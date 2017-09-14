|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 10 лют, 2025 19:52
Wirująświatła написав: Faceless написав:
А тут це лайно прийшло в ефір до іншого лайна дудя.
и лижет одно место президенту. а дудь почему лайно? за компанию?
Мені все одно хто кому що лиже, це не має значення.
русня лайно апріорі
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35819
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 8133 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 10 лют, 2025 19:55
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Не знаю, что такое Wash, не пользовался.
Возможно, контрабанда или контрафакт?
у известных брендов есть свойство стоить дороже, называется "доплата за бренд"
Спасибо, это я знаю.
Но не знаю, насколько известен бренд Wash.
И ещё, капсулы Ариэль стоили ещё в 2022 по 8 грн, а бОльшие упаковки обходились, если правильно помню, ещё немного дешевле.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33021
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 10 лют, 2025 19:55
Faceless написав:
русня лайно апріорі
даже дети 0-12 которые не голосовали за путина и не убивали украинцев?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27960
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3406 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Пон 10 лют, 2025 19:58
Wirująświatła написав:ЛАД
вы куда то спешите? там есть тайм коды можно послушать отдельные вопросы например про русский язык с 3й минуты. могу научить закачивать в телеграм. там можно слушать фоном на выключенном экране, например в поездках.YouTube
Спасибо, в поездке мне не нужно, редко езжу.
А время всегда ограничено. Человек не бессмертен. Тратить 3 часа на Потапа это роскошь. Столько времени я не потрачу даже на Трампа.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33021
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 10 лют, 2025 19:59
Wirująświatła написав: Faceless написав:
русня лайно апріорі
даже дети 0-12 которые не голосовали за путина и не убивали украинцев?
Хіба що доведуть зворотнє
Русня і є носій "руського миру" і цього вже достатньо для несприйняття. Незалежно від віку
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35819
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 8133 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 10 лют, 2025 20:01
Faceless написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
русня лайно апріорі
даже дети 0-12 которые не голосовали за путина и не убивали украинцев?
Хіба що доведуть зворотнє
лично вам)
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27960
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3406 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Пон 10 лют, 2025 20:01
Wirująświatła написав:
звезду давида на спину, ночи разбитых витрин... проходили, знаем к чему это приводит. Потом появится диктатор и сгноит всех героев. Чтобы его не скинули. Опасно это делить людей на сорта по принципу кто где был или не был. И это не градация, а деградация. Отход от общечеловеческих ценностей к праву силы и ценности корочки убд.
Какие общечеловеческие ценности, всегда для государства и людей есть градация. Одно дело убийца бабушек топором и воровство их пенсий, другой дело те, кто ухаживает за престарелыми и получает компенсацию и уважение за это от государства.
Еще раз говорю мнимый теробороновец Потап, волкодав Винник, Ани Лорак, Повалий и другие коллаборационисты не смогут в ближайшие годы выступить в Одессе, уже молчу про Львов.
Ну единственный вариант, если путин оккупирует Одессу, и будет концерт Газманова, Шамана, Потапа и Ани Лорак. Но и тут, я бы не гарантировал их жизни. Урны иногда взрываются.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20537
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4790 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
23
5
1
Додано: Пон 10 лют, 2025 20:03
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Здесь обвинениями в адрес Зеленского занимаются почти все.
какие обвинения в адрес Зеленского писали флер, холява, Сибарит? что то я много пропустил.
Виталик , я не писал и писать не буду плохого про Президента нашей страны !
Он попал в тяжелейшую ситуацию .Не потому что он сам туда лез , а потому что напали на Украину и он оказался в ситуации ...
НЕ СБЕЖАЛ ,не скулил , и попрежнему является ПАТРИОТОМ УКРАИНЫ .
Я уважаю его .
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5091
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4517 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Пон 10 лют, 2025 20:04
Wirująświatła написав: freeze написав:
И будет градация между теми, кто не сбежал, платил в Украине налоги, в меру сил помогал армии, слушал воздушные тревоги. И другой группы товарищей, которые сбежали, хоть через Тису, хоть через взятки на границе.
звезду давида на спину, ночи разбитых витрин... проходили, знаем к чему это приводит. Потом появится диктатор и сгноит всех героев. Чтобы его не скинули. Опасно это делить людей на сорта по принципу кто где был или не был. И это не градация, а деградация. Отход от общечеловеческих ценностей к праву силы и ценности корочки убд.
......?
Опасно или нет, но это случается в той или иной мере после любых значащих событий в жизни нации.
Wirująświatła написав: Faceless написав:
русня лайно апріорі
даже дети 0-12 которые не голосовали за путина и не убивали украинцев?
Не обращайте внимание.
Это к нашим с ним спорам о разнице между патриотизмом и национализмом. И опасности национализма.
Чем это высказывание отличается от нацистских или ряда нынешних рашистских? Только изменением знака.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33021
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 10 лют, 2025 20:05
freeze написав:
Еще раз говорю мнимый теробороновец Потап, волкодав Винник, Ани Лорак, Повалий и другие коллаборационисты не смогут в ближайшие годы выступить в Одессе, уже молчу про Львов.
Не там врагов ищете) возможно-вероятно это нехорошие люди, но кто им разрешил быть нехорошими, кто им всё прощает? может их покрывает власть, та самая которая одних посылает на смерть, а других делать деньги в безопасном месте.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27960
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3406 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|85314
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|259288
|
|
|6076
|905070
|
|