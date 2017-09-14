jump написав: На Закарпатті посадовець ТЦК допомагав військовозобов'язаним утекти, а військовим, яких повернули з СЗЧ - зробити це знову Чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила 3-4 тисяч доларів США, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних. Також за 4-5 тисяч доларів він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову утікати із батальйону резерву.
"Під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі. Він запевняв їх, що показати шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, де втікачів чекатиме його знайомий. Фігурант обіцяв, що останній власним автомобілем доставить їх у безпечні локації. https://lb.ua/society/2025/02/10/659889 ... _ttsk.html
кросавчег бізнесмен у квадраті
ко-ко-ко, брехня, іпсо, одиничні випадки - писали тут рік тому
Господар Вельзевула написав:наш потужний заявил: ""Мы боремся сегодня за мир. Я думаю, что мир для многих украинцев – это победа. Потому что, я действительно так считаю, то, что Путин не смог нас захватить – он уже проиграл... А та победа, о которой вы думаете, какая-то громкая – это не главное, все эти парады и так далее. Это Путин любит очень, а нам бы войну закончить, жить и развивать свою страну
Вертолетный завод «Ростеха», нефтепровод «Куйбышев-Лисичанск», нефтебаза, три НПЗ и станция ЛПДС атакованы беспилотниками в РФ за последние двое суток, — источники ASTRA
Так, ночью 8 февраля беспилотники массово атаковали Ростов-на-Дону и Ростовскую область. Губернатор региона заявил, (https://t.me/astrapress/74037) что в 14 жилых домах выбиты окна, а в Минобороны отчитались о сбитии 18 БПЛА. ASTRA выяснила, что под атаку попала нефтеперекачивающая станция АО «Транснефть-Приволга» в Чертковском районе — повреждены крыша и окна одного из зданий станции.
В Ростове в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление административного здания вертолетного завода АО «Роствертол». Это предприятие холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех», которое находится под санкциями стран ЕС и США из-за российского вторжения в Украину.
В эту же ночь, 8 февраля, беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Андрияновская» в Кумылженском районе Волгоградской области, входящая в состав нефтепровода «Куйбышев-Лисичанск». На территории станции, как сообщают источники ASTRA, возник пожар.
Помимо этого, в ночь на 8 февраля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод ООО «Славянск-ЭКО» в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, однако они были сбиты ПВО, обломки упали во дворы местных жителей, пострадавших нет. Также в поселке Ильский в Краснодарском крае был атакован одноименный КНГК-ИНПЗ (Ильский нефтеперерабатывающий завод). О повреждениях неизвестно.
9 февраля беспилотник атаковал нефтебазу на улице Советская, 112 в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Повреждений и пострадавших нет.
В ночь на 10 февраля дроны атаковали Краснодарский край и Краснодар. Обломки (https://t.me/astrapress/74143) упали на жилой дом в Афипском поселке и на многоэтажку в Краснодаре. Местные СМИ сообщили о пострадавшей беременной женщине, ее муж заявил, «что сейчас с ней все в порядке». Украинские СМИ сообщают, что поражен Афипский НПЗ. В частности, об этом пишет Defense Express. (https://defence-ua.com/news/u_rf_ne_moz ... 17943.html) Целью атаки действительно был НПЗ, но попадание в завод ASTRA на момент публикации подтвердить не смогла.
whois2010 написав:Останній варіант дуже вирогідний: Зелінський дипломатично пошле Трампа, по телевізору звернеться до нації, розкаже про священну війну до кордонів91 і "ляже" під путина, але начебто і ні. Буде договірна "війна", будуть гундосі відео, буде безкінченний військовий стан без виборів, але з довічною владою Зелінського.
Поки що це також фантастика. Спочатку має здійснитися ваша фантастика, а вже потім моя!
ЛАД написав:Демократы в США сейчас тоже не помогут.
Ну чего, может донатами ))
По-моему, вы явно переоцениваете роль Британии в сегодняшнем мире.
экономически и военно точно не великая Но с т.з номенклатуры методов мотивации лидеров - то возможно в арсенале что-то и есть. Куча теорий что смерти и свержения многих политиков связаны с кознями британской короны. Возможно такая негативная ситуция может работать и сейчас. о даже так, если б этот механизм работал исправно то Королество не ужалось так как за последние 100 лет. Например, оно могло свергать лидеров Шахского Ирана, но не может нынешнего. Хотя конечно вертолет их предыдущего президента упал интересно
""Очевидно, Украина вернется к конституционной нормальности после того, как война завершится и военное положение отменят. Но я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить!" – сказал он, обращаясь к присутствующим депутатам.
При этом Копман не стал детализировать, в каких именно вопросах по регулированию военного времени ЕК ждет изменений.
Недавно спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявлял, что Украина должна быть готова провести выборы во время войны, потому что это "признак здоровой демократии"."
Господар Вельзевула написав:наш потужний заявил: ""Мы боремся сегодня за мир. Я думаю, что мир для многих украинцев – это победа. Потому что, я действительно так считаю, то, что Путин не смог нас захватить – он уже проиграл... А та победа, о которой вы думаете, какая-то громкая – это не главное, все эти парады и так далее. Это Путин любит очень, а нам бы войну закончить, жить и развивать свою страну
ЛАД написав:[quote= Не дают. Поэтому, несмотря на все законы, грабят не 3 дня, а постоянно.
це ще треба розібратись хто кого грабить, ціни в прифронтових селах для військових космічні, за сйомне житло на бухло,продукти, стірку. Для прикладу, брав поштучно капсули для прання 60 грн за 2шт. Не знаю по чом вони в мирній жизні, но думаю божєська ціна 8 грн. Як піду в сзч, лишусь тут буду кавою і шаурмою торгувати З лічного мародьорства за весь час 3 книжці , виноград тут коло рознесених домів раза 5 ходив, і в прифронтовому селі вкрав з городу за 2 заходи 5 помідор.