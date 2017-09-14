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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1254212543125441254512546>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:41

  ЛАД написав:Если прилетело так, что их повредило.
А если, к примеру, просто разрушило крышу или стену?
Какие там были разрушения, сами понимаете, ничего не знаю.
Виталий в посте viewtopic.php?p=5822975#p5822975 привёл цитату, из которой следует, что попаданий достаточно много, но вот вреда от них не так, чтобы очень.

Для виводу з ладу турбіни та генератора, не обов'язково прямого попадання, достатньо сильного струсу, щоб турбіна пішла в рознос, або пошкодження паропроводів чи обв'язки турбіни. Інерційність ротора це страшна сила. Навіть у нормальних умовах, якщо зупинити не по регламенту і не правильно розхолоджувати, запросто можна угробити ротор і треба буде тривалий капітальний ремонт.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:47

  Hotab написав:« чув що з літа частково працює»(с)
Літом ніхто не замерзав

Теплофікація також включає і ГВП... :oops:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:58

pesikot о кис кис специально для тебя новый тг канал
https://t.me/dohlapsina
все котики его читают
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:00

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Если прилетело так, что их повредило.
А если, к примеру, просто разрушило крышу или стену?
Какие там были разрушения, сами понимаете, ничего не знаю.
Виталий в посте viewtopic.php?p=5822975#p5822975 привёл цитату, из которой следует, что попаданий достаточно много, но вот вреда от них не так, чтобы очень.

Для виводу з ладу турбіни та генератора, не обов'язково прямого попадання, достатньо сильного струсу, щоб турбіна пішла в рознос, або пошкодження паропроводів чи обв'язки турбіни. Інерційність ротора це страшна сила. Навіть у нормальних умовах, якщо зупинити не по регламенту і не правильно розхолоджувати, запросто можна угробити ротор і треба буде тривалий капітальний ремонт.

Это понятно. Но я написал - понятия не имею, что там произошло, поэтому сказать что-то толковое не могу.
И не знаю, что и до какой степени там восстановили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:01

за что забананили UA? надеюсь он не обижал модерацию?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:02

Wirująświatła
Борец с коррупцией, водительские права свои сжег ? Нет ? )
Так не трынди про борьбу с коррупцией

Потому что, первый способ борьбы с коррупцией - не поддерживать коррупцию

PS. И помни, про австрийского художника, который очень любил собак
Это про твоё отношение к людям
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:23

"Дискусія щодо ідеї залучення США до видобутку українських надр, повернула актуальність важливих тем, які зусиллями зацікавлених осіб ще до війни пішли з порядку денного. Так, для того аби надати дозвіл на надрокористування, його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані «поважним» людям. Настільки «поважним», що отримали їх практично безоплатно. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Тому перше питання - це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ", - вважає Гетманцев."
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... dovis.html

Все вже вкрадено до вас)))
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:23

  Wirująświatła написав:за что забананили UA??


А зачем он?
Даже в ветке где от него могла бы быть польза, он принял позицию «никто вас бесплатно не будет консультировать». Тогда зачем он? Кривляться «остались в Украине лишь убогие, а я скоро уеду»??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пачки доларів знайшли в Київській міськраді: НАБУ і САП виявили 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн

Почему я раньше старался отмахиваться, игнорировал махровую коррупцию?
Мои налоги просто забирают эти подонки, которые сегодня наделали себе бронь.

Не не. Нужно обрывать раз и навсегда.
Я очень тоскую за дочерьми. Они - за мной.
Но сюда они никогда не вернутся.

Нужно начать новую жизнь в нормальном обществе
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мільйон гривень, і 0% іпотека, контракт на рік. Такими умовами можуть зацікавити багатьох молодих солдатів. Зокрема, в мене один із сусідів зацікавився, бо йому через 2 місяці буде 25 і друзів своїх агітує...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 10 лют, 2025 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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