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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 125411254212543125441254512546>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:07

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:русня лайно апріорі
даже дети 0-12 которые не голосовали за путина и не убивали украинцев?

Это которых одевали в гимнастерки ? На парадах "можем повторить"

Или которые изображали работу НКВД ?

Да, даже эти
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:09

  ЛАД написав:_hunter
Простите, забыл, что с вами разговаривать бессмысленно.
Вы просто цепляетесь к мелочам, чтобы что?
Не понятно, что в речи "все" не означает "абсолютно все"?
Если вам что-то непонятно, то не исключаете варианта, что это не вина пишущего?
А меня больше заботит ваша "глубочайшая некомпетентность" в соединении со злопыхательством.

Простите, забыл, что с вами разговаривать бессмысленно.
"Цепляюсь к мелочам" -- потому, что эти "мелочи" кардинально смысл вашего меняют: если написать "а
некоторые люди верят" -- уже не так пафосно звучит? :wink:
Настолько не пафосно, что ни я ни кто-то еще пост даже коментировать не будут.

Аналогично ваше "враг народа": в адрес "этого" я такую формулировку за последний год что-то ни разу не припоминаю.
Или же вы про вами же придуманный тезис "коррупционер = враг народа"?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:10

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:
  sergey_stasyuk555 написав:кстаті хотаб трипільську тес совок будував 9 років.
а ти повірив що слуги все відновили менш ніж за рік.
навіть дітлахи не такі наївні зараз, просто якась ясєльна група ))

Тільки що поговорив з людиною з Обухова. Він пілот. Крім того що бачить з вікна, ще і літає в тому районі,
«Там дві труби, одна димить.» «так, чув що з літа частково працює.. наскільки повно - не знаю».
Те що і я сам бачив. Про що і написав.
Розказувати про «9 років», «спирт» , «а форбс писав» будеш своєму лікарю-наркологу.

Розкрию тайну... на багатьох теплових електростанціях, є також і водогрійні котли, а також присутнє теплофікаційне обладнання. Запросто могли його запустити в роботу, або підлатати якийсь котел, або теплофікаційну установку також туди ж в трубу вихлоп пустили, щоб не морочитись з викидами... щоб місто-супутник не замерзло...



« чув що з літа частково працює»(с)
Літом ніхто не замерзав
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:16

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:русня лайно апріорі
даже дети 0-12 которые не голосовали за путина и не убивали украинцев?

У меня есть пример, когда семья выехала из оккупации в независимую Украину. Жилье естественно бросили с надеждой вернуться. Естественно интересуются как там живут их соседи и главное чем. После обмена видосиками с бывшими соседями и их просмотров семья утверждает, что пропаганда русни такая изощренная и эффективная, что они через часок просмотра непроизвольно начинают сами ей верить. Хотя из личного опыта знают, что все точно было по другому.

Украинская государственная пропаганда применяет больше правды в своих текстах и говорящих головах и именно по этой причине проигрывает кремлевской, которая строит свою политику исключительно на лжи, в крайнем случае подмене понятий.

Поэтому будьте уверены, что даже дети их 0-12 лет вскоре станут убийцами украинцев и будут мечтать о войне.

  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:Я вам напомню как зеленые ссали в уши, что восстановление невозможно и три года будем жить с отключениями.
Они даже тут не могут не врать, -10 на улице, у меня на полляма бекапов- а свет не отключают.
Если зеленый открыл рот-он соврал.
Явно загоняли лохов в покупку всего энерготворящего и энергонакопительного. Им потом битками заносили откаты за панические высказывания и вырубания рубильников в +38 в тени. Лицедеи,блин. Цирк на дроти :(

Как-то не отслеживал заявления по Киевской ТЭЦ - далеко, меня не касалось.
По харьковской ТЭЦ-5 такие заявления были, так она и не работает.

А по отключениям э-э два момента.
1. Уникально тёплая зима. Во всяком случае, первые 2 месяца. Холодно стало всего 3-4 дня назад. И то -10 у нас только ночью, днём ниже -5 пока не было.
2. Сколько тут ругают Зеленского, что он не предупредил о войне. Теперь решили "на всякий случай" предупредить о возможных отключениях э-э. Ругают за это. Но была бы зима похолоднее, кто знает, как бы было. Да и сейчас возможны варианты, зима ещё не кончилась. Сегодня здесь писали, что закупки газа Украиной сильно выросли.
То, что у нас люди паникёры, а у вас "на полляма бекапов", так кто виноват, что народ такой нервный? Тут много обсуждали этот вопрос и я писал, что не буду заниматься всей этой самодеятельностью. И таки не потратил ни копейки.


Ух ты!!! Какая интересная история про "бекапы". :mrgreen: А вернее про классический случай разворота рынка бекапов после информационного загона. Напомню, что операторы рынка "бекапов" подразделяеются на импортеров (дистрибьютеров), дилеров и торгашей на условном рынке типа "Юность" в Киеве. При появлении в СМИ панических сообщений отпускные цены на "бекапы" поднимают абсолютно все операторы рынка. А вот любому продавцу "бекапов" нужно знать тренд и его перспективы на рынке (рост, падение, стабильность). Для этого он анализирует состояние дел в продажах и ищет ответы на приблизительно такие вопросы:
а) дают ли дистрибьютеры "бекапы" своим дилерам с отсрочкой платежей (или по договорам комиссии / поручения) в данный момент или у них склады уже пустые?
б) какие товары-заменители есть для "бекапов"?
в) какова расчетная или целесообразная цена бекапов должна быть для бизнеса в данный момент времени из условия целесообразности продолжения его работы для собственника? К примеру какую цену бекапа потянет кофейня, которая хочет работать непрерывно?

