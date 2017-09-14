Xenon написав:Трамп навіть зустрічатися с Зеленським не захотів, хоча ще 2 дні тому
В ефірі Радіо NV Шамшур зазначив, що хоча Трамп анонсував можливу зустріч із президентом України, не завжди анонсовані зустрічі відбуваються.
тут можно было что то съязвить. но наверное не к месту. сорванная встреча означает что пожелания Зеленского не приняли во внимание. Перемирие будет либо на условиях Трампа либо никак. А условия Трампа внезапно могут совпасть с условиями путина. Ему какая разница?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 17:54, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:[quote= Не дают. Поэтому, несмотря на все законы, грабят не 3 дня, а постоянно.
це ще треба розібратись хто кого грабить, ціни в прифронтових селах для військових космічні, за сйомне житло на бухло,продукти, стірку. Для прикладу, брав поштучно капсули для прання 60 грн за 2шт. Не знаю по чом вони в мирній жизні, но думаю божєська ціна 8 грн. Як піду в сзч, лишусь тут буду кавою і шаурмою торгувати З лічного мародьорства за весь час 3 книжці , виноград тут коло рознесених домів раза 5 ходив, і в прифронтовому селі вкрав з городу за 2 заходи 5 помідор.
Wirująświatła написав:тут можно было что то съязвить. но наверное не к месту. сорванная встреча означает что пожелания Зеленского не приняли во внимание. Перемирие будет либо на условиях Трампа либо никак. А условия Трампа внезапно могут совпасть с условиями путина.
Зе при слове "никак" прыгает до потолка и кричит "ес!" Велика Украина,да отступать есть куда.
Господар Вельзевула написав:Продумывайте свою жизнь если Зе станет как Пол Пот,если верите в то,что он пропедалит вариант продолжения.
Я вірю в те що Трамп(США) продавить Зеленського. У Зеленського(України) варіантів маневру мало. А сваритись з США (псувати плани Трампу) - це не раціонально, тобто тупо. Стратегія - "відкладати проблеми на завтра", яка працювала 3 роки вже не працюватиме.
В революціонера-Зеленського не вірю зовсім, не такий він.
Ще є варіант що Зеленський ляже під путіна(договориться з путіним), враховуючи його оточення це не нульовий варіант. Але дуже малоймовірний на сьогодні.
Останній варіант дуже вирогідний: Зелінський дипломатично пошле Трампа, по телевізору звернеться до нації, розкаже про священну війну до кордонів91 і "ляже" під путина, але начебто і ні. Буде договірна "війна", будуть гундосі відео, буде безкінченний військовий стан без виборів, але з довічною владою Зелінського. У зв'язку з воєнним станом, щоб "врятувати країну", максимально прикрутять всі гайки. В турборежимі перетворюємося на роіссю. Паралельно будуть крутити бізнеси з федерацією і пиляти оскуднілі джерельця допомоги. Путіну це підійде: в нього буде довічний зовнішній враг у вигляді України, під цю дудку введуть згвалтування лопатами по суботах і будуть проїдати нафтові кошти. Світ на цю "дружбу" подивиться і зніме усі санкції з федерації.
Простите, можно поинтересоваться - что вы пили? Или это уже тяжёлые наркотики?
ЛАД написав:Каким образом? Выборы после войны обязательно будут, куда ж денешься. Ни демократы, ни Британия не будут обеспечивать "елітний статус" без выборов (диктатуру).
Будуть. Забезпечувати. Ще й як. Елітний статус після непереобрання.
А от якщо попаде під категорію зрадника (при погодженні на угоди, які можливо визначити капітулянтськими), то звісно ні. Тобто боротьба до кінця є найбільш оптимальним варіантом для владної частини еліти.
Как вы пишете, имеете на право на своё мнение. Для того, чтобы он не соглашался "на угоди, які можливо визначити капітулянтськими", они должны обеспечить достаточную военную и финансовую помощь. Без США они этого не смогут. Демократы в США сейчас тоже не помогут. По-моему, вы явно переоцениваете роль Британии в сегодняшнем мире. А "елітний статус" Зеленскому практически обеспечен. Но даже без этого статуса он как-нибудь проживёт, нищенствовать не будет.
Тут есть нюансы. Обычно в прифронтовой зоне Новая почта не работает. Иногда есть передвижные отделения Укрпочты, но это на любителя работать с мобильными отделениями Укрпочты. У нас ближайшая Новая почта была в Херсоне, чтобы туда доехать по жутчайшим полевым дорогам и колдобинам, рискуя на мине подорваться, что было много раз в нашем районе. На бензин уходит куча денег. Потом этот знаменитый дроно опасный участок дороги к северу от Херсона. Я как-то там ехал на пассажирском, наблюдаю над полем где-то всего метров 5 от земли висит дрон, и сцука прямо наблюдает над нашей машиной, даже рожа поворачивается слева направо вслед нашему движению. Спасло то, что машина была не в военной раскраске, а удолбаное Жигули. Так что лучше купить за 60 грн, чем в Еве за 15 грн. 100 %.