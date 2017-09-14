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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лют, 2025 19:08
Hotab написав: sergey_stasyuk555 написав:
кстаті хотаб трипільську тес совок будував 9 років.
а ти повірив що слуги все відновили менш ніж за рік.
навіть дітлахи не такі наївні зараз, просто якась ясєльна група ))
Тільки що поговорив з людиною з Обухова. Він пілот. Крім того що бачить з вікна, ще і літає в тому районі,
«Там дві труби, одна димить.» «так, чув що з літа частково працює.. наскільки повно - не знаю».
Те що і я сам бачив. Про що і написав.
Розказувати про «9 років», «спирт» , «а форбс писав» будеш своєму лікарю-наркологу.
Розкрию тайну... на багатьох теплових електростанціях, є також і водогрійні котли, а також присутнє теплофікаційне обладнання. Запросто могли його запустити в роботу, або підлатати якийсь котел, або теплофікаційну установку також туди ж в трубу вихлоп пустили, щоб не морочитись з викидами... щоб місто-супутник не замерзло...
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Додано: Пон 10 лют, 2025 19:09
ЛАД написав:
Обычно легко верят в подлость других те, кто сам легко поступит подло.
В данном случае, как мне кажется, дело не в этом.
У нас изначально, при полном отсутствии политической культуры, основным средством политической борьбы стало обвинение оппонентов в воровстве и прочих грехах. Теперь нечестность человека при власти воспринимается как аксиома.
Ну и святая вера, что все жили бы хорошо, если бы все не украли. Это сродни "отнять и поделить", но в адаптированном для демократии виде. Естественный переход.
Теперь за все это расплачивается.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 19:09
Wirująświatła написав:
Російський журналіст Дудь взяв інтерв'ю в Потапа
Потап, совершенно омерзительный типок. По крайней мере в Одессе, он не сможет попеть в ближайшие годы. Ему микрофон в одно место засунут.
Особенно выбешивает, что он приплетает тонущие в крови бригады ТРО, с тем что он записался заочно в дружинники ДФТГ, которые он почему-то называет теробороной.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 19:10
_hunter написав:
..........
Ну совсем уж в открытую врать не нужно, наверное?
Во первых: первая и вторая группы -- это разные люди.
Во вторых: далеко не все -- например ЛАД утверждает, что быть этого не может никогда.
Ну и в третьих: между "враг народа" и "и точно расхититель западной помощи" -- вообще никакой связи.
1. Ну совсем уж в открытую врать не нужно.
2. Что этого не может никогда, я никогда не утверждал. Писал только о том, что пока ни одного факта
нет, а разговоров на форуме много.
3. Здесь обвинениями в адрес Зеленского занимаются почти все. Различается только тяжесть обвинений.
4. В условиях войны "враг народа" и "и точно расхититель западной помощи" практически одно и то же.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 19:12
freeze написав:
Потап, совершенно омерзительный типок. По крайней мере в Одессе, он не сможет попеть в ближайшие годы. Ему микрофон в одно место засунут.
та как бы после войны не оказалось что 7-8 млн мужчин которых не было на фронте "омерзительные типки". На 2ч38мин потап говорит про Зеленского. Разве омерзительный типок может так омерзительно хвалить президента? После всех бусификаций и запретов на выезд заявлять "мы свободолюбивая нация"
интервью интересно тем насколько омерзительный типок органичен в турбопатриотизме. Я бы упал с дивана от удивления если бы он ругал президента.
ЛАД написав:
Здесь обвинениями в адрес Зеленского занимаются почти все.
какие обвинения в адрес Зеленского писали флер, холява, Сибарит? что то я много пропустил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 10 лют, 2025 19:29, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 19:18
ЛАД написав: sergey_stasyuk555 написав:
кстаті хотаб трипільську тес совок будував 9 років.
а ти повірив що слуги все відновили менш ніж за рік.
навіть дітлахи не такі наївні зараз, просто якась ясєльна група ))
Смотря какие разрушения.
