.
Там по-моему в 2015 были изменения в законодательстве. И типа де-юре пересмотр только тех,кто ДО 2015. А де-факто -это Резерв+ . От шо там написано-ото и будет. Я не про то,как должно быть. Я про реалии.
1976 рн. списаний по здоров"ю, а якби 1970 рн то вибув би за возрастом, мабуть в тому ньюанс
Багато ТОП-чиновників Києва звалили напередодні війни, очевидно що вони просто володіли інформацією, а не просто вірили чи не вірили.
Интересны 2 момента. 1. Откуда такая инфа о "багато ТОП-чиновників"? 2. Откуда уверенность, что они "звалили" благодаря информации, а не просто по принципу - будет-не будет, а сало надо перепрятать?
Високопосадовий офіцер ДБР ввечері в середу 23 лютого в телефонній розмові повідомив, що ось-ось почнеться. Його вагітну дружину вивезли на західну. Людина залишилася в Київі, був відповідальним за документи-архіви. Я проігнорував попередження, бо оце "ось-ось" було вже з добрих пів року... Якщо офіцери ДБР знали що поступила команда "старт", то топ-чиновники країни і подавно. Розвідка, радіоперехвати і т.д.