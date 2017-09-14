jump написав:

він потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила 3-4 тисяч доларів США, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних. Також за 4-5 тисяч доларів він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову утікати із батальйону резерву.

Під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі.

Чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити,Він запевняв їх, що показати шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, де втікачів чекатиме його знайомий. Фігурант обіцяв, що останній власним автомобілем доставить їх у безпечні локації.кросавчегбізнесмен у квадраті