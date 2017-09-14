Додано: Пон 10 лют, 2025 20:01

Wirująświatła написав: звезду давида на спину, ночи разбитых витрин... проходили, знаем к чему это приводит. Потом появится диктатор и сгноит всех героев. Чтобы его не скинули. Опасно это делить людей на сорта по принципу кто где был или не был. И это не градация, а деградация. Отход от общечеловеческих ценностей к праву силы и ценности корочки убд. звезду давида на спину, ночи разбитых витрин... проходили, знаем к чему это приводит. Потом появится диктатор и сгноит всех героев. Чтобы его не скинули. Опасно это делить людей на сорта по принципу кто где был или не был. И это не градация, а деградация. Отход от общечеловеческих ценностей к праву силы и ценности корочки убд.

Какие общечеловеческие ценности, всегда для государства и людей есть градация. Одно дело убийца бабушек топором и воровство их пенсий, другой дело те, кто ухаживает за престарелыми и получает компенсацию и уважение за это от государства.Еще раз говорю мнимый теробороновец Потап, волкодав Винник, Ани Лорак, Повалий и другие коллаборационисты не смогут в ближайшие годы выступить в Одессе, уже молчу про Львов.Ну единственный вариант, если путин оккупирует Одессу, и будет концерт Газманова, Шамана, Потапа и Ани Лорак. Но и тут, я бы не гарантировал их жизни. Урны иногда взрываются.