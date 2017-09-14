flyman написав:[ Там по-моему в 2015 были изменения в законодательстве. И типа де-юре пересмотр только тех,кто ДО 2015. А де-факто -это Резерв+ . От шо там написано-ото и будет. Я не про то,как должно быть. Я про реалии.
1976 рн. списаний по здоров"ю, а якби 1970 рн то вибув би за возрастом, мабуть в тому ньюанс[/quote]
Смотрите,либо человеку 60+либо в резерве должна светится отмазка с куар-кодом. Иное- сразу в бус. Резерв нормально в целом работает, у меня друган даже не ходил в ТЦК и не проходил ВЛК. Дождался всего пакета документов,поставил Резер,забил туда мыло и телефон-и его адвокат письмом отправил пакет доков для отмазки. Отсрочка появилась в Резерве. Продляют по истечении,подает опять доки почтой-подвисает на неделю,в среднем.Эту неделю стараться не шоркаться особо,хотя и после подачи не могут мобилизовать,но лучше не рисковать.
Господар Вельзевула написав:Продумывайте свою жизнь если Зе станет как Пол Пот,если верите в то,что он пропедалит вариант продолжения.
Я вірю в те що Трамп(США) продавить Зеленського. У Зеленського(України) варіантів маневру мало. А сваритись з США (псувати плани Трампу) - це не раціонально, тобто тупо. Стратегія - "відкладати проблеми на завтра", яка працювала 3 роки вже не працюватиме.
В революціонера-Зеленського не вірю зовсім, не такий він.
Ще є варіант що Зеленський ляже під путіна(договориться з путіним), враховуючи його оточення це не нульовий варіант. Але дуже малоймовірний на сьогодні.
Господар Вельзевула написав:Продумывайте свою жизнь если Зе станет как Пол Пот,если верите в то,что он пропедалит вариант продолжения.
Я вірю в те що Трамп(США) продавить Зеленського. У Зеленського(України) варіантів маневру мало. А сваритись з США (псувати плани Трампу) - це не раціонально, тобто тупо. Стратегія - "відкладати проблеми на завтра", яка працювала 3 роки вже не працюватиме.
В революціонера-Зеленського не вірю зовсім, не такий він.
Ще є варіант що Зеленський ляже під путіна(договориться з путіним), враховуючи його оточення це не нульовий варіант. Але дуже малоймовірний на сьогодні.
Господар Вельзевула написав:Продумывайте свою жизнь если Зе станет как Пол Пот,если верите в то,что он пропедалит вариант продолжения.
Я вірю в те що Трамп(США) продавить Зеленського. У Зеленського(України) варіантів маневру мало. А сваритись з США (псувати плани Трампу) - це не раціонально, тобто тупо. Стратегія - "відкладати проблеми на завтра", яка працювала 3 роки вже не працюватиме.
В революціонера-Зеленського не вірю зовсім, не такий він.
Ще є варіант що Зеленський ляже під путіна(договориться з путіним), враховуючи його оточення це не нульовий варіант. Але дуже малоймовірний на сьогодні.
Останній варіант дуже вирогідний: Зелінський дипломатично пошле Трампа, по телевізору звернеться до нації, розкаже про священну війну до кордонів91 і "ляже" під путина, але начебто і ні. Буде договірна "війна", будуть гундосі відео, буде безкінченний військовий стан без виборів, але з довічною владою Зелінського. У зв'язку з воєнним станом, щоб "врятувати країну", максимально прикрутять всі гайки. В турборежимі перетворюємося на роіссю. Паралельно будуть крутити бізнеси з федерацією і пиляти оскуднілі джерельця допомоги. Путіну це підійде: в нього буде довічний зовнішній враг у вигляді України, під цю дудку введуть згвалтування лопатами по суботах і будуть проїдати нафтові кошти. Світ на цю "дружбу" подивиться і зніме усі санкції з федерації.
О,точно как предсказывал. Я ж говорил, что никакие бумажки могут не помочь-пинками на "влк" и внесение изменения в Обериг на уровне районного регистратора. Там в комментах писали что и брони/отсрочки пофигу. Ничто в этом мире не может противостоять грубой силе.
Увы. Списался с автором поста на Доу в телеге. "виключили" его 20 лет назад. Это не катит. Нужно было подтверждать. А учитывая изменения в указе 402- и не подтвердил бы. Так что бусифицировали по закону,выходит.
+++ За то, что проверили, а не начали кричать: "Зрада!"
ЛАД написав:Каким образом? Выборы после войны обязательно будут, куда ж денешься. Ни демократы, ни Британия не будут обеспечивать "елітний статус" без выборов (диктатуру).
Будуть. Забезпечувати. Ще й як. Елітний статус після непереобрання.
А от якщо попаде під категорію зрадника (при погодженні на угоди, які можливо визначити капітулянтськими), то звісно ні. Тобто боротьба до кінця є найбільш оптимальним варіантом для владної частини еліти.
andrijk777 написав: Я вірю в те що Трамп(США) продавить Зеленського. У Зеленського(України) варіантів маневру мало. А сваритись з США (псувати плани Трампу) - це не раціонально, тобто тупо. Стратегія - "відкладати проблеми на завтра", яка працювала 3 роки вже не працюватиме.
В революціонера-Зеленського не вірю зовсім, не такий він.
Ще є варіант що Зеленський ляже під путіна(договориться з путіним), враховуючи його оточення це не нульовий варіант. Але дуже малоймовірний на сьогодні.
Тю,мне показалось,что вы оппонируете и верите в то,что Зе окуклится. Да,я тоже верю в это. Ждем что порешают Трамп,Си и хуйло. Тем более (как можно этого не видеть!!!)-вот что наш потужний заявил: ""Мы боремся сегодня за мир. Я думаю, что мир для многих украинцев – это победа. Потому что, я действительно так считаю, то, что Путин не смог нас захватить – он уже проиграл... А та победа, о которой вы думаете, какая-то громкая – это не главное, все эти парады и так далее. Это Путин любит очень, а нам бы войну закончить, жить и развивать свою страну и понимать, как потом интегрировать все те территории", – сказал президент."
whois2010 написав:Путіну це підійде: в нього буде довічний зовнішній враг у вигляді України, під цю дудку введуть згвалтування лопатами по суботах і будуть проїдати нафтові кошти. Світ на цю "дружбу" подивиться і зніме усі санкції з федерації.
Тоді путіну доведеться спонсорувати й купляти зброю для ЗСУ