Поменять прокладки сальника гораздо проще и быстрее, чем сделать автомобиль.
Ви ротор у парової турбіни 300МВт та генератора до неї уявляєте?
Якщо прилетіло коли блок працював, то турбіни вже немає і відновити її нелегко...
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Додано: Пон 10 лют, 2025 19:22
Сибарит написав: ЛАД написав:
Обычно легко верят в подлость других те, кто сам легко поступит подло.
В данном случае, как мне кажется, дело не в этом.
У нас изначально, при полном отсутствии политической культуры, основным средством политической борьбы стало обвинение оппонентов в воровстве и прочих грехах. Теперь нечестность человека при власти воспринимается как аксиома.
Ну и святая вера, что все жили бы хорошо, если бы все не украли. Это сродни "отнять и поделить", но в адаптированном для демократии виде. Естественный переход.
Теперь за все это расплачивается.
Не спорю, это тоже. Но в странах с высокой политической культурой тоже любят порыться в грязном белье.
И это не противоречит моему предположению.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 19:24
ЛАД написав: _hunter написав:
..........
Ну совсем уж в открытую врать не нужно, наверное?
Во первых: первая и вторая группы -- это разные люди.
Во вторых: далеко не все -- например ЛАД утверждает, что быть этого не может никогда.
Ну и в третьих: между "враг народа" и "и точно расхититель западной помощи" -- вообще никакой связи.
1. Ну совсем уж в открытую врать не нужно.
2. Что этого не может никогда, я никогда не утверждал. Писал только о том, что пока ни одного факта
нет, а разговоров на форуме много.
3. Здесь обвинениями в адрес Зеленского занимаются почти все. Различается только тяжесть обвинений.
4. В условиях войны "враг народа" и "и точно расхититель западной помощи" практически одно и то же.
1/2 Вы, простите, где индульгенцию на вранье за гранью утрирования раздобыли?
Давайте я вам напишу, что вы писали буквально в предыдущем посте?
ЛАД написав:
все готовы поверить, что он чуть ли не враг народа и точно расхититель западной помощи
-- кто эти "все" -- где поименный список увидеть можно,
Радует одно: прямо на ходу переобуваетесь -- "все" уже превратились в
ЛАД написав:
а разговоров на форуме много
не понятно, правда, о чем разговоров -- но то такэ...
3. Ну да. Ну и что? -- например на обвинение о том, что он с беспределом тцк ничего не делает -- вы как ответите?
4. Вы этот тезис придумали -- сами с ним и спорьте.
Меня польше его полная проф-непригодность (к текущим условиям) на пару с глубочайшей некомпетентностю заботят...
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Додано: Пон 10 лют, 2025 19:25
_Mykola_ написав: ЛАД написав: sergey_stasyuk555 написав:
кстаті хотаб трипільську тес совок будував 9 років.
а ти повірив що слуги все відновили менш ніж за рік.
навіть дітлахи не такі наївні зараз, просто якась ясєльна група ))
Смотря какие разрушения.
Поменять прокладки сальника гораздо проще и быстрее, чем сделать автомобиль.
Ви ротор у парової турбіни 300МВт та генератора до неї уявляєте?
Якщо прилетіло коли блок працював, то турбіни вже немає і відновити її нелегко...
Если прилетело так, что их повредило.
А если, к примеру, просто разрушило крышу или стену?
Какие там были разрушения, сами понимаете, ничего не знаю.
Виталий в посте viewtopic.php?p=5822975#p5822975
привёл цитату, из которой следует, что попаданий достаточно много, но вот вреда от них не так, чтобы очень.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 10 лют, 2025 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 19:29
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Здесь обвинениями в адрес Зеленского занимаются почти все.
какие обвинения в адрес Зеленского писали флер, холява, Сибарит? что то я много пропустил.
Виталька, я писал обвинения в адрес Зеленского, когда вы, 80% полезных хомячков, были "против Порошенко" и в адрес Зеленского ни слова поганого не писали
А сейчас то да, вы все такие, патужни разоблачители )
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