Признаки того, что рыночные цены будут расти дальше: дистрибьютер сообщает о пустых складах, товары-заменители пока еще малопригодны для решения проблем с энергоснабжением, кофейни обрывают тебе телефон и согласны с твоей старой розничной дурной ценой для физических лиц.

Признаки того, что рыночные цены останутся стабильными. Дистрибьютер работает по договорам с отсрочкой платежа, комиссии/поручения. Уверяет, что склад его работает в обычном режиме. О товарах-заменителях есть информация, что они есть, но без убедительных доказательств. Условные кофейни не звонят тебе вообще или редко.

И самое интересное для пострадавшего Вельзевула это признаки того, что рыночные цены вот-вот упадут. Дистрибьютер меняет условия работы: "бекапы" поставляет с отсрочкой платежа или только по предоплате. Ведь он по состоянию продаж знает, что впереди ценопад. Число розничных продавцов на рынке выросло до неприличия. Слышны разговоры об использовании товаров заменителей для бекапов. Число звонков от кофейней вдруг резко снизилось и они готовы купить, но раза в 2-3 дешевле.

Теперь о загоне "лохов". Вы не правильно это обозвали. Скорее всего это были призывы для волонтерских международных организаций начать сборы на целевую помощь, связанную с беспрерывным электроснабжением для обычных граждан, ВПО и т.д. Доказательством являются миллионы доставленных и переданных фонариков, пауэрбанков для наших граждан и бекапов для громад. Вывод: не целесообразно, Вельзевул, пользоваться информацией не для ваших ушей и потом пускать кипяток непроизвольно.

Теперь для ЛАДа, который вроде как уже не молод и наверное очень не глуп, но, по моему, немного подвержен влиянию форумных кремлеботов и явных предателей Украины, которые сбивают его с правильного пути.

Кого Зеленский должен был предупредить о войне он предупредил и дал соответствующие распоряжения подготовить указы, приказы, назначения. Дальнейшие его действия как президента классически направлены на манипуляции сознанием тех, кто будет участвовать в боях за защиту украинской земли от кремлевской орды. Для этого население должно остаться на месте в момент нападения, ведь это будет мотивировать наших украинских героев. Согласитесь, что защищать заранее и быстро брошенный твоим населением населенный пункт, захочется менее самоотверженно и упорно. А упорство наших защитников необходимо, иначе орки разграбят всю страну. Надеюсь, в добропорядочность тех, кто пришел на чужую землю захватывать, грабить, насиловать и убивать, мало кто верит. Хотя я точно знаю, что и такие здесь есть. Кто продался, кто является жертвой кремлевской пропаганды, а кто-то ловится на демагогию по типу раз он сидит во Львове и "русские буряты" там еще не грабили, то сообщения с востока Украины они по его мнению это ложь Зеленского.

Более того соврать о том, что войну не ждем и мы к ней не готовимся - это ОБЯЗАННОСТЬ Президента также с целью ввода в заблуждения врага!!! Ведь и путин на своей должности постоянно врет, это тоже его должностные обязанности, которые в его случае направлены на попытку снятия с себя ответственности за развязывание войны раз по другому, без стрельбы, не удается ограбить украинское государство (а значит абсолютно каждого украинца, если кто-то еще сомневается).
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:18

  Wirująświatła написав:
  freeze написав:Еще раз говорю мнимый теробороновец Потап, волкодав Винник, Ани Лорак, Повалий и другие коллаборационисты не смогут в ближайшие годы выступить в Одессе, уже молчу про Львов.
Не там врагов ищете) возможно-вероятно это нехорошие люди, но кто им разрешил быть нехорошими, кто им всё прощает? может их покрывает власть, та самая которая одних посылает на смерть, а других делать деньги в безопасном месте.

Вина власти не отменяет вину и ответственность людей.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:20

  ЛАД написав:Вина власти не отменяет вину и ответственность людей.
степень вины очень разная. у меня нет инструмента бороться с бусификацией и коррупцией.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:24

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Вина власти не отменяет вину и ответственность людей.
степень вины очень разная. у меня нет инструмента бороться с бусификацией и коррупцией.

Потапа и прочих freeze не обвиняет в бусификации и коррупции. :)
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:26

_hunter Хочется поговорить?
Вперед и с песней.
Без меня.
Лучше учите язык.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:33

  ЛАД написав:_hunter Хочется поговорить?
Вперед и с песней.
Без меня.
Лучше учите язык.

Не хочу. Я же вам написал: меньше пафоса -- за всякой гранью разумного -- и я бы на то сообщение вообще внимания не обратил бы.
За мудрый совет -- спасибо -- учу. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:33

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Вина власти не отменяет вину и ответственность людей.
степень вины очень разная. у меня нет инструмента бороться с бусификацией и коррупцией.

Виталька, ты писал, что у тебя нет ни приписного, ни военника

Водительские права, в законный способ, ты бы не получил никогда
Значит, ты их купил и ... борешься с коррупцией

Сожги свои водительские права, если ты борец с коррупцией )
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