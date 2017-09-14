freeze написав:

Wirująświatła написав: Banderlog написав: Для прикладу, брав поштучно капсули для прання 60 грн за 2шт. Для прикладу, брав поштучно капсули для прання 60 грн за 2шт. купите онлайн по 15,50/шт

https://eva.ua/ua/pr553779/

или вам Ariel не то пальто? купите онлайн по 15,50/штили вам Ariel не то пальто?

Тут есть нюансы. Обычно в прифронтовой зоне Новая почта не работает. Иногда есть передвижные отделения Укрпочты, но это на любителя работать с мобильными отделениями Укрпочты.У нас ближайшая Новая почта была в Херсоне, чтобы туда доехать по жутчайшим полевым дорогам и колдобинам, рискуя на мине подорваться, что было много раз в нашем районе. На бензин уходит куча денег. Потом этот знаменитый дроно опасный участок дороги к северу от Херсона. Я как-то там ехал на пассажирском, наблюдаю над полем где-то всего метров 5 от земли висит дрон, и сцука прямо наблюдает над нашей машиной, даже рожа поворачивается слева направо вслед нашему движению. Спасло то, что машина была не в военной раскраске, а удолбаное Жигули. Так что лучше купить за 60 грн, чем в Еве за 15 грн. 100 %.