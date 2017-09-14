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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12537125381253912540>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:49

  ЛАД написав:[quote=
Не дают.
Поэтому, несмотря на все законы, грабят не 3 дня, а постоянно.
:lol: це ще треба розібратись хто кого грабить, ціни в прифронтових селах для військових космічні, за сйомне житло на бухло,продукти, стірку.
Для прикладу, брав поштучно капсули для прання 60 грн за 2шт.
Не знаю по чом вони в мирній жизні, но думаю божєська ціна 8 грн.
Як піду в сзч, лишусь тут буду кавою і шаурмою торгувати :lol:
З лічного мародьорства за весь час
3 книжці , виноград тут коло рознесених домів раза 5 ходив, і в прифронтовому селі вкрав з городу за 2 заходи 5 помідор. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:51

  Banderlog написав:Для прикладу, брав поштучно капсули для прання 60 грн за 2шт.
купите онлайн по 15,50/шт
https://eva.ua/ua/pr553779/
или вам Ariel не то пальто?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:54

  Wirująświatła написав:тут можно было что то съязвить. но наверное не к месту. сорванная встреча означает что пожелания Зеленского не приняли во внимание. Перемирие будет либо на условиях Трампа либо никак. А условия Трампа внезапно могут совпасть с условиями путина.


Зе при слове "никак" прыгает до потолка и кричит "ес!"
Велика Украина,да отступать есть куда.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:55

  whois2010 написав:
  andrijk777 написав:
  Господар Вельзевула написав:Продумывайте свою жизнь если Зе станет как Пол Пот,если верите в то,что он пропедалит вариант продолжения.


Я вірю в те що Трамп(США) продавить Зеленського. У Зеленського(України) варіантів маневру мало. А сваритись з США (псувати плани Трампу) - це не раціонально, тобто тупо.
Стратегія - "відкладати проблеми на завтра", яка працювала 3 роки вже не працюватиме.

В революціонера-Зеленського не вірю зовсім, не такий він.

Ще є варіант що Зеленський ляже під путіна(договориться з путіним), враховуючи його оточення це не нульовий варіант. Але дуже малоймовірний на сьогодні.

Останній варіант дуже вирогідний: Зелінський дипломатично пошле Трампа, по телевізору звернеться до нації, розкаже про священну війну до кордонів91 і "ляже" під путина, але начебто і ні. Буде договірна "війна", будуть гундосі відео, буде безкінченний військовий стан без виборів, але з довічною владою Зелінського. У зв'язку з воєнним станом, щоб "врятувати країну", максимально прикрутять всі гайки. В турборежимі перетворюємося на роіссю. Паралельно будуть крутити бізнеси з федерацією і пиляти оскуднілі джерельця допомоги. Путіну це підійде: в нього буде довічний зовнішній враг у вигляді України, під цю дудку введуть згвалтування лопатами по суботах і будуть проїдати нафтові кошти. Світ на цю "дружбу" подивиться і зніме усі санкції з федерації.

Простите, можно поинтересоваться - что вы пили?
Или это уже тяжёлые наркотики?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:04

  andrijk777 написав:Ці всі питання-відповіді політиків - це мусор. Просто слова. Це стосується не тільки Зе. Але Зе точно майстер таких відповідей.

Но при этом почему-то все уверены, что Зе - плохой политик.
Как так? (С) 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:08

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Каким образом?
Выборы после войны обязательно будут, куда ж денешься. Ни демократы, ни Британия не будут обеспечивать "елітний статус" без выборов (диктатуру).

Будуть. Забезпечувати.
Ще й як.
Елітний статус після непереобрання.

А от якщо попаде під категорію зрадника (при погодженні на угоди, які можливо визначити капітулянтськими), то звісно ні.
Тобто боротьба до кінця є найбільш оптимальним варіантом для владної частини еліти.
Как вы пишете, имеете на право на своё мнение.
Для того, чтобы он не соглашался "на угоди, які можливо визначити капітулянтськими", они должны обеспечить достаточную военную и финансовую помощь. Без США они этого не смогут. Демократы в США сейчас тоже не помогут.
По-моему, вы явно переоцениваете роль Британии в сегодняшнем мире.
А "елітний статус" Зеленскому практически обеспечен. Но даже без этого статуса он как-нибудь проживёт, нищенствовать не будет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:09

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Для прикладу, брав поштучно капсули для прання 60 грн за 2шт.
купите онлайн по 15,50/шт
https://eva.ua/ua/pr553779/
или вам Ariel не то пальто?

Тут есть нюансы. Обычно в прифронтовой зоне Новая почта не работает. Иногда есть передвижные отделения Укрпочты, но это на любителя работать с мобильными отделениями Укрпочты.
У нас ближайшая Новая почта была в Херсоне, чтобы туда доехать по жутчайшим полевым дорогам и колдобинам, рискуя на мине подорваться, что было много раз в нашем районе. На бензин уходит куча денег. Потом этот знаменитый дроно опасный участок дороги к северу от Херсона. Я как-то там ехал на пассажирском, наблюдаю над полем где-то всего метров 5 от земли висит дрон, и сцука прямо наблюдает над нашей машиной, даже рожа поворачивается слева направо вслед нашему движению. Спасло то, что машина была не в военной раскраске, а удолбаное Жигули. Так что лучше купить за 60 грн, чем в Еве за 15 грн. 100 %.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читаю гілку ... Трамп, Зеленський, західни партнери ... Зеленський, Трамп ...

"Венс передасть ультиматум", "Трамп нагне Зеленського"

А де в усіх озвучених формулах Путін ? Де ?

Чому ніхто не пише про Путіна ? Це щось особисте ?

Трамп може нагнути Зеленського на припинення вогню, але ... Путин не згодится припинити вогонь
А важелів натиснути на Путіна, саме зараз, у Трампа немає
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:14

  pesikot написав:Читаю гілку ... Трамп, Зеленський, західни партнери ... Зеленський, Трамп ...

"Венс передасть ультиматум", "Трамп нагне Зеленського"

А де в усіх озвучених формулах Путін ? Де ?

Чому ніхто не пише про Путіна ? Це щось особисте ?

Трамп може нагнути Зеленського на припинення вогню, але ... Путин не згодится припинити вогонь
А важелів натиснути на Путіна, саме зараз, у Трампа немає

таке воно, існування країн, які живуть у борг, втративши при цьому суб'єктність
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:16

Російський журналіст Дудь взяв інтерв'ю в Потапа
Wirująświatła
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