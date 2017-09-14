Генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення (NEAR), Герт Ян Копман заявив, що Україні слід подумати над змінами в регулюванні воєнного часу.
Деталі: Європосадовець визнав, що запровадження воєнного стану змінило певні демократичні процедури, зважаючи на безпекові виклики.
"Очевидно, Україна повернеться до конституційної нормальності після того, як війна завершиться і воєнний стан скасують. Але я дійсно раджу вам вже зараз вивчити необхідність та пропорційність тих обмежень воєнного стану, які діють зараз. Детально вивчити!" – сказав він, звертаючись до присутніх депутатів.
При цьому Копман не став деталізувати, у яких саме питаннях щодо регулювання воєнного часу ЄК чекає на зміни.
andrijk777 написав:Ці всі питання-відповіді політиків - це мусор. Просто слова. Це стосується не тільки Зе. Але Зе точно майстер таких відповідей.
Но при этом почему-то все уверены, что Зе - плохой политик. Как так? (С) 😁
Интересно ещё и другое. Многие пишут, что они против конспирологии и следует опираться только на факты. Но когда речь заходит о Зеленском, то почему-то все готовы поверить, что он чуть ли не враг народа и точно расхититель западной помощи, хотя фактов 0. Обычно легко верят в подлость других те, кто сам легко поступит подло.
Тут есть нюансы. Обычно в прифронтовой зоне Новая почта не работает. Иногда есть передвижные отделения Укрпочты, но это на любителя работать с мобильными отделениями Укрпочты. У нас ближайшая Новая почта была в Херсоне, чтобы туда доехать по жутчайшим полевым дорогам и колдобинам, рискуя на мине подорваться, что было много раз в нашем районе. На бензин уходит куча денег. Потом этот знаменитый дроно опасный участок дороги к северу от Херсона. Я как-то там ехал на пассажирском, наблюдаю над полем где-то всего метров 5 от земли висит дрон, и сцука прямо наблюдает над нашей машиной, даже рожа поворачивается слева направо вслед нашему движению. Спасло то, что машина была не в военной раскраске, а удолбаное Жигули. Так что лучше купить за 60 грн, чем в Еве за 15 грн. 100 %.
Это одна из причин дороговизны в прифронтовых районах. Вторая - большие зарплаты военных. Высокие доходы - высокие цены.
Господар Вельзевула написав:наш потужний заявил: ""Мы боремся сегодня за мир. Я думаю, что мир для многих украинцев – это победа. Потому что, я действительно так считаю, то, что Путин не смог нас захватить – он уже проиграл... А та победа, о которой вы думаете, какая-то громкая – это не главное, все эти парады и так далее. Это Путин любит очень, а нам бы войну закончить, жить и развивать свою страну
ЛАД вы куда то спешите? там есть тайм коды можно послушать отдельные вопросы например про русский язык с 3й минуты. могу научить закачивать в телеграм. там можно слушать фоном на выключенном экране, например в поездках.
andrijk777 написав:Ці всі питання-відповіді політиків - це мусор. Просто слова. Це стосується не тільки Зе. Але Зе точно майстер таких відповідей.
Но при этом почему-то все уверены, что Зе - плохой политик. Как так? (С) 😁
Интересно ещё и другое. Многие пишут, что они против конспирологии и следует опираться только на факты. Но когда речь заходит о Зеленском, то почему-то все готовы поверить, что он чуть ли не враг народа и точно расхититель западной помощи, хотя фактов 0.
Ну совсем уж в открытую врать не нужно, наверное? Во первых: первая и вторая группы -- это разные люди. Во вторых: далеко не все -- например ЛАД утверждает, что быть этого не может никогда. Ну и в третьих: между "враг народа" и "и точно расхититель западной помощи" -- вообще никакой связи.