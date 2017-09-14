Это которых одевали в гимнастерки ? На парадах "можем повторить"
Или которые изображали работу НКВД ?
Да, даже эти
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Додано: Пон 10 лют, 2025 20:07
Додано: Пон 10 лют, 2025 20:09
Простите, забыл, что с вами разговаривать бессмысленно.
"Цепляюсь к мелочам" -- потому, что эти "мелочи" кардинально смысл вашего меняют: если написать "а
некоторые люди верят" -- уже не так пафосно звучит?
Настолько не пафосно, что ни я ни кто-то еще пост даже коментировать не будут.
Аналогично ваше "враг народа": в адрес "этого" я такую формулировку за последний год что-то ни разу не припоминаю.
Или же вы про вами же придуманный тезис "коррупционер = враг народа"?
Додано: Пон 10 лют, 2025 20:10
« чув що з літа частково працює»(с)
Літом ніхто не замерзав
Додано: Пон 10 лют, 2025 20:16
У меня есть пример, когда семья выехала из оккупации в независимую Украину. Жилье естественно бросили с надеждой вернуться. Естественно интересуются как там живут их соседи и главное чем. После обмена видосиками с бывшими соседями и их просмотров семья утверждает, что пропаганда русни такая изощренная и эффективная, что они через часок просмотра непроизвольно начинают сами ей верить. Хотя из личного опыта знают, что все точно было по другому.
Украинская государственная пропаганда применяет больше правды в своих текстах и говорящих головах и именно по этой причине проигрывает кремлевской, которая строит свою политику исключительно на лжи, в крайнем случае подмене понятий.
Поэтому будьте уверены, что даже дети их 0-12 лет вскоре станут убийцами украинцев и будут мечтать о войне.
Ух ты!!! Какая интересная история про "бекапы". А вернее про классический случай разворота рынка бекапов после информационного загона. Напомню, что операторы рынка "бекапов" подразделяеются на импортеров (дистрибьютеров), дилеров и торгашей на условном рынке типа "Юность" в Киеве. При появлении в СМИ панических сообщений отпускные цены на "бекапы" поднимают абсолютно все операторы рынка. А вот любому продавцу "бекапов" нужно знать тренд и его перспективы на рынке (рост, падение, стабильность). Для этого он анализирует состояние дел в продажах и ищет ответы на приблизительно такие вопросы:
а) дают ли дистрибьютеры "бекапы" своим дилерам с отсрочкой платежей (или по договорам комиссии / поручения) в данный момент или у них склады уже пустые?
б) какие товары-заменители есть для "бекапов"?
в) какова расчетная или целесообразная цена бекапов должна быть для бизнеса в данный момент времени из условия целесообразности продолжения его работы для собственника? К примеру какую цену бекапа потянет кофейня, которая хочет работать непрерывно?
Признаки того, что рыночные цены будут расти дальше: дистрибьютер сообщает о пустых складах, товары-заменители пока еще малопригодны для решения проблем с энергоснабжением, кофейни обрывают тебе телефон и согласны с твоей старой розничной дурной ценой для физических лиц.
Признаки того, что рыночные цены останутся стабильными. Дистрибьютер работает по договорам с отсрочкой платежа, комиссии/поручения. Уверяет, что склад его работает в обычном режиме. О товарах-заменителях есть информация, что они есть, но без убедительных доказательств. Условные кофейни не звонят тебе вообще или редко.
И самое интересное для пострадавшего Вельзевула это признаки того, что рыночные цены вот-вот упадут. Дистрибьютер меняет условия работы: "бекапы" поставляет с отсрочкой платежа или только по предоплате. Ведь он по состоянию продаж знает, что впереди ценопад. Число розничных продавцов на рынке выросло до неприличия. Слышны разговоры об использовании товаров заменителей для бекапов. Число звонков от кофейней вдруг резко снизилось и они готовы купить, но раза в 2-3 дешевле.
Теперь о загоне "лохов". Вы не правильно это обозвали. Скорее всего это были призывы для волонтерских международных организаций начать сборы на целевую помощь, связанную с беспрерывным электроснабжением для обычных граждан, ВПО и т.д. Доказательством являются миллионы доставленных и переданных фонариков, пауэрбанков для наших граждан и бекапов для громад. Вывод: не целесообразно, Вельзевул, пользоваться информацией не для ваших ушей и потом пускать кипяток непроизвольно.
Теперь для ЛАДа, который вроде как уже не молод и наверное очень не глуп, но, по моему, немного подвержен влиянию форумных кремлеботов и явных предателей Украины, которые сбивают его с правильного пути.
Кого Зеленский должен был предупредить о войне он предупредил и дал соответствующие распоряжения подготовить указы, приказы, назначения. Дальнейшие его действия как президента классически направлены на манипуляции сознанием тех, кто будет участвовать в боях за защиту украинской земли от кремлевской орды. Для этого население должно остаться на месте в момент нападения, ведь это будет мотивировать наших украинских героев. Согласитесь, что защищать заранее и быстро брошенный твоим населением населенный пункт, захочется менее самоотверженно и упорно. А упорство наших защитников необходимо, иначе орки разграбят всю страну. Надеюсь, в добропорядочность тех, кто пришел на чужую землю захватывать, грабить, насиловать и убивать, мало кто верит. Хотя я точно знаю, что и такие здесь есть. Кто продался, кто является жертвой кремлевской пропаганды, а кто-то ловится на демагогию по типу раз он сидит во Львове и "русские буряты" там еще не грабили, то сообщения с востока Украины они по его мнению это ложь Зеленского.
Более того соврать о том, что войну не ждем и мы к ней не готовимся - это ОБЯЗАННОСТЬ Президента также с целью ввода в заблуждения врага!!! Ведь и путин на своей должности постоянно врет, это тоже его должностные обязанности, которые в его случае направлены на попытку снятия с себя ответственности за развязывание войны раз по другому, без стрельбы, не удается ограбить украинское государство (а значит абсолютно каждого украинца, если кто-то еще сомневается).
Додано: Пон 10 лют, 2025 20:18
Вина власти не отменяет вину и ответственность людей.
Додано: Пон 10 лют, 2025 20:20
Додано: Пон 10 лют, 2025 20:24
Додано: Пон 10 лют, 2025 20:26
_hunter Хочется поговорить?
Вперед и с песней.
Без меня.
Лучше учите язык.
Додано: Пон 10 лют, 2025 20:33
Додано: Пон 10 лют, 2025 20:33
Виталька, ты писал, что у тебя нет ни приписного, ни военника
Водительские права, в законный способ, ты бы не получил никогда
Значит, ты их купил и ... борешься с коррупцией
Сожги свои водительские права, если ты борец с коррупцией )
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