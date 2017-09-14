ЛАД написав:Если прилетело так, что их повредило. А если, к примеру, просто разрушило крышу или стену? Какие там были разрушения, сами понимаете, ничего не знаю. Виталий в посте viewtopic.php?p=5822975#p5822975 привёл цитату, из которой следует, что попаданий достаточно много, но вот вреда от них не так, чтобы очень.
Для виводу з ладу турбіни та генератора, не обов'язково прямого попадання, достатньо сильного струсу, щоб турбіна пішла в рознос, або пошкодження паропроводів чи обв'язки турбіни. Інерційність ротора це страшна сила. Навіть у нормальних умовах, якщо зупинити не по регламенту і не правильно розхолоджувати, запросто можна угробити ротор і треба буде тривалий капітальний ремонт.
ЛАД написав:Если прилетело так, что их повредило. А если, к примеру, просто разрушило крышу или стену? Какие там были разрушения, сами понимаете, ничего не знаю. Виталий в посте viewtopic.php?p=5822975#p5822975 привёл цитату, из которой следует, что попаданий достаточно много, но вот вреда от них не так, чтобы очень.
Для виводу з ладу турбіни та генератора, не обов'язково прямого попадання, достатньо сильного струсу, щоб турбіна пішла в рознос, або пошкодження паропроводів чи обв'язки турбіни. Інерційність ротора це страшна сила. Навіть у нормальних умовах, якщо зупинити не по регламенту і не правильно розхолоджувати, запросто можна угробити ротор і треба буде тривалий капітальний ремонт.
Это понятно. Но я написал - понятия не имею, что там произошло, поэтому сказать что-то толковое не могу. И не знаю, что и до какой степени там восстановили.
"Дискусія щодо ідеї залучення США до видобутку українських надр, повернула актуальність важливих тем, які зусиллями зацікавлених осіб ще до війни пішли з порядку денного. Так, для того аби надати дозвіл на надрокористування, його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані «поважним» людям. Настільки «поважним», що отримали їх практично безоплатно. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Тому перше питання - це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ", - вважає Гетманцев." https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... dovis.html
А зачем он? Даже в ветке где от него могла бы быть польза, он принял позицию «никто вас бесплатно не будет консультировать». Тогда зачем он? Кривляться «остались в Украине лишь убогие, а я скоро уеду»??
Мільйон гривень, і 0% іпотека, контракт на рік. Такими умовами можуть зацікавити багатьох молодих солдатів. Зокрема, в мене один із сусідів зацікавився, бо йому через 2 місяці буде 25 і друзів своїх агітує...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 10 лют, 2025 21:36, всього редагувалось 1 раз.