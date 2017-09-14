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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1253912540125411254212543>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:32

  _hunter написав: -- например на обвинение о том, что он с беспределом тцк ничего не делает -- вы как ответите?


Он есть основоположник этих методов. Открыто же сказано-партнеры дают оружие,а Украина-людей. А как тех людей набрать , если как говорил Бандерлог-"нация ухилянтив"?
И нация в целом это поддерживает. Все эти пенсы, легальные ухилянты, женщины,диточки- у них расчет простой-орки будут прессовать всех,а зеля-только мужиков 25-60.
Это же негласный договор между властью и обществом.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:33

  Господар Вельзевула написав:К светлейшему не пустят.
Венс маляву передаст,"это то же самое".

https://ua.news/ua/ukraine/vitseprezident-ssha-peredast-zelenskomu-usi-mesedzhi-vid-trampa-u-myunheni

Перешел по вашей ссылке, прочитал.
За словами Надзвичайного і Повноважного Посла України в США та Франції Олега Шамшура

Первая реакция - когда я пропустил, что вместо Маркаровой посол уже Шамшур? Порылся в Инете:

Шамшур Олег Владиславович
...
З 19 грудня 2005[6] по 12 травня 2010 — Надзвичайний та Повноважний Посол України в США.

З 30 березня 2006[7] по 12 травня 2010[8] — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом.

З 13 жовтня 2014 року призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці.[9]

З 29 листопада 2014 року призначений Постійним Представником України при ЮНЕСКО.[10]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B8%D1%87

Конечно же, бывший 15 лет назад послом в США и нынешний представитель Украины при ЮНЕСКО лучше всех знает, кто и когда встретится с Президентом Украины и о чем они будут говорить. Естественно и такому широко известному и всеми уважаемому инет-изданию ua.news не верить нельзя.

P.S. Уже 4,5 года как бывший представитель при ЮНЕСКО:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №218/2020
Про звільнення О.Шамшура з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та Постійного Представника України при ЮНЕСКО

Звільнити ШАМШУРА Олега Владиславовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та з посади Постійного Представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

11 червня 2020 року

https://www.president.gov.ua/documents/2182020-34089
Т.е. уже никто в дипломатии.
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 10 лют, 2025 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:36

_hunter
Простите, забыл, что с вами разговаривать бессмысленно.
Вы просто цепляетесь к мелочам, чтобы что?
Не понятно, что в речи "все" не означает "абсолютно все"?
Если вам что-то непонятно, то не исключаете варианта, что это не вина пишущего?
А меня больше заботит ваша "глубочайшая некомпетентность" в соединении со злопыхательством.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:37

  Wirująświatła написав:та как бы после войны не оказалось что 7-8 млн мужчин которых не было на фронте "омерзительные типки". На 2ч38мин потап говорит про Зеленского. Разве омерзительный типок может так омерзительно хвалить президента?

Это понятно, что после войны будут вопросы. И будет градация между теми, кто не сбежал, платил в Украине налоги, в меру сил помогал армии, слушал воздушные тревоги. И другой группы товарищей, которые сбежали, хоть через Тису, хоть через взятки на границе. Особенно это касается публичных особ, типа Потапа, Ани Лорак, Повалий, Медведчука, любителя волчиц Винника, Мураева и прочей коллаброционистской толпы.
Потап может подлизовать кому угодно, хоть Зеленскому, хоть путину. Это уже не играет никакой роли. Как сказал знаменитый философ, он уже окрасил себя в те цвета, которые он себя окрасил.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трішки походив по російським інетам

И кстати у России есть огромное количество опций просто ушатать хохляцкий рейх путем гуманитарной катастрофы. Но сука Путин крайне добрый (аж бесит).

Я бы расхуярил Водоканалы и хохлятина захлебнулась бы в дерьме и от отсутствия воды города превратились бы в трущобы


Це не 2022 року допис, не 2023 року, це свіженьке від 09.02.2025 року

На тому ресурсі, це трималось добу на другому місці
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  freeze написав:Потап, совершенно омерзительный типок. По крайней мере в Одессе, он не сможет попеть в ближайшие годы. Ему микрофон в одно место засунут.
та как бы после войны не оказалось что 7-8 млн мужчин которых не было на фронте "омерзительные типки". На 2ч38мин потап говорит про Зеленского. Разве омерзительный типок может так омерзительно хвалить президента? После всех бусификаций и запретов на выезд заявлять "мы свободолюбивая нация" :lol: интервью интересно тем насколько омерзительный типок органичен в турбопатриотизме. Я бы упал с дивана от удивления если бы он ругал президента. [

Якби ротар обмежився тим, що просто звалив, завалив хлєбало і просто "реалізував своє право на акуєннє життя(с)" ще б нічого. Але воно там тусується з кацапнею, і водночас щось вякає про якийсь опір і фронт, до яких не має жодного стосунку, ще й з претензією якось до того фронту і опору притесатись. Навіть винник з відосіками "хочу поділитися свіжим морським бризом з нашими захисниками" виглядає менш огидно (але все одно огидно).
А тут це лайно прийшло в ефір до іншого лайна дудя.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:41

  freeze написав:И будет градация между теми, кто не сбежал, платил в Украине налоги, в меру сил помогал армии, слушал воздушные тревоги. И другой группы товарищей, которые сбежали, хоть через Тису, хоть через взятки на границе.
звезду давида на спину, ночи разбитых витрин... проходили, знаем к чему это приводит. Потом появится диктатор и сгноит всех героев. Чтобы его не скинули. Опасно это делить людей на сорта по принципу кто где был или не был. И это не градация, а деградация. Отход от общечеловеческих ценностей к праву силы и ценности корочки убд.
  Faceless написав:А тут це лайно прийшло в ефір до іншого лайна дудя.
и лижет одно место президенту. а дудь почему лайно? за компанию?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:46

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:И да - по 8 грн это вы отстали от жизни. Это ещё довоенные цены.
есть и па 6. https://rozetka.com.ua/ua/478079094/p478079094/

Не знаю, что такое Wash, не пользовался.
Возможно, контрабанда или контрафакт?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:47

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:И да - по 8 грн это вы отстали от жизни. Это ещё довоенные цены.
есть и па 6. https://rozetka.com.ua/ua/478079094/p478079094/

Не знаю, что такое Wash, не пользовался.
Возможно, контрабанда или контрафакт?

у известных брендов есть свойство стоить дороже, называется "доплата за бренд"
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:49

  Wirująświatła написав:
  freeze написав:И будет градация между теми, кто не сбежал, платил в Украине налоги, в меру сил помогал армии, слушал воздушные тревоги. И другой группы товарищей, которые сбежали, хоть через Тису, хоть через взятки на границе.
звезду давида на спину, ночи разбитых витрин... проходили, знаем к чему это приводит. Потом появится диктатор и сгноит всех героев. Чтобы его не скинули. Опасно это делить людей на сорта по принципу кто где был или не был. И это не градация, а деградация. Отход от общечеловеческих ценностей к праву силы и ценности корочки убд.
  Faceless написав:А тут це лайно прийшло в ефір до іншого лайна дудя.
и лижет одно место президенту.

Виталик, не старайся, про тебя всё понятно, ты - чмо российское
Сколько бы ты не постил макак и не писал про EQ

PS. Из моих жизненных наблюдений, почему-то все те, кто ненавидит людей, очень умиляется видео с животными.
PPS. Был ещё один австрийский художник, собак очень любил
pesikot
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