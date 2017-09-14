Додано: Пон 10 лют, 2025 19:24

ЛАД написав: _hunter написав: ..........

Ну совсем уж в открытую врать не нужно, наверное?

Во первых: первая и вторая группы -- это разные люди.

Во вторых: далеко не все -- например ЛАД утверждает, что быть этого не может никогда.

Ну и в третьих: между "враг народа" и "и точно расхититель западной помощи" -- вообще никакой связи. ..........Ну совсем уж в открытую врать не нужно, наверное?Во первых: первая и вторая группы -- это разные люди.Во вторых: далеко не все -- например ЛАД утверждает, что быть этого не может никогда.Ну и в третьих: между "враг народа" и "и точно расхититель западной помощи" -- вообще никакой связи.

1. Ну совсем уж в открытую врать не нужно.

2. Что этого не может никогда, я никогда не утверждал. Писал только о том, что пока ни одного факта нет, а разговоров на форуме много.

3. Здесь обвинениями в адрес Зеленского занимаются почти все. Различается только тяжесть обвинений.

4. В условиях войны "враг народа" и "и точно расхититель западной помощи" практически одно и то же. 1. Ну совсем уж в открытую врать не нужно.2. Что этого не может никогда, я никогда не утверждал. Писал только о том, что пока ни одногонет, а разговоров на форуме много.3. Здесь обвинениями в адрес Зеленского занимаются почти все. Различается только тяжесть обвинений.4. В условиях войны "враг народа" и "и точно расхититель западной помощи" практически одно и то же.

ЛАД написав: все готовы поверить, что он чуть ли не враг народа и точно расхититель западной помощи все готовы поверить, что он чуть ли не враг народа и точно расхититель западной помощи

ЛАД написав: а разговоров на форуме много

а разговоров на форуме много

1/2 Вы, простите, где индульгенцию на вранье за гранью утрирования раздобыли?Давайте я вам напишу, что вы писали буквально в предыдущем посте?-- кто эти "все" -- где поименный список увидеть можно,Радует одно: прямо на ходу переобуваетесь -- "все" уже превратились вне понятно, правда, о чем разговоров -- но то такэ...3. Ну да. Ну и что? -- например на обвинение о том, что он с беспределом тцк ничего не делает -- вы как ответите?4. Вы этот тезис придумали -- сами с ним и спорьте.Меня польше его полная проф-непригодность (к текущим условиям) на пару с глубочайшей некомпетентностю заботят...