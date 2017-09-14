Вертолетный завод «Ростеха», нефтепровод «Куйбышев-Лисичанск», нефтебаза, три НПЗ и станция ЛПДС атакованы беспилотниками в РФ за последние двое суток, — источники ASTRAТак, ночью 8 февраля беспилотники массово атаковали Ростов-на-Дону и Ростовскую область. Губернатор региона заявил, () что в 14 жилых домах выбиты окна, а в Минобороны отчитались о сбитии 18 БПЛА. ASTRA выяснила, что под атаку попала нефтеперекачивающая станция АО «Транснефть-Приволга» в Чертковском районе — повреждены крыша и окна одного из зданий станции.В Ростове в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление административного здания вертолетного завода АО «Роствертол». Это предприятие холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех», которое находится под санкциями стран ЕС и США из-за российского вторжения в Украину.В эту же ночь, 8 февраля, беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Андрияновская» в Кумылженском районе Волгоградской области, входящая в состав нефтепровода «Куйбышев-Лисичанск». На территории станции, как сообщают источники ASTRA, возник пожар.Помимо этого, в ночь на 8 февраля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод ООО «Славянск-ЭКО» в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, однако они были сбиты ПВО, обломки упали во дворы местных жителей, пострадавших нет. Также в поселке Ильский в Краснодарском крае был атакован одноименный КНГК-ИНПЗ (Ильский нефтеперерабатывающий завод). О повреждениях неизвестно.9 февраля беспилотник атаковал нефтебазу на улице Советская, 112 в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Повреждений и пострадавших нет.В ночь на 10 февраля дроны атаковали Краснодарский край и Краснодар. Обломки () упали на жилой дом в Афипском поселке и на многоэтажку в Краснодаре. Местные СМИ сообщили о пострадавшей беременной женщине, ее муж заявил, «что сейчас с ней все в порядке». Украинские СМИ сообщают, что поражен Афипский НПЗ. В частности, об этом пишет Defense Express. () Целью атаки действительно был НПЗ, но попадание в завод ASTRA на момент публикации подтвердить не смогла.