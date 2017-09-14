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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1253712538125391254012541>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:27

  whois2010 написав:Який "капець" може статися Зелінському? Західні партнери полегшено видихнуть: туземці домовилися і майже не стріляють один по одному - можна мутити бізнеси, а що з простим нарідом їх не цікавить. Чи може ви вважаєте, що його прийде заарештувати генпрокурор, якого Зелінський і призначив? Чи хтось з інших керівників силових структур, яких теж Зелінський посадив на схеми?
Головне - безкінченний військовий стан з репресіями заради добра та відстуністю виборів

Капець це можуть випадково і застрелити, і яд ніхто не відміняв. Ющенка ось отравили і що?
Якби Західні партнери вміли тільки видихати то не допомагали би нам зовсім. Так як в 2014 - допомоги було нуль.

Ви перегинаєте палку на рахунок Зеленського в іншу сторону.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:31

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:Який "капець" може статися Зелінському? Західні партнери полегшено видихнуть: туземці домовилися і майже не стріляють один по одному - можна мутити бізнеси, а що з простим нарідом їх не цікавить. Чи може ви вважаєте, що його прийде заарештувати генпрокурор, якого Зелінський і призначив? Чи хтось з інших керівників силових структур, яких теж Зелінський посадив на схеми?
Головне - безкінченний військовий стан з репресіями заради добра та відстуністю виборів

Капець це можуть випадково і застрелити, і яд ніхто не відміняв. Ющенка ось отравили і що?
Якби Західні партнери вміли тільки видихати то не допомагали би нам зовсім. Так як в 2014 - допомоги було нуль.

Ви перегинаєте палку на рахунок Зеленського в іншу сторону.

Фантастика на іншому поверсі. Багато отруєно Путіних, Асадів, Хомейні, чи Пол Потів?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:31

  whois2010 написав:
  andrijk777 написав:
  Господар Вельзевула написав:Продумывайте свою жизнь если Зе станет как Пол Пот,если верите в то,что он пропедалит вариант продолжения.


Я вірю в те що Трамп(США) продавить Зеленського. У Зеленського(України) варіантів маневру мало. А сваритись з США (псувати плани Трампу) - це не раціонально, тобто тупо.
Стратегія - "відкладати проблеми на завтра", яка працювала 3 роки вже не працюватиме.

В революціонера-Зеленського не вірю зовсім, не такий він.

Ще є варіант що Зеленський ляже під путіна(договориться з путіним), враховуючи його оточення це не нульовий варіант. Але дуже малоймовірний на сьогодні.

Останній варіант дуже вирогідний: Зелінський дипломатично пошле Трампа, по телевізору звернеться до нації, розкаже про священну війну до кордонів91 і "ляже" під путина, але начебто і ні. Буде договірна "війна", будуть гундосі відео, буде безкінченний військовий стан без виборів, але з довічною владою Зелінського. У зв'язку з воєнним станом, щоб "врятувати країну", максимально прикрутять всі гайки. В турборежимі перетворюємося на роіссю. Паралельно будуть крутити бізнеси з федерацією і пиляти оскуднілі джерельця допомоги. Путіну це підійде: в нього буде довічний зовнішній враг у вигляді України, під цю дудку введуть згвалтування лопатами по суботах і будуть проїдати нафтові кошти. Світ на цю "дружбу" подивиться і зніме усі санкції з федерації.

це фантастика, синку
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:32

На Закарпатті посадовець ТЦК допомагав військовозобов'язаним утекти, а військовим, яких повернули з СЗЧ - зробити це знову :lol:

Під час обшуків у нього знайшли гроші у різних валютах і 5 золотих злитків.

Чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила 3-4 тисяч доларів США, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних. Також за 4-5 тисяч доларів він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову утікати із батальйону резерву.

"Під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі. :lol: Він запевняв їх, що показати шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, де втікачів чекатиме його знайомий. Фігурант обіцяв, що останній власним автомобілем доставить їх у безпечні локації.
https://lb.ua/society/2025/02/10/659889 ... _ttsk.html

кросавчег :lol:
бізнесмен у квадраті 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:33

К светлейшему не пустят.
Венс маляву передаст,"это то же самое".

https://ua.news/ua/ukraine/vitseprezident-ssha-peredast-zelenskomu-usi-mesedzhi-vid-trampa-u-myunheni
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:43

  Господар Вельзевула написав:К светлейшему не пустят.
Венс маляву передаст,"это то же самое".

https://ua.news/ua/ukraine/vitseprezident-ssha-peredast-zelenskomu-usi-mesedzhi-vid-trampa-u-myunheni

Трамп навіть зустрічатися с Зеленським не захотів, хоча ще 2 дні тому

https://www.golosameriki.com/a/trump-pl ... 67212.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:47

  Xenon написав:Трамп навіть зустрічатися с Зеленським не захотів, хоча ще 2 дні тому
В ефірі Радіо NV Шамшур зазначив, що хоча Трамп анонсував можливу зустріч із президентом України, не завжди анонсовані зустрічі відбуваються.
тут можно было что то съязвить. но наверное не к месту. сорванная встреча означает что пожелания Зеленского не приняли во внимание. Перемирие будет либо на условиях Трампа либо никак. А условия Трампа внезапно могут совпасть с условиями путина. Ему какая разница?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 17:54, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:49

  ЛАД написав:[quote=
Не дают.
Поэтому, несмотря на все законы, грабят не 3 дня, а постоянно.
:lol: це ще треба розібратись хто кого грабить, ціни в прифронтових селах для військових космічні, за сйомне житло на бухло,продукти, стірку.
Для прикладу, брав поштучно капсули для прання 60 грн за 2шт.
Не знаю по чом вони в мирній жизні, но думаю божєська ціна 8 грн.
Як піду в сзч, лишусь тут буду кавою і шаурмою торгувати :lol:
З лічного мародьорства за весь час
3 книжці , виноград тут коло рознесених домів раза 5 ходив, і в прифронтовому селі вкрав з городу за 2 заходи 5 помідор. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:51

  Banderlog написав:Для прикладу, брав поштучно капсули для прання 60 грн за 2шт.
купите онлайн по 15,50/шт
https://eva.ua/ua/pr553779/
или вам Ariel не то пальто?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:54

  Wirująświatła написав:тут можно было что то съязвить. но наверное не к месту. сорванная встреча означает что пожелания Зеленского не приняли во внимание. Перемирие будет либо на условиях Трампа либо никак. А условия Трампа внезапно могут совпасть с условиями путина.


Зе при слове "никак" прыгает до потолка и кричит "ес!"
Велика Украина,да отступать есть куда.
Господар Вельзевула
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