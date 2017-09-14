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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1253712538125391254012541 ... 12543>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:50

В ЄС рекомендують Україні пом'якшити воєнний стан 8)

Генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення (NEAR), Герт Ян Копман заявив, що Україні слід подумати над змінами в регулюванні воєнного часу.

Деталі: Європосадовець визнав, що запровадження воєнного стану змінило певні демократичні процедури, зважаючи на безпекові виклики. 8)

"Очевидно, Україна повернеться до конституційної нормальності після того, як війна завершиться і воєнний стан скасують. Але я дійсно раджу вам вже зараз вивчити необхідність та пропорційність тих обмежень воєнного стану, які діють зараз. Детально вивчити!" – сказав він, звертаючись до присутніх депутатів.

При цьому Копман не став деталізувати, у яких саме питаннях щодо регулювання воєнного часу ЄК чекає на зміни.

нас чекають потужні зміни :lol: 8)
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:51

  whois2010 написав:
  pesikot написав:Читаю гілку ... Трамп, Зеленський, західни партнери ... Зеленський, Трамп ...

"Венс передасть ультиматум", "Трамп нагне Зеленського"

А де в усіх озвучених формулах Путін ? Де ?

Чому ніхто не пише про Путіна ? Це щось особисте ?

Трамп може нагнути Зеленського на припинення вогню, але ... Путин не згодится припинити вогонь
А важелів натиснути на Путіна, саме зараз, у Трампа немає

таке воно, існування країн, які живуть у борг, втративши при цьому суб'єктність

Про Україну, яка втратила суб'єктність, я чую дуже давно і дуже довго
І все воно лізе з російської пропаганди

То запитую знову, чому про Путіна ні слова ?

PS. Може ще назвешь список країн, які живуть не в борг ? А сам ти без боргів ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:52

  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Ці всі питання-відповіді політиків - це мусор. Просто слова. Це стосується не тільки Зе. Але Зе точно майстер таких відповідей.

Но при этом почему-то все уверены, что Зе - плохой политик.
Как так? (С) 😁

Интересно ещё и другое.
Многие пишут, что они против конспирологии и следует опираться только на факты.
Но когда речь заходит о Зеленском, то почему-то все готовы поверить, что он чуть ли не враг народа и точно расхититель западной помощи, хотя фактов 0.
Обычно легко верят в подлость других те, кто сам легко поступит подло.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:54

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Для прикладу, брав поштучно капсули для прання 60 грн за 2шт.
купите онлайн по 15,50/шт
https://eva.ua/ua/pr553779/
или вам Ariel не то пальто?

Тут есть нюансы. Обычно в прифронтовой зоне Новая почта не работает. Иногда есть передвижные отделения Укрпочты, но это на любителя работать с мобильными отделениями Укрпочты.
У нас ближайшая Новая почта была в Херсоне, чтобы туда доехать по жутчайшим полевым дорогам и колдобинам, рискуя на мине подорваться, что было много раз в нашем районе. На бензин уходит куча денег. Потом этот знаменитый дроно опасный участок дороги к северу от Херсона. Я как-то там ехал на пассажирском, наблюдаю над полем где-то всего метров 5 от земли висит дрон, и сцука прямо наблюдает над нашей машиной, даже рожа поворачивается слева направо вслед нашему движению. Спасло то, что машина была не в военной раскраске, а удолбаное Жигули. Так что лучше купить за 60 грн, чем в Еве за 15 грн. 100 %.

Это одна из причин дороговизны в прифронтовых районах.
Вторая - большие зарплаты военных. Высокие доходы - высокие цены.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:55

  Letusrock написав:
  Господар Вельзевула написав:наш потужний заявил:
""Мы боремся сегодня за мир. Я думаю, что мир для многих украинцев – это победа. Потому что, я действительно так считаю, то, что Путин не смог нас захватить – он уже проиграл... А та победа, о которой вы думаете, какая-то громкая – это не главное, все эти парады и так далее. Это Путин любит очень, а нам бы войну закончить, жить и развивать свою страну

а в квітні 2022 так не можна було?

Не можна було, ніяких умов для цього не було
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:56

  Banderlog написав:Як піду в сзч, лишусь тут буду кавою і шаурмою торгувати :lol:

Это мудро!
И под заработаете, и искать в таком месте никто не будет 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:56

  Wirująświatła написав:Російський журналіст Дудь взяв інтерв'ю в Потапа

Вы серьёзно предлагаете послушать 3-часовое интервью Потапа???
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:01

ЛАД вы куда то спешите? там есть тайм коды можно послушать отдельные вопросы например про русский язык с 3й минуты. могу научить закачивать в телеграм. там можно слушать фоном на выключенном экране, например в поездках.

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:04

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Ці всі питання-відповіді політиків - це мусор. Просто слова. Це стосується не тільки Зе. Але Зе точно майстер таких відповідей.

Но при этом почему-то все уверены, что Зе - плохой политик.
Как так? (С) 😁

Интересно ещё и другое.
Многие пишут, что они против конспирологии и следует опираться только на факты.
Но когда речь заходит о Зеленском, то почему-то все готовы поверить, что он чуть ли не враг народа и точно расхититель западной помощи, хотя фактов 0.

Ну совсем уж в открытую врать не нужно, наверное? :roll:
Во первых: первая и вторая группы -- это разные люди.
Во вторых: далеко не все -- например ЛАД утверждает, что быть этого не может никогда.
Ну и в третьих: между "враг народа" и "и точно расхититель западной помощи" -- вообще никакой связи.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:07

  Wirująświatła написав:ЛАД вы куда то спешите? там есть тайм коды можно послушать отдельные вопросы например про русский язык с 3й минуты

Витальчик, Дудь никакой не оппозицонер.
Там всё выверено, работает он на определенную аудиторию (у ФСБ все роли расписаны)

Появление Потапа символично, ждём концертов Потапа в РФ
pesikot
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