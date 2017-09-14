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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12535125361253712538>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:31

:arrow:
Востаннє редагувалось flyman в Пон 10 лют, 2025 16:35, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:31

  flyman написав:[
Там по-моему в 2015 были изменения в законодательстве. И типа де-юре пересмотр только тех,кто ДО 2015. А де-факто -это Резерв+ . От шо там написано-ото и будет.
Я не про то,как должно быть. Я про реалии.

1976 рн. списаний по здоров"ю, а якби 1970 рн то вибув би за возрастом, мабуть в тому ньюанс[/quote]

Смотрите,либо человеку 60+либо в резерве должна светится отмазка с куар-кодом.
Иное- сразу в бус.
Резерв нормально в целом работает, у меня друган даже не ходил в ТЦК и не проходил ВЛК.
Дождался всего пакета документов,поставил Резер,забил туда мыло и телефон-и его адвокат письмом отправил пакет доков для отмазки.
Отсрочка появилась в Резерве. Продляют по истечении,подает опять доки почтой-подвисает на неделю,в среднем.Эту неделю стараться не шоркаться особо,хотя и после подачи не могут мобилизовать,но лучше не рисковать.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:32

  Господар Вельзевула написав:
  andrijk777 написав:Ці всі питання-відповіді політиків - це мусор. Просто слова. Це стосується не тільки Зе. Але Зе точно майстер таких відповідей.


Каждый имеет право на свое мнение.
Продумывайте свою жизнь если Зе станет как Пол Пот,если верите в то,что он пропедалит вариант продолжения.

не думаю, що знайдеться достатньо селян-фанатиків віком 12-14 з мотиками/лопатами,
і бабло має стати зло
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:40

  Господар Вельзевула написав:Продумывайте свою жизнь если Зе станет как Пол Пот,если верите в то,что он пропедалит вариант продолжения.


Я вірю в те що Трамп(США) продавить Зеленського. У Зеленського(України) варіантів маневру мало. А сваритись з США (псувати плани Трампу) - це не раціонально, тобто тупо.
Стратегія - "відкладати проблеми на завтра", яка працювала 3 роки вже не працюватиме.

В революціонера-Зеленського не вірю зовсім, не такий він.

Ще є варіант що Зеленський ляже під путіна(договориться з путіним), враховуючи його оточення це не нульовий варіант. Але дуже малоймовірний на сьогодні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:41

  andrijk777 написав:
  Господар Вельзевула написав:Продумывайте свою жизнь если Зе станет как Пол Пот,если верите в то,что он пропедалит вариант продолжения.


Я вірю в те що Трамп(США) продавить Зеленського. У Зеленського(України) варіантів маневру мало. А сваритись з США (псувати плани Трампу) - це не раціонально, тобто тупо.
Стратегія - "відкладати проблеми на завтра", яка працювала 3 роки вже не працюватиме.

В революціонера-Зеленського не вірю зовсім, не такий він.

Ще є варіант що Зеленський ляже під путіна(договориться з путіним), враховуючи його оточення це не нульовий варіант. Але дуже малоймовірний на сьогодні.

легітимний 2?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:49

  andrijk777 написав:
  Господар Вельзевула написав:Продумывайте свою жизнь если Зе станет как Пол Пот,если верите в то,что он пропедалит вариант продолжения.


Я вірю в те що Трамп(США) продавить Зеленського. У Зеленського(України) варіантів маневру мало. А сваритись з США (псувати плани Трампу) - це не раціонально, тобто тупо.
Стратегія - "відкладати проблеми на завтра", яка працювала 3 роки вже не працюватиме.

В революціонера-Зеленського не вірю зовсім, не такий він.

Ще є варіант що Зеленський ляже під путіна(договориться з путіним), враховуючи його оточення це не нульовий варіант. Але дуже малоймовірний на сьогодні.

Останній варіант дуже вирогідний: Зелінський дипломатично пошле Трампа, по телевізору звернеться до нації, розкаже про священну війну до кордонів91 і "ляже" під путина, але начебто і ні. Буде договірна "війна", будуть гундосі відео, буде безкінченний військовий стан без виборів, але з довічною владою Зелінського. У зв'язку з воєнним станом, щоб "врятувати країну", максимально прикрутять всі гайки. В турборежимі перетворюємося на роіссю. Паралельно будуть крутити бізнеси з федерацією і пиляти оскуднілі джерельця допомоги. Путіну це підійде: в нього буде довічний зовнішній враг у вигляді України, під цю дудку введуть згвалтування лопатами по суботах і будуть проїдати нафтові кошти. Світ на цю "дружбу" подивиться і зніме усі санкції з федерації.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:50

  Господар Вельзевула написав:
  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:ІПСО
https://dou.ua/forums/topic/52425/


О,точно как предсказывал. Я ж говорил, что никакие бумажки могут не помочь-пинками на "влк" и внесение изменения в Обериг на уровне районного регистратора.
Там в комментах писали что и брони/отсрочки пофигу.
Ничто в этом мире не может противостоять грубой силе.


Увы.
Списался с автором поста на Доу в телеге.
"виключили" его 20 лет назад.
Это не катит. Нужно было подтверждать. А учитывая изменения в указе 402- и не подтвердил бы.
Так что бусифицировали по закону,выходит.

+++
За то, что проверили, а не начали кричать: "Зрада!"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:50

  ЛАД написав:Каким образом?
Выборы после войны обязательно будут, куда ж денешься. Ни демократы, ни Британия не будут обеспечивать "елітний статус" без выборов (диктатуру).

Будуть. Забезпечувати.
Ще й як.
Елітний статус після непереобрання.

А от якщо попаде під категорію зрадника (при погодженні на угоди, які можливо визначити капітулянтськими), то звісно ні.
Тобто боротьба до кінця є найбільш оптимальним варіантом для владної частини еліти.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:51

  andrijk777 написав:
Я вірю в те що Трамп(США) продавить Зеленського. У Зеленського(України) варіантів маневру мало. А сваритись з США (псувати плани Трампу) - це не раціонально, тобто тупо.
Стратегія - "відкладати проблеми на завтра", яка працювала 3 роки вже не працюватиме.

В революціонера-Зеленського не вірю зовсім, не такий він.

Ще є варіант що Зеленський ляже під путіна(договориться з путіним), враховуючи його оточення це не нульовий варіант. Але дуже малоймовірний на сьогодні.


Тю,мне показалось,что вы оппонируете и верите в то,что Зе окуклится.
Да,я тоже верю в это.
Ждем что порешают Трамп,Си и хуйло.
Тем более (как можно этого не видеть!!!)-вот что наш потужний заявил:
""Мы боремся сегодня за мир. Я думаю, что мир для многих украинцев – это победа. Потому что, я действительно так считаю, то, что Путин не смог нас захватить – он уже проиграл... А та победа, о которой вы думаете, какая-то громкая – это не главное, все эти парады и так далее. Это Путин любит очень, а нам бы войну закончить, жить и развивать свою страну и понимать, как потом интегрировать все те территории", – сказал президент."

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/02/9/7497427/
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Путіну це підійде: в нього буде довічний зовнішній враг у вигляді України, під цю дудку введуть згвалтування лопатами по суботах і будуть проїдати нафтові кошти. Світ на цю "дружбу" подивиться і зніме усі санкції з федерації.


Тоді путіну доведеться спонсорувати й купляти зброю для ЗСУ
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