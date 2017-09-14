ЛАД написав:Каким образом? Выборы после войны обязательно будут, куда ж денешься. Ни демократы, ни Британия не будут обеспечивать "елітний статус" без выборов (диктатуру).
Будуть. Забезпечувати. Ще й як. Елітний статус після непереобрання.
А от якщо попаде під категорію зрадника (при погодженні на угоди, які можливо визначити капітулянтськими), то звісно ні. Тобто боротьба до кінця є найбільш оптимальним варіантом для владної частини еліти.
Как вы пишете, имеете на право на своё мнение. Для того, чтобы он не соглашался "на угоди, які можливо визначити капітулянтськими", они должны обеспечить достаточную военную и финансовую помощь. Без США они этого не смогут. Демократы в США сейчас тоже не помогут. По-моему, вы явно переоцениваете роль Британии в сегодняшнем мире. А "елітний статус" Зеленскому практически обеспечен. Но даже без этого статуса он как-нибудь проживёт, нищенствовать не будет.
Тут есть нюансы. Обычно в прифронтовой зоне Новая почта не работает. Иногда есть передвижные отделения Укрпочты, но это на любителя работать с мобильными отделениями Укрпочты. У нас ближайшая Новая почта была в Херсоне, чтобы туда доехать по жутчайшим полевым дорогам и колдобинам, рискуя на мине подорваться, что было много раз в нашем районе. На бензин уходит куча денег. Потом этот знаменитый дроно опасный участок дороги к северу от Херсона. Я как-то там ехал на пассажирском, наблюдаю над полем где-то всего метров 5 от земли висит дрон, и сцука прямо наблюдает над нашей машиной, даже рожа поворачивается слева направо вслед нашему движению. Спасло то, что машина была не в военной раскраске, а удолбаное Жигули. Так что лучше купить за 60 грн, чем в Еве за 15 грн. 100 %.
jump написав: На Закарпатті посадовець ТЦК допомагав військовозобов'язаним утекти, а військовим, яких повернули з СЗЧ - зробити це знову Чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила 3-4 тисяч доларів США, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних. Також за 4-5 тисяч доларів він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову утікати із батальйону резерву.
"Під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі. Він запевняв їх, що показати шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, де втікачів чекатиме його знайомий. Фігурант обіцяв, що останній власним автомобілем доставить їх у безпечні локації. https://lb.ua/society/2025/02/10/659889 ... _ttsk.html
кросавчег бізнесмен у квадраті
ко-ко-ко, брехня, іпсо, одиничні випадки - писали тут рік тому
Господар Вельзевула написав:наш потужний заявил: ""Мы боремся сегодня за мир. Я думаю, что мир для многих украинцев – это победа. Потому что, я действительно так считаю, то, что Путин не смог нас захватить – он уже проиграл... А та победа, о которой вы думаете, какая-то громкая – это не главное, все эти парады и так далее. Это Путин любит очень, а нам бы войну закончить, жить и развивать свою страну
Вертолетный завод «Ростеха», нефтепровод «Куйбышев-Лисичанск», нефтебаза, три НПЗ и станция ЛПДС атакованы беспилотниками в РФ за последние двое суток, — источники ASTRA
Так, ночью 8 февраля беспилотники массово атаковали Ростов-на-Дону и Ростовскую область. Губернатор региона заявил, (https://t.me/astrapress/74037) что в 14 жилых домах выбиты окна, а в Минобороны отчитались о сбитии 18 БПЛА. ASTRA выяснила, что под атаку попала нефтеперекачивающая станция АО «Транснефть-Приволга» в Чертковском районе — повреждены крыша и окна одного из зданий станции.
В Ростове в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление административного здания вертолетного завода АО «Роствертол». Это предприятие холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех», которое находится под санкциями стран ЕС и США из-за российского вторжения в Украину.
В эту же ночь, 8 февраля, беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Андрияновская» в Кумылженском районе Волгоградской области, входящая в состав нефтепровода «Куйбышев-Лисичанск». На территории станции, как сообщают источники ASTRA, возник пожар.
Помимо этого, в ночь на 8 февраля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод ООО «Славянск-ЭКО» в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, однако они были сбиты ПВО, обломки упали во дворы местных жителей, пострадавших нет. Также в поселке Ильский в Краснодарском крае был атакован одноименный КНГК-ИНПЗ (Ильский нефтеперерабатывающий завод). О повреждениях неизвестно.
9 февраля беспилотник атаковал нефтебазу на улице Советская, 112 в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Повреждений и пострадавших нет.
В ночь на 10 февраля дроны атаковали Краснодарский край и Краснодар. Обломки (https://t.me/astrapress/74143) упали на жилой дом в Афипском поселке и на многоэтажку в Краснодаре. Местные СМИ сообщили о пострадавшей беременной женщине, ее муж заявил, «что сейчас с ней все в порядке». Украинские СМИ сообщают, что поражен Афипский НПЗ. В частности, об этом пишет Defense Express. (https://defence-ua.com/news/u_rf_ne_moz ... 17943.html) Целью атаки действительно был НПЗ, но попадание в завод ASTRA на момент публикации подтвердить не смогла.
whois2010 написав:Останній варіант дуже вирогідний: Зелінський дипломатично пошле Трампа, по телевізору звернеться до нації, розкаже про священну війну до кордонів91 і "ляже" під путина, але начебто і ні. Буде договірна "війна", будуть гундосі відео, буде безкінченний військовий стан без виборів, але з довічною владою Зелінського.
Поки що це також фантастика. Спочатку має здійснитися ваша фантастика, а вже потім моя!