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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лют, 2025 16:58
whois2010 написав:
Високопосадовий офіцер
ЛАД написав:
P.s.
Багато ТОП-чиновників Києва звалили напередодні війни, очевидно що вони просто володіли інформацією, а не просто вірили чи не вірили.
Интересны 2 момента.
1. Откуда такая инфа о "багато ТОП-чиновників"?
2. Откуда уверенность, что они "звалили" благодаря информации, а не просто по принципу - будет-не будет, а сало надо перепрятать?
ДБР ввечері
в середу 23 лютого
в телефонній розмові повідомив, що ось-ось почнеться. Його вагітну дружину вивезли на західну. Людина залишилася в Київі, був відповідальним за документи-архіви. Я проігнорував попередження, бо оце "ось-ось" було вже з добрих пів року...
Якщо офіцери ДБР знали що поступила команда "старт", то топ-чиновники країни і подавно. Розвідка, радіоперехвати і т.д.
Топ-чиновники могли знать на несколько часов - на день раньше.
Но вы правильно заметили: "оце "ось-ось" було вже з добрих пів року". Могло быть так и 24.02.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 16:58
Господар Вельзевула написав:
А та победа, о которой вы думаете, какая-то громкая – это не главное, все эти парады и так далее. Это Путин любит очень, а нам бы войну закончить, жить и развивать свою страну и понимать, как потом интегрировать все те территории", – сказал президент."
блин я же тоже самое говорил. объявить пуйло победителем. пусть проведёт парад на красной площади, даже пусть из наших официально кто-то присутствует. Наговорить им речей про великого путина и братский народ. Отдать крым и дэнээры в аренду на 50 лет. Если это сможет закончить войну. Где турбопатриоты? такая жирная зрада.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 16:58
whois2010 написав:
Високопосадовий офіцер
ЛАД написав:
P.s.
Багато ТОП-чиновників Києва звалили напередодні війни, очевидно що вони просто володіли інформацією, а не просто вірили чи не вірили.
Интересны 2 момента.
1. Откуда такая инфа о "багато ТОП-чиновників"?
2. Откуда уверенность, что они "звалили" благодаря информации, а не просто по принципу - будет-не будет, а сало надо перепрятать?
ДБР ввечері
в середу 23 лютого
в телефонній розмові повідомив, що ось-ось почнеться. Його вагітну дружину вивезли на західну. Людина залишилася в Київі, був відповідальним за документи-архіви. Я проігнорував попередження, бо оце "ось-ось" було вже з добрих пів року...
Якщо офіцери ДБР знали що поступила команда "старт", то топ-чиновники країни і подавно. Розвідка, радіоперехвати і т.д.
Топ-чиновники могли знать на несколько часов - на день раньше.
Но вы правильно заметили: "оце "ось-ось" було вже з добрих пів року". Могло быть так и 24.02.
+ опять же можно было ожидать вторжение на Донбасс, а не полномасштабное на Киев и на юг. Возможность ввода войск на Донбасс я допускал, остальное нет. Ошибался. Но так же могли ошибаться и многие другие.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 10 лют, 2025 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 17:00
whois2010 написав:
Останній варіант дуже вирогідний: Зелінський дипломатично пошле Трампа, по телевізору звернеться до нації, розкаже про священну війну до кордонів91 і "ляже" під путина, але начебто і ні. Буде договірна "війна", будуть гундосі відео, буде безкінченний військовий стан без виборів, але з довічною владою Зелінського. У зв'язку з воєнним станом, щоб "врятувати країну", максимально прикрутять всі гайки. В турборежимі перетворюємося на роіссю. Паралельно будуть крутити бізнеси з федерацією і пиляти оскуднілі джерельця допомоги.
Ні, це малоймовірно. Якщо вспливуть такі факти а не бла-бла-бла - Зеленському капець.
Про договірну "війну" багато говорили ще при Порошенку. І??? Фактів нуль, розмов багато, в результаті перемога Зе і в реальності повноцінна війна!
Я не вірю в усякі конспірології поки немає фактів.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 17:01
whois2010 написав: andrijk777 написав: Господар Вельзевула написав:
Продумывайте свою жизнь если Зе станет как Пол Пот,если верите в то,что он пропедалит вариант продолжения.
Ще є варіант що Зеленський ляже під путіна(договориться з путіним), враховуючи його оточення це не нульовий варіант. Але дуже малоймовірний на сьогодні.
Останній варіант дуже вирогідний:
Імхо.
Взагалі неможливий.
Зе вже зробив вибір.
Його ставка на британців та штатівських демократів.
Й все оточення заточене вже під той напрямок.
Тому битися до або розпаду держави, або до Перемоги над рфією. Мар'яна в даному випадку правильно донесла до суспільства розклад. До суспільства і до частки депутатів та чиновників, які самі не зрозуміли цього.
Мар'яна з команди Зе...
По суті це сам Зе пояснив всім.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 17:01
ЛАД
+++
За то, что проверили, а не начали кричать: "Зрада!"
Та да…
Ну і недоперекрученому фаршу нарешті дійшло.. 3 роки в шорі сидів і не сприймав що йому казали.,
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