_hunter написав: -- например на обвинение о том, что он с беспределом тцк ничего не делает -- вы как ответите?
Он есть основоположник этих методов. Открыто же сказано-партнеры дают оружие,а Украина-людей. А как тех людей набрать , если как говорил Бандерлог-"нация ухилянтив"? И нация в целом это поддерживает. Все эти пенсы, легальные ухилянты, женщины,диточки- у них расчет простой-орки будут прессовать всех,а зеля-только мужиков 25-60. Это же негласный договор между властью и обществом.
Конечно же, бывший 15 лет назад послом в США и нынешний представитель Украины при ЮНЕСКО лучше всех знает, кто и когда встретится с Президентом Украины и о чем они будут говорить. Естественно и такому широко известному и всеми уважаемому инет-изданию ua.news не верить нельзя.
P.S. Уже 4,5 года как бывший представитель при ЮНЕСКО:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №218/2020 Про звільнення О.Шамшура з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та Постійного Представника України при ЮНЕСКО
Звільнити ШАМШУРА Олега Владиславовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та з посади Постійного Представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом.
_hunter Простите, забыл, что с вами разговаривать бессмысленно. Вы просто цепляетесь к мелочам, чтобы что? Не понятно, что в речи "все" не означает "абсолютно все"? Если вам что-то непонятно, то не исключаете варианта, что это не вина пишущего? А меня больше заботит ваша "глубочайшая некомпетентность" в соединении со злопыхательством.
Wirująświatła написав:та как бы после войны не оказалось что 7-8 млн мужчин которых не было на фронте "омерзительные типки". На 2ч38мин потап говорит про Зеленского. Разве омерзительный типок может так омерзительно хвалить президента?
Это понятно, что после войны будут вопросы. И будет градация между теми, кто не сбежал, платил в Украине налоги, в меру сил помогал армии, слушал воздушные тревоги. И другой группы товарищей, которые сбежали, хоть через Тису, хоть через взятки на границе. Особенно это касается публичных особ, типа Потапа, Ани Лорак, Повалий, Медведчука, любителя волчиц Винника, Мураева и прочей коллаброционистской толпы. Потап может подлизовать кому угодно, хоть Зеленскому, хоть путину. Это уже не играет никакой роли. Как сказал знаменитый философ, он уже окрасил себя в те цвета, которые он себя окрасил.
freeze написав:Потап, совершенно омерзительный типок. По крайней мере в Одессе, он не сможет попеть в ближайшие годы. Ему микрофон в одно место засунут.
та как бы после войны не оказалось что 7-8 млн мужчин которых не было на фронте "омерзительные типки". На 2ч38мин потап говорит про Зеленского. Разве омерзительный типок может так омерзительно хвалить президента? После всех бусификаций и запретов на выезд заявлять "мы свободолюбивая нация" интервью интересно тем насколько омерзительный типок органичен в турбопатриотизме. Я бы упал с дивана от удивления если бы он ругал президента. [
Якби ротар обмежився тим, що просто звалив, завалив хлєбало і просто "реалізував своє право на акуєннє життя(с)" ще б нічого. Але воно там тусується з кацапнею, і водночас щось вякає про якийсь опір і фронт, до яких не має жодного стосунку, ще й з претензією якось до того фронту і опору притесатись. Навіть винник з відосіками "хочу поділитися свіжим морським бризом з нашими захисниками" виглядає менш огидно (але все одно огидно). А тут це лайно прийшло в ефір до іншого лайна дудя.
freeze написав:И будет градация между теми, кто не сбежал, платил в Украине налоги, в меру сил помогал армии, слушал воздушные тревоги. И другой группы товарищей, которые сбежали, хоть через Тису, хоть через взятки на границе.
звезду давида на спину, ночи разбитых витрин... проходили, знаем к чему это приводит. Потом появится диктатор и сгноит всех героев. Чтобы его не скинули. Опасно это делить людей на сорта по принципу кто где был или не был. И это не градация, а деградация. Отход от общечеловеческих ценностей к праву силы и ценности корочки убд.
Faceless написав:А тут це лайно прийшло в ефір до іншого лайна дудя.
и лижет одно место президенту. а дудь почему лайно? за компанию?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 19:46, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:И будет градация между теми, кто не сбежал, платил в Украине налоги, в меру сил помогал армии, слушал воздушные тревоги. И другой группы товарищей, которые сбежали, хоть через Тису, хоть через взятки на границе.
звезду давида на спину, ночи разбитых витрин... проходили, знаем к чему это приводит. Потом появится диктатор и сгноит всех героев. Чтобы его не скинули. Опасно это делить людей на сорта по принципу кто где был или не был. И это не градация, а деградация. Отход от общечеловеческих ценностей к праву силы и ценности корочки убд.
Faceless написав:А тут це лайно прийшло в ефір до іншого лайна дудя.
и лижет одно место президенту.
Виталик, не старайся, про тебя всё понятно, ты - чмо российское Сколько бы ты не постил макак и не писал про EQ
PS. Из моих жизненных наблюдений, почему-то все те, кто ненавидит людей, очень умиляется видео с животными. PPS. Был ещё один австрийский художник, собак очень любил