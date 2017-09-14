Господар Вельзевула написав:А та победа, о которой вы думаете, какая-то громкая – это не главное, все эти парады и так далее. Это Путин любит очень, а нам бы войну закончить, жить и развивать свою страну и понимать, как потом интегрировать все те территории", – сказал президент."
блин я же тоже самое говорил. объявить пуйло победителем. пусть проведёт парад на красной площади, даже пусть из наших официально кто-то присутствует. Наговорить им речей про великого путина и братский народ. Отдать крым и дэнээры в аренду на 50 лет. Если это сможет закончить войну. Где турбопатриоты? такая жирная зрада.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 17:00, всього редагувалось 2 разів.
Багато ТОП-чиновників Києва звалили напередодні війни, очевидно що вони просто володіли інформацією, а не просто вірили чи не вірили.
Интересны 2 момента. 1. Откуда такая инфа о "багато ТОП-чиновників"? 2. Откуда уверенность, что они "звалили" благодаря информации, а не просто по принципу - будет-не будет, а сало надо перепрятать?
Високопосадовий офіцер ДБР ввечері в середу 23 лютого в телефонній розмові повідомив, що ось-ось почнеться. Його вагітну дружину вивезли на західну. Людина залишилася в Київі, був відповідальним за документи-архіви. Я проігнорував попередження, бо оце "ось-ось" було вже з добрих пів року... Якщо офіцери ДБР знали що поступила команда "старт", то топ-чиновники країни і подавно. Розвідка, радіоперехвати і т.д.
Топ-чиновники могли знать на несколько часов - на день раньше. Но вы правильно заметили: "оце "ось-ось" було вже з добрих пів року". Могло быть так и 24.02. + опять же можно было ожидать вторжение на Донбасс, а не полномасштабное на Киев и на юг. Возможность ввода войск на Донбасс я допускал, остальное нет. Ошибался. Но так же могли ошибаться и многие другие.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 10 лют, 2025 17:02, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав:Останній варіант дуже вирогідний: Зелінський дипломатично пошле Трампа, по телевізору звернеться до нації, розкаже про священну війну до кордонів91 і "ляже" під путина, але начебто і ні. Буде договірна "війна", будуть гундосі відео, буде безкінченний військовий стан без виборів, але з довічною владою Зелінського. У зв'язку з воєнним станом, щоб "врятувати країну", максимально прикрутять всі гайки. В турборежимі перетворюємося на роіссю. Паралельно будуть крутити бізнеси з федерацією і пиляти оскуднілі джерельця допомоги.
Ні, це малоймовірно. Якщо вспливуть такі факти а не бла-бла-бла - Зеленському капець. Про договірну "війну" багато говорили ще при Порошенку. І??? Фактів нуль, розмов багато, в результаті перемога Зе і в реальності повноцінна війна!
Я не вірю в усякі конспірології поки немає фактів.
Господар Вельзевула написав:Продумывайте свою жизнь если Зе станет как Пол Пот,если верите в то,что он пропедалит вариант продолжения.
Ще є варіант що Зеленський ляже під путіна(договориться з путіним), враховуючи його оточення це не нульовий варіант. Але дуже малоймовірний на сьогодні.
Останній варіант дуже вирогідний:
Імхо. Взагалі неможливий. Зе вже зробив вибір. Його ставка на британців та штатівських демократів. Й все оточення заточене вже під той напрямок.
Тому битися до або розпаду держави, або до Перемоги над рфією. Мар'яна в даному випадку правильно донесла до суспільства розклад. До суспільства і до частки депутатів та чиновників, які самі не зрозуміли цього. Мар'яна з команди Зе... По суті це сам Зе пояснив всім.
whois2010 написав:Останній варіант дуже вирогідний: Зелінський дипломатично пошле Трампа, по телевізору звернеться до нації, розкаже про священну війну до кордонів91 і "ляже" під путина, але начебто і ні. Буде договірна "війна", будуть гундосі відео, буде безкінченний військовий стан без виборів, але з довічною владою Зелінського. У зв'язку з воєнним станом, щоб "врятувати країну", максимально прикрутять всі гайки. В турборежимі перетворюємося на роіссю. Паралельно будуть крутити бізнеси з федерацією і пиляти оскуднілі джерельця допомоги.
Ні, це малоймовірно. Якщо вспливуть такі факти а не бла-бла-бла - Зеленському капець. Про договірну "війну" багато говорили ще при Порошенку. І??? Фактів нуль, розмов багато, в результаті перемога Зе і в реальності повноцінна війна!
Я не вірю в усякі конспірології поки немає фактів.
Який "капець" може статися Зелінському? Західні партнери полегшено видихнуть: туземці домовилися і майже не стріляють один по одному - можна мутити бізнеси, а що з простим нарідом їх не цікавить. Чи може ви вважаєте, що його прийде заарештувати генпрокурор, якого Зелінський і призначив? Чи хтось з інших керівників силових структур, яких теж Зелінський посадив на схеми? Головне - безкінченний військовий стан з репресіями заради добра та відстуністю виборів
Які виплати передбачені для військових, ветеранів та їхніх сімей
Другий випуск безоплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін уже доступний для перегляду.
Відео містить практичні поради для військових, ветеранів та членів їхніх сімей щодо отримання належних їм виплат.
Тему висвітлює Оксана Яворська — юристка ГО «Правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип».
📝 Ви дізнаєтесь:
🔻 Які виплати передбачені для військових під час та після служби? 🔻 Як оформити виплати у разі поранення, які документи потрібні? 🔻 Які пільги передбачені для дітей військовослужбовців? 🔻 Які пільги доступні військовим та ветеранам у медицині, освіті, реабілітації? 🔻 Як оформити статус учасника бойових дій? 🔻 Як подати заяву на виплати онлайн?
Господар Вельзевула написав:А та победа, о которой вы думаете, какая-то громкая – это не главное, все эти парады и так далее. Это Путин любит очень, а нам бы войну закончить, жить и развивать свою страну и понимать, как потом интегрировать все те территории", – сказал президент."
блин я же тоже самое говорил. объявить пуйло победителем. пусть проведёт парад на красной площади, даже пусть из наших официально кто-то присутствует. Наговорить им речей про великого путина и братский народ. Отдать крым и дэнээры в аренду на 50 лет. Если это сможет закончить войну. Где турбопатриоты? такая жирная зрада.
Та да. Після кордонів 91-го; репарацій-контрибуцій; звільнення наших людей з окупації; питань навіщо ж оті жертви; і зараз отаке - це треш.
Імхо. Пил в очі. Зе зараз просто зобов'язаний демонструвати також і бажання миру. Отже всі інші роблять таке. Як мінімум, на словах.
detroytred написав:Тому битися до або розпаду держави, або до Перемоги над рфією. Мар'яна в даному випадку правильно донесла до суспільства розклад. До суспільства і до частки депутатів та чиновників, які самі не зрозуміли цього. Мар'яна з команди Зе... По суті це сам Зе пояснив всім.
Ну чисто теоретически все возможно. И готовится нужно к разным вариантам. События развиваются динамически- к маю видно будет. Может и битися будете, как карта ляжет.