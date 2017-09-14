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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лют, 2025 21:36
Бетон написав:
Нужно начать новую жизнь в нормальном обществе
заберите нас всех тоже. А не заберёте будете скучать.
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Wirująświatła
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Додано: Пон 10 лют, 2025 21:37
pesikot написав: Wirująświatła написав:ЛАД
вы куда то спешите? там есть тайм коды можно послушать отдельные вопросы например про русский язык с 3й минуты
Витальчик, Дудь никакой не оппозицонер.
Там всё выверено, работает он на определенную аудиторию (у ФСБ все роли расписаны)
Появление Потапа символично, ждём концертов Потапа в РФ
Съездишь? Потанцуешь с Настёной. Через прибалтов.
Паспорт же с курицей есть на фамилию деда(Елдыбаев)?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 21:37
Бетон
Ты просишь отговорить, или к чему это? Ты ж давно все рашил, зачем повторяешь одно и то же?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 21:38
Эпиграф
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки
Часть 6. Желания. Хотелки1)
Трамп хочет завершить войну в Украине. Хорошая хотелка. Не найдется никого в Украине, чтобы он не хотел завершения войны2)
НО ... именно Путин начал эту войну. И не в 24.02.2022, а 20.02.2014 года. Хотя, ещё раньше3)
Логично было бы, давить именно на Путина, чтобы завершить эту войну
Давить фактически, а не словами. "Громкие слова сотрясают воздух, а не собеседника"4)
Предположим. Я бы хотел отчпокать пані stm (пані stm, это всё гипотетично, не обижайтесь, что о вас написал)
Вероятность того, что пані stm мне сразу напишет в личку "pesikot, я ваша навеки" не нулевая, но очень маловероятная
Аналогично, с закончить войну за 24 часа у Трампа.
Его фраза "я позвоню Зеленскому и Путину и всё порешаю" из этой же серии. Маловероятно.
И этого не произошло5)
Значит, надо дальше что-то делать. А вот тут, я уже ничего не делаю, чтобы отчпокать пані stm.
Как и Трамп, чтобы завершить войну
Разговоров много, а действий никаких
То ли поговорил Трамп с Путиным, то ли не поговорил.
То ли обсудили, то ли не обсудили
То ли послал Путин Трампа, то ли не послал. (Хотя, послал)6)
Желания - это правильно. Но желания должны быть подкреплены действиями, для достижения желаемого
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 10 лют, 2025 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 21:40
pesikot написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Вина власти не отменяет вину и ответственность людей.
степень вины очень разная. у меня нет инструмента бороться с
бусификацией и коррупцией
.
Виталька, ты писал, что у тебя нет ни приписного, ни военника
Водительские права, в законный способ, ты бы не получил никогда
Значит, ты их купил и ... борешься с коррупцией
Сожги свои водительские права, если ты борец с коррупцией )
Минулого разу тобі два десятка людей відписали що як мінімум в 00-10х для отримання водійського посвідчення жодних воєнників та приписних не потрібно було.
А ти знову тупиш по другому колу
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Додано: Пон 10 лют, 2025 21:42
Бетон написав:
Пачки доларів знайшли в Київській міськраді: НАБУ і САП виявили 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн
Почему я раньше старался отмахиваться, игнорировал махровую коррупцию?
Мои налоги просто забирают эти подонки, которые сегодня наделали себе бронь.
Не не. Нужно обрывать раз и навсегда.
Я очень тоскую за дочерьми. Они - за мной.
Но сюда они никогда не вернутся.
Нужно начать новую жизнь в нормальном обществе
Бетон, ты в этой коррупции прекрасно зарабатывал себе бабло
А сейчас встал в третью позицию борца с коррупцией
И не прикрывайся дочерьми, у тебя они то в Киеве, то в Польше
Позорно прикрываться детьми взрослому мужику.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 21:44
барабашов написав: pesikot написав: Wirująświatła написав:ЛАД
вы куда то спешите? там есть тайм коды можно послушать отдельные вопросы например про русский язык с 3й минуты
Витальчик, Дудь никакой не оппозицонер.
Там всё выверено, работает он на определенную аудиторию (у ФСБ все роли расписаны)
Появление Потапа символично, ждём концертов Потапа в РФ
Съездишь? Потанцуешь с Настёной. Через прибалтов.
Паспорт же с курицей есть на фамилию деда(Елдыбаев)?
Заметь, про паспорт с курицей ты сам написал
Чё, прячешь свой паспорт с курицей возле сердца ?
А по ночам открываешь и радостно рассматриваешь ? )
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Додано: Пон 10 лют, 2025 21:45
Wirująświatła написав:
за что забананили UA? надеюсь он не обижал модерацию?
Интересный собеседник. Давал мне в личку ценные советы.
Здесь вообще нет плохих людей, даже когда они посылают или кроют матом. Взгляды часто диагонально противоположные и жто нормально, но этим людям не всё равно.
Востаннє редагувалось Бетон
в Пон 10 лют, 2025 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 21:45
pesikot
Вероятность того, что пані stm мне сразу напишет в личку "pesikot, я ваша навеки" не ненулевая, но очень маловероятная
А вот то что может Флайман написать - куда выше. 11-й год - это 11-й год…
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Додано: Пон 10 лют, 2025 21:48
Letusrock написав: pesikot написав: Wirująświatła написав:
степень вины очень разная. у меня нет инструмента бороться с
бусификацией и коррупцией
.
Виталька, ты писал, что у тебя нет ни приписного, ни военника
Водительские права, в законный способ, ты бы не получил никогда
Значит, ты их купил и ... борешься с коррупцией
Сожги свои водительские права, если ты борец с коррупцией )
Минулого разу тобі два десятка людей відписали що як мінімум в 00-10х для отримання водійського посвідчення жодних воєнників та приписних не потрібно було.
А ти знову тупиш по другому колу
Ще раз тобі кажу, ніколи такого не було, в законий засіб
Ти, часом, водіїв з В-правами не саджав на фури )
А чому, якщо ні ?
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