Додано: Пон 10 лют, 2025 20:16

Wirująświatła написав: Faceless написав: русня лайно апріорі русня лайно апріорі даже дети 0-12 которые не голосовали за путина и не убивали украинцев? даже дети 0-12 которые не голосовали за путина и не убивали украинцев?

ЛАД написав: Господар Вельзевула написав: Я вам напомню как зеленые ссали в уши, что восстановление невозможно и три года будем жить с отключениями.

Они даже тут не могут не врать, -10 на улице, у меня на полляма бекапов- а свет не отключают.

Если зеленый открыл рот-он соврал.

Явно загоняли лохов в покупку всего энерготворящего и энергонакопительного. Им потом битками заносили откаты за панические высказывания и вырубания рубильников в +38 в тени. Лицедеи,блин. Цирк на дроти Я вам, что восстановление невозможно и три года будем жить с отключениями.Они даже тут не могут не врать, -10 на улице,Явно загонялив покупку всего энерготворящего и энергонакопительного.и вырубания рубильников в +38 в тени. Лицедеи,блин. Цирк на дроти

Как-то не отслеживал заявления по Киевской ТЭЦ - далеко, меня не касалось.

По харьковской ТЭЦ-5 такие заявления были, так она и не работает.



А по отключениям э-э два момента.

1. Уникально тёплая зима. Во всяком случае, первые 2 месяца. Холодно стало всего 3-4 дня назад. И то -10 у нас только ночью, днём ниже -5 пока не было.

2. Сколько тут ругают Зеленского, что он не предупредил о войне . Теперь решили "на всякий случай" предупредить о возможных отключениях э-э. Ругают за это. Но была бы зима похолоднее, кто знает, как бы было. Да и сейчас возможны варианты, зима ещё не кончилась. Сегодня здесь писали, что закупки газа Украиной сильно выросли.

То, что у нас люди паникёры, а у вас "на полляма бекапов", так кто виноват, что народ такой нервный? Тут много обсуждали этот вопрос и я писал, что не буду заниматься всей этой самодеятельностью. И таки не потратил ни копейки. Как-то не отслеживал заявления по Киевской ТЭЦ - далеко, меня не касалось.А по отключениям э-э два момента.1. Уникально тёплая зима. Во всяком случае, первые 2 месяца. Холодно стало всего 3-4 дня назад. И то -10 у нас только ночью, днём ниже -5 пока не было.2. Сколько тут ругают Зеленского,. Теперь решили "на всякий случай" предупредить о возможных отключениях э-э. Ругают за это. Но была бы зима похолоднее, кто знает, как бы было. Да и сейчас возможны варианты, зима ещё не кончилась. Сегодня здесь писали, что закупки газа Украиной сильно выросли.То, что у нас люди паникёры, а у вас "на полляма бекапов",? Тут много обсуждали этот вопрос и я писал, что не буду заниматься всей этой самодеятельностью. И таки не потратил ни копейки.

У меня есть пример, когда семья выехала из оккупации в независимую Украину. Жилье естественно бросили с надеждой вернуться. Естественно интересуются как там живут их соседи и главное чем. После обмена видосиками с бывшими соседями и их просмотров семья утверждает, что пропаганда русни такая изощренная и эффективная, что они через часок просмотра непроизвольно начинают сами ей верить. Хотя из личного опыта знают, что все точно было по другому.Украинская государственная пропаганда применяет больше правды в своих текстах и говорящих головах и именно по этой причине проигрывает кремлевской, которая строит свою политику исключительно на лжи, в крайнем случае подмене понятий.Поэтому будьте уверены, что даже дети их 0-12 лет вскоре станут убийцами украинцев и будут мечтать о войне.Ух ты!!! Какая интересная история про "бекапы".А вернее про классический случай разворота рынка бекапов после информационного загона. Напомню, что операторы рынка "бекапов" подразделяеются на импортеров (дистрибьютеров), дилеров и торгашей на условном рынке типа "Юность" в Киеве. При появлении в СМИ панических сообщений отпускные цены на "бекапы" поднимают абсолютно все операторы рынка. А вот любому продавцу "бекапов" нужно знать тренд и его перспективы на рынке (рост, падение, стабильность). Для этого он анализирует состояние дел в продажах и ищет ответы на приблизительно такие вопросы:а) дают ли дистрибьютеры "бекапы" своим дилерам с отсрочкой платежей (или по договорам комиссии / поручения) в данный момент или у них склады уже пустые?б) какие товары-заменители есть для "бекапов"?в) какова расчетная или целесообразная цена бекапов должна быть для бизнеса в данный момент времени из условия целесообразности продолжения его работы для собственника? К примеру какую цену бекапа потянет кофейня, которая хочет работать непрерывно?Признаки того, что рыночные цены будут расти дальше: дистрибьютер сообщает о пустых складах, товары-заменители пока еще малопригодны для решения проблем с энергоснабжением, кофейни обрывают тебе телефон и согласны с твоей старой розничной дурной ценой для физических лиц.Признаки того, что рыночные цены останутся стабильными. Дистрибьютер работает по договорам с отсрочкой платежа, комиссии/поручения. Уверяет, что склад его работает в обычном режиме. О товарах-заменителях есть информация, что они есть, но без убедительных доказательств. Условные кофейни не звонят тебе вообще или редко.И самое интересное для пострадавшего Вельзевула это признаки того, что рыночные цены вот-вот упадут. Дистрибьютер меняет условия работы: "бекапы" поставляет с отсрочкой платежа или только по предоплате. Ведь он по состоянию продаж знает, что впереди ценопад. Число розничных продавцов на рынке выросло до неприличия. Слышны разговоры об использовании товаров заменителей для бекапов. Число звонков от кофейней вдруг резко снизилось и они готовы купить, но раза в 2-3 дешевле.Теперь о загоне "лохов". Вы не правильно это обозвали. Скорее всего это были призывы для волонтерских международных организаций начать сборы на целевую помощь, связанную с беспрерывным электроснабжением для обычных граждан, ВПО и т.д. Доказательством являются миллионы доставленных и переданных фонариков, пауэрбанков для наших граждан и бекапов для громад. Вывод: не целесообразно, Вельзевул, пользоваться информацией не для ваших ушей и потом пускать кипяток непроизвольно.Теперь для ЛАДа, который вроде как уже не молод и наверное очень не глуп, но, по моему, немного подвержен влиянию форумных кремлеботов и явных предателей Украины, которые сбивают его с правильного пути.Кого Зеленский должен был предупредить о войне он предупредил и дал соответствующие распоряжения подготовить указы, приказы, назначения. Дальнейшие его действия как президента классически направлены на манипуляции сознанием тех, кто будет участвовать в боях за защиту украинской земли от кремлевской орды. Для этого население должно остаться на месте в момент нападения, ведь это будет мотивировать наших украинских героев. Согласитесь, что защищать заранее и быстро брошенный твоим населением населенный пункт, захочется менее самоотверженно и упорно. А упорство наших защитников необходимо, иначе орки разграбят всю страну. Надеюсь, в добропорядочность тех, кто пришел на чужую землю захватывать, грабить, насиловать и убивать, мало кто верит. Хотя я точно знаю, что и такие здесь есть. Кто продался, кто является жертвой кремлевской пропаганды, а кто-то ловится на демагогию по типу раз он сидит во Львове и "русские буряты" там еще не грабили, то сообщения с востока Украины они по его мнению это ложь Зеленского.Более того соврать о том, что войну не ждем и мы к ней не готовимся - это ОБЯЗАННОСТЬ Президента также с целью ввода в заблуждения врага!!! Ведь и путин на своей должности постоянно врет, это тоже его должностные обязанности, которые в его случае направлены на попытку снятия с себя ответственности за развязывание войны раз по другому, без стрельбы, не удается ограбить украинское государство (а значит абсолютно каждого украинца, если кто-то еще сомневается).