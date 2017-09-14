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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1253412535125361253712538>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:50

  Господар Вельзевула написав:
  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:ІПСО
https://dou.ua/forums/topic/52425/


О,точно как предсказывал. Я ж говорил, что никакие бумажки могут не помочь-пинками на "влк" и внесение изменения в Обериг на уровне районного регистратора.
Там в комментах писали что и брони/отсрочки пофигу.
Ничто в этом мире не может противостоять грубой силе.


Увы.
Списался с автором поста на Доу в телеге.
"виключили" его 20 лет назад.
Это не катит. Нужно было подтверждать. А учитывая изменения в указе 402- и не подтвердил бы.
Так что бусифицировали по закону,выходит.

виходить, що прокрутили фарш взад
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:57

  flyman написав:виходить, що прокрутили фарш взад


Там по-моему в 2015 были изменения в законодательстве. И типа де-юре пересмотр только тех,кто ДО 2015. А де-факто -это Резерв+ . От шо там написано-ото и будет.
Я не про то,как должно быть. Я про реалии.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:01

  fler написав:Хто може пояснити мету цієї зустрічі високого рівня? І чому викреслив зі списку?

Готовят буфернуб зону. - за поребриком - очевидно - она проходить не может...
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:02

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:04

  Господар Вельзевула написав:Та перестаньте. Каждый видит,что хочет.
Зе сказал- я не против,но-бла,бла,бла.
Ну подпилят.
За стол садится-уже хорошо.Ему задавали прямой вопрос про конфронтацию с Америкой.

"Журналистка спросила Зеленского: если Трамп предложит ему мирное соглашение, которое будет неприемлемым, сможет ли президент Украины противостоять лидеру США, несмотря на возможные последствия в военной поддержке, и сможет ли Украина воевать успешно.
"Мы не можем быть в противостоянии с США. Это невыгодно нам, стране, которая в войне, и это невыгодно президенту Трампу, который является президентом сильной Америки, и ему невыгодна победа Путина", – ответил глава украинского государства.
По его словам, если будет противостояние позиций Украины и Америки, то от этого выиграет только российский диктатор"
https://news.liga.net/all/news/zelenskii-otvetil-chto-budet-esli-tramp-predlozhit-nevygodnyi-mir-ne-v-interesah-zapada

Это через руку?
Тут как бы Си не показал через руку. Ну Трамп говорит,что тер и с Си,и тот згоден остановить войну,но китайское коварство известно.

Але Зе не відповів на питання!!!

Приблизно це виглядає так:
-Якщо завтра буде дощ ви підете на роботу?
-Ні, завтра дощу не буде.

Ці всі питання-відповіді політиків - це мусор. Просто слова. Це стосується не тільки Зе. Але Зе точно майстер таких відповідей.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:22

  Schmit написав:

Чого цей полум'яний розовощок з відео не в окопі ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 10 лют, 2025 16:23, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:23

  andrijk777 написав:Ці всі питання-відповіді політиків - це мусор. Просто слова. Це стосується не тільки Зе. Але Зе точно майстер таких відповідей.


Каждый имеет право на свое мнение.
Продумывайте свою жизнь если Зе станет как Пол Пот,если верите в то,что он пропедалит вариант продолжения.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:26

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:виходить, що прокрутили фарш взад


Там по-моему в 2015 были изменения в законодательстве. И типа де-юре пересмотр только тех,кто ДО 2015. А де-факто -это Резерв+ . От шо там написано-ото и будет.
Я не про то,как должно быть. Я про реалии.

1976 рн. списаний по здоров"ю, а якби 1970 рн то вибув би за возрастом, мабуть в тому ньюанс
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:27

  ЛАД написав:P.s.
Багато ТОП-чиновників Києва звалили напередодні війни, очевидно що вони просто володіли інформацією, а не просто вірили чи не вірили.

Интересны 2 момента.
1. Откуда такая инфа о "багато ТОП-чиновників"?
2. Откуда уверенность, что они "звалили" благодаря информации, а не просто по принципу - будет-не будет, а сало надо перепрятать?

Високопосадовий офіцер ДБР ввечері в середу 23 лютого в телефонній розмові повідомив, що ось-ось почнеться. Його вагітну дружину вивезли на західну. Людина залишилася в Київі, був відповідальним за документи-архіви. Я проігнорував попередження, бо оце "ось-ось" було вже з добрих пів року...
Якщо офіцери ДБР знали що поступила команда "старт", то топ-чиновники країни і подавно. Розвідка, радіоперехвати і т.д.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:если Зе станет как Пол Пот,


"Перемога достигается любой ценой"(с)ПолПот
Зображення
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