whois2010 написав:Який "капець" може статися Зелінському? Західні партнери полегшено видихнуть: туземці домовилися і майже не стріляють один по одному - можна мутити бізнеси, а що з простим нарідом їх не цікавить. Чи може ви вважаєте, що його прийде заарештувати генпрокурор, якого Зелінський і призначив? Чи хтось з інших керівників силових структур, яких теж Зелінський посадив на схеми? Головне - безкінченний військовий стан з репресіями заради добра та відстуністю виборів
Капець це можуть випадково і застрелити, і яд ніхто не відміняв. Ющенка ось отравили і що? Якби Західні партнери вміли тільки видихати то не допомагали би нам зовсім. Так як в 2014 - допомоги було нуль.
Ви перегинаєте палку на рахунок Зеленського в іншу сторону.
whois2010 написав:Який "капець" може статися Зелінському? Західні партнери полегшено видихнуть: туземці домовилися і майже не стріляють один по одному - можна мутити бізнеси, а що з простим нарідом їх не цікавить. Чи може ви вважаєте, що його прийде заарештувати генпрокурор, якого Зелінський і призначив? Чи хтось з інших керівників силових структур, яких теж Зелінський посадив на схеми? Головне - безкінченний військовий стан з репресіями заради добра та відстуністю виборів
Капець це можуть випадково і застрелити, і яд ніхто не відміняв. Ющенка ось отравили і що? Якби Західні партнери вміли тільки видихати то не допомагали би нам зовсім. Так як в 2014 - допомоги було нуль.
Ви перегинаєте палку на рахунок Зеленського в іншу сторону.
Фантастика на іншому поверсі. Багато отруєно Путіних, Асадів, Хомейні, чи Пол Потів?
Господар Вельзевула написав:Продумывайте свою жизнь если Зе станет как Пол Пот,если верите в то,что он пропедалит вариант продолжения.
Я вірю в те що Трамп(США) продавить Зеленського. У Зеленського(України) варіантів маневру мало. А сваритись з США (псувати плани Трампу) - це не раціонально, тобто тупо. Стратегія - "відкладати проблеми на завтра", яка працювала 3 роки вже не працюватиме.
В революціонера-Зеленського не вірю зовсім, не такий він.
Ще є варіант що Зеленський ляже під путіна(договориться з путіним), враховуючи його оточення це не нульовий варіант. Але дуже малоймовірний на сьогодні.
Останній варіант дуже вирогідний: Зелінський дипломатично пошле Трампа, по телевізору звернеться до нації, розкаже про священну війну до кордонів91 і "ляже" під путина, але начебто і ні. Буде договірна "війна", будуть гундосі відео, буде безкінченний військовий стан без виборів, але з довічною владою Зелінського. У зв'язку з воєнним станом, щоб "врятувати країну", максимально прикрутять всі гайки. В турборежимі перетворюємося на роіссю. Паралельно будуть крутити бізнеси з федерацією і пиляти оскуднілі джерельця допомоги. Путіну це підійде: в нього буде довічний зовнішній враг у вигляді України, під цю дудку введуть згвалтування лопатами по суботах і будуть проїдати нафтові кошти. Світ на цю "дружбу" подивиться і зніме усі санкції з федерації.
На Закарпатті посадовець ТЦК допомагав військовозобов'язаним утекти, а військовим, яких повернули з СЗЧ - зробити це знову
Під час обшуків у нього знайшли гроші у різних валютах і 5 золотих злитків.
Чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила 3-4 тисяч доларів США, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних. Також за 4-5 тисяч доларів він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову утікати із батальйону резерву.
"Під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі. Він запевняв їх, що показати шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, де втікачів чекатиме його знайомий. Фігурант обіцяв, що останній власним автомобілем доставить їх у безпечні локації. https://lb.ua/society/2025/02/10/659889 ... _ttsk.html
Xenon написав:Трамп навіть зустрічатися с Зеленським не захотів, хоча ще 2 дні тому
В ефірі Радіо NV Шамшур зазначив, що хоча Трамп анонсував можливу зустріч із президентом України, не завжди анонсовані зустрічі відбуваються.
тут можно было что то съязвить. но наверное не к месту. сорванная встреча означает что пожелания Зеленского не приняли во внимание. Перемирие будет либо на условиях Трампа либо никак. А условия Трампа внезапно могут совпасть с условиями путина. Ему какая разница?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 17:54, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:[quote= Не дают. Поэтому, несмотря на все законы, грабят не 3 дня, а постоянно.
це ще треба розібратись хто кого грабить, ціни в прифронтових селах для військових космічні, за сйомне житло на бухло,продукти, стірку. Для прикладу, брав поштучно капсули для прання 60 грн за 2шт. Не знаю по чом вони в мирній жизні, но думаю божєська ціна 8 грн. Як піду в сзч, лишусь тут буду кавою і шаурмою торгувати З лічного мародьорства за весь час 3 книжці , виноград тут коло рознесених домів раза 5 ходив, і в прифронтовому селі вкрав з городу за 2 заходи 5 помідор.
Wirująświatła написав:тут можно было что то съязвить. но наверное не к месту. сорванная встреча означает что пожелания Зеленского не приняли во внимание. Перемирие будет либо на условиях Трампа либо никак. А условия Трампа внезапно могут совпасть с условиями путина.
Зе при слове "никак" прыгает до потолка и кричит "ес!" Велика Украина,да отступать есть куда.