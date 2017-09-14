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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12540125411254212543>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:А тут це лайно прийшло в ефір до іншого лайна дудя.
и лижет одно место президенту. а дудь почему лайно? за компанию?

Мені все одно хто кому що лиже, це не має значення.
русня лайно апріорі
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:55

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:-----------------------------
ЛАД
И да - по 8 грн это вы отстали от жизни. Это ещё довоенные цены.
-----------------------------
есть и па 6. https://rozetka.com.ua/ua/478079094/p478079094/

Не знаю, что такое Wash, не пользовался.
Возможно, контрабанда или контрафакт?

у известных брендов есть свойство стоить дороже, называется "доплата за бренд"

Спасибо, это я знаю.
Но не знаю, насколько известен бренд Wash.
И ещё, капсулы Ариэль стоили ещё в 2022 по 8 грн, а бОльшие упаковки обходились, если правильно помню, ещё немного дешевле.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:55

  Faceless написав:русня лайно апріорі
даже дети 0-12 которые не голосовали за путина и не убивали украинцев?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:58

  Wirująświatła написав:ЛАД вы куда то спешите? там есть тайм коды можно послушать отдельные вопросы например про русский язык с 3й минуты. могу научить закачивать в телеграм. там можно слушать фоном на выключенном экране, например в поездках.

YouTube

Спасибо, в поездке мне не нужно, редко езжу.
А время всегда ограничено. Человек не бессмертен. Тратить 3 часа на Потапа это роскошь. Столько времени я не потрачу даже на Трампа.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:59

Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:русня лайно апріорі
даже дети 0-12 которые не голосовали за путина и не убивали украинцев?
Хіба що доведуть зворотнє
Русня і є носій "руського миру" і цього вже достатньо для несприйняття. Незалежно від віку
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:01

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:русня лайно апріорі
даже дети 0-12 которые не голосовали за путина и не убивали украинцев?
Хіба що доведуть зворотнє

лично вам)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:01

  Wirująświatła написав:звезду давида на спину, ночи разбитых витрин... проходили, знаем к чему это приводит. Потом появится диктатор и сгноит всех героев. Чтобы его не скинули. Опасно это делить людей на сорта по принципу кто где был или не был. И это не градация, а деградация. Отход от общечеловеческих ценностей к праву силы и ценности корочки убд.

Какие общечеловеческие ценности, всегда для государства и людей есть градация. Одно дело убийца бабушек топором и воровство их пенсий, другой дело те, кто ухаживает за престарелыми и получает компенсацию и уважение за это от государства.
Еще раз говорю мнимый теробороновец Потап, волкодав Винник, Ани Лорак, Повалий и другие коллаборационисты не смогут в ближайшие годы выступить в Одессе, уже молчу про Львов.
Ну единственный вариант, если путин оккупирует Одессу, и будет концерт Газманова, Шамана, Потапа и Ани Лорак. Но и тут, я бы не гарантировал их жизни. Урны иногда взрываются.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:03

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Здесь обвинениями в адрес Зеленского занимаются почти все.
какие обвинения в адрес Зеленского писали флер, холява, Сибарит? что то я много пропустил.



Виталик , я не писал и писать не буду плохого про Президента нашей страны !
Он попал в тяжелейшую ситуацию .Не потому что он сам туда лез , а потому что напали на Украину и он оказался в ситуации ...
НЕ СБЕЖАЛ ,не скулил , и попрежнему является ПАТРИОТОМ УКРАИНЫ .

Я уважаю его .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:04

  Wirująświatła написав:
  freeze написав:И будет градация между теми, кто не сбежал, платил в Украине налоги, в меру сил помогал армии, слушал воздушные тревоги. И другой группы товарищей, которые сбежали, хоть через Тису, хоть через взятки на границе.
звезду давида на спину, ночи разбитых витрин... проходили, знаем к чему это приводит. Потом появится диктатор и сгноит всех героев. Чтобы его не скинули. Опасно это делить людей на сорта по принципу кто где был или не был. И это не градация, а деградация. Отход от общечеловеческих ценностей к праву силы и ценности корочки убд.
......?
Опасно или нет, но это случается в той или иной мере после любых значащих событий в жизни нации.

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:русня лайно апріорі
даже дети 0-12 которые не голосовали за путина и не убивали украинцев?
Не обращайте внимание.
Это к нашим с ним спорам о разнице между патриотизмом и национализмом. И опасности национализма.
Чем это высказывание отличается от нацистских или ряда нынешних рашистских? Только изменением знака.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:05

  freeze написав:Еще раз говорю мнимый теробороновец Потап, волкодав Винник, Ани Лорак, Повалий и другие коллаборационисты не смогут в ближайшие годы выступить в Одессе, уже молчу про Львов.
Не там врагов ищете) возможно-вероятно это нехорошие люди, но кто им разрешил быть нехорошими, кто им всё прощает? может их покрывает власть, та самая которая одних посылает на смерть, а других делать деньги в безопасном месте.
Wirująświatła